Guest Chef Event στα Χανιά στο Hilton Garden Inn Chania City ο Παύλος Κυριάκης
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18:05 - 16 Φεβ 2026

Guest Chef Event στα Χανιά στο Hilton Garden Inn Chania City ο Παύλος Κυριάκης

Reporter.gr Newsroom
Ο Michelin-starred Chef Παύλος Κυριάκης ως Guest Chef στο Rodopou & Beyond του Hilton Garden Inn Chania City. Μία βραδιά γεμάτη γεύση και δημιουργία με πανοραμική θέα πάνω από τα Χανιά.

Το Rooftop Restaurant Rodopou & Beyond του Hilton Garden Inn Chania City φιλοξενεί μία από τις πιο αναμενόμενες γαστρονομικές βραδιές της χρονιάς. Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2026, ο βραβευμένος με αστέρι Michelin chef Παύλος Κυριάκης θα αναλάβει ως Guest Chef για ένα μοναδικό γαστρονομικό event. Στον 8ο όροφο του ξενοδοχείου, με την εντυπωσιακή πανοραμική θέα στην πόλη των Χανίων, ο Παύλος Κυριάκης θα συνεργαστεί με τον Chef Patron των εστιατορίων Rodopou & Beyond, Δημήτρη Γεωργιάδη για να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό μενού που αναδεικνύει την ελληνική γαστρονομία.

Ο Chef Παύλος Κυριάκης

Ο Παύλος Κυριάκης είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας. Ως Executive Chef στο The Zillers Athens Boutique Hotel (2019–2024), οδήγησε το εστιατόριο στην κατάκτηση του αστεριού Michelin. Με σημαντική εμπειρία στο Spondi Restaurant και σε κορυφαία εστιατόρια του εξωτερικού, έχει καθιερωθεί τόσο στην επαγγελματική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό μέσα από τις εμφανίσεις του στο MasterChef Greece.

Η Βραδιά

Στις 19 Φεβρουαρίου, οι δύο chefs θα παρουσιάσουν ένα ειδικά σχεδιασμένο μενού με καθαρές γεύσεις και δημιουργική ερμηνεία της κρητικής και ελληνικής πρώτης ύλης. Η ατμόσφαιρα του Rodopou & Beyond, με τη μαγευτική θέα της πόλης, θα συμπληρώσει την εμπειρία.

Μια σπάνια ευκαιρία για το κοινό των Χανίων να απολαύσει την κουζίνα ενός Michelin-starred chef σε μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.

Πληροφορίες & Κρατήσεις

Τοποθεσία: Rodopou & Beyond, 8ος όροφος, Hilton Garden Inn Chania City
Ημερομηνία: Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025
Ώρα έναρξης: 20:00
Κρατήσεις & Πληροφορίες: (+30) 697 259 1573 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

