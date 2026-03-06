ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανικά ΜΜΕ: Ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό της Ανατολικής Μεσογείου
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:55 - 06 Μαρ 2026

Γερμανικά ΜΜΕ: Ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό της Ανατολικής Μεσογείου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η BILD σε δημοσίευμά της εξετάζει κατά πόσον οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους Γερμανούς τουρίστες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, σύμφωνα με αναμετάδοση της DW, περισσότεροι από 13 εκατομμύρια Γερμανοί επισκέφθηκαν το 2025 την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Κύπρο – χώρες που βρίσκονται εντός της εμβέλειας ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων. Ο στρατιωτικός αναλυτής Ματίας Στρον προειδοποιεί ότι «ο κίνδυνος πυραυλικών επιθέσεων σε τουριστικούς προορισμούς δεν μπορεί να αποκλειστεί (...), ενώ αναμένονται πιθανές επιθέσεις με drones, όπως εκείνη που σημειώθηκε εναντίον της βρετανικής στρατιωτικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου».

«Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη επικαιροποιήσει τις ταξιδιωτικές οδηγίες για χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Κύπρος. Για την Τουρκία υπάρχει σύσταση αποφυγής μη αναγκαίων ταξιδιών σε περιοχές κοντά στα σύνορα με το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία, ενώ για την Κύπρο οι διπλωμάτες του Βάντεφουλ σημειώνουν ότι μετά την επίθεση με drone στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι στις 2 Μαρτίου 2026 δεν μπορούν να αποκλειστούν περαιτέρω περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια. Για την Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχη προειδοποίηση».

Ωστόσο, ο ειδικός της CDU για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούργκεν Χαρντ, εμφανίζεται καθησυχαστικός, δηλώνοντας στην BILD ότι «Ελλάδα και Τουρκία είναι προς το παρόν ασφαλείς και οι μετακινήσεις δεν έχουν περιοριστεί», εκτιμώντας ότι οι τουριστικές περιοχές της Ευρώπης «δεν απειλούνται από τον πόλεμο με το Ιράν».

Σε παρόμοιο κλίμα, η Handelsblatt αναφέρεται στην αυξανόμενη ανησυχία για την Κύπρο και ιδιαίτερα για τον τουρισμό, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς της χώρας.

«Την περασμένη χρονιά η Κύπρος κατέγραψε έσοδα από τον τουρισμό ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,2% σε σχέση με το 2024 και καταγράφοντας νέο ρεκόρ. Οι Βρετανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα επισκεπτών στο νησί. Ωστόσο, αρκετές αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η EasyJet και η British Airways, έχουν ήδη αναστείλει προσωρινά τις πτήσεις τους προς την Κύπρο. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, υπάρχει φόβος ότι ο τουρισμός θα μπορούσε να υποστεί σημαντική πτώση μέσα στη χρονιά».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα επίθεση Sabah σε Δένδια: Μην παίζεις με την φωτιά Νίκο!
Ειδήσεις

Νέα επίθεση Sabah σε Δένδια: Μην παίζεις με την φωτιά Νίκο!

Ο Ανδρουλάκης επαναφέρει την τροπολογία για την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών
Πολιτική

Ο Ανδρουλάκης επαναφέρει την τροπολογία για την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών

Κρεμλίνο: Προκλητικά τα σχέδια για στάθμευση πυρηνικών στη Φινλανδία – Θα υπάρξουν συνέπειες
Ειδήσεις

Κρεμλίνο: Προκλητικά τα σχέδια για στάθμευση πυρηνικών στη Φινλανδία – Θα υπάρξουν συνέπειες

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Allwyn Game Time: «Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μου ζητούν να φέρω το όγδοο»
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Allwyn Game Time: «Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μου ζητούν να φέρω το όγδοο»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Γιατί το άνοιγμα του Ορμούζ είναι υπαρξιακή απειλή για τον ΟΠΕΚ
Ειδήσεις

Reuters: Γιατί το άνοιγμα του Ορμούζ είναι υπαρξιακή απειλή για τον ΟΠΕΚ

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε ΕΚΤ και Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε ΕΚΤ και Μέση Ανατολή

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων «για ασφάλεια» καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό
Ειδήσεις

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων «για ασφάλεια» καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 14:06

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι 10 σημαντικότερες αλλαγές

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
11/06/2026 - 14:06

BofA για Metlen: Τιμή-στόχος στα €52 – Γάλλιο και κρίσιμα μέταλλα στο επίκεντρο

Ειδήσεις
11/06/2026 - 13:59

Reuters: Γιατί το άνοιγμα του Ορμούζ είναι υπαρξιακή απειλή για τον ΟΠΕΚ

Αναλύσεις
11/06/2026 - 13:55

JP Morgan: Στα 25 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΔΕΗ – Διατηρεί σύσταση «Overweight»

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/06/2026 - 13:48

Φακελάκια

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 13:47

TÜV NORD GROUP: Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και παγκόσμια εδραίωση το 2025

Ακίνητα
11/06/2026 - 13:41

ΤτΕ: Αύξηση 5,1% για τα γραφεία υψηλών προδιαγραφών το 2025 - +4,8% για τα καταστήματα

Υγεία
11/06/2026 - 13:40

«Καμπανάκι» ΣΦΕΕ για τα νέα φάρμακα – 3 στα 5 δεν θα έρθουν στην Ελλάδα

Εργασιακά
11/06/2026 - 13:37

Έρευνα: Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026

Πολιτική
11/06/2026 - 13:32

Χρηστίδης: Οι αποφάσεις των συνεδρίων του ΠΑΣΟΚ αλλάζουν μόνο στα συνέδρια

Ειδήσεις
11/06/2026 - 13:26

Κατάθεση Σαμαρά σε δίκη Βαλυράκη: Τον Σήφη τον φάγανε, ήταν στυγνή δολοφονία

Πολιτική
11/06/2026 - 13:19

Γεραπετρίτης: Οι θέσεις της Άγκυρας δεν αλλάζουν, αλλά μην εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 13:10

Δήμος Αθηναίων: Σφοδρή σύγκρουση Δούκα - Μπακογιάννη για το δάνειο €75 εκατ. από την ΕΤΕπ

Ανεμοδείκτης
11/06/2026 - 13:06

Πιερρακάκης καλεί Γιούνκερ και Ρούτε

Πολιτική
11/06/2026 - 12:56

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τις παραιτήσεις γενικών γραμματέων στην υπόθεση των πολεοδομιών

Πολιτική
11/06/2026 - 12:48

Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Από τις «εξυπηρετήσεις» στις παραιτήσεις γενικών γραμματέων

Οικονομία
11/06/2026 - 12:46

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε στασιμοπληθωρισμό, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Οικονομία
11/06/2026 - 12:34

Παπαθανάσης: Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση έως 95%

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:27

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:24

Σκάνδαλο Πολεοδομίας: Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 12:12

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε ΕΚΤ και Μέση Ανατολή

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11/06/2026 - 12:11

Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Madney φιλοξενούν τον Ανδρέα Σάμαρη στο «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:59

Φωτιά στη νησίδα Τουρλίδα Μεσολογγίου – Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:55

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
11/06/2026 - 11:51

Η Παπουτσάνης υποστηρίζει 650 οικογένειες μέσω της ανθρωπιστικής οργάνωσης Humanity Greece

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:41

Γερμανία: Οι ελλείψεις υλικών επιβραδύνουν τη βιομηχανική παραγωγή και αυξάνουν τις τιμές

Οικονομία
11/06/2026 - 11:31

Η ένταση επενδύσεων παραμένει χαμηλότερη του μ.ο. της ΕΕ σε 10 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:14

Τρία χρόνια μετά το ναυάγιο της Πύλου τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:06

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ευνοεί τον καταναλωτή

Πολιτική
11/06/2026 - 10:59

Υποψήφιοι με τη ΝΔ στις εκλογές Παπαστεργίου (Τρίκαλα), Σδούκου (A' Αθήνας) και Παπαϊωάννου (A' Θεσσαλονίκης)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ