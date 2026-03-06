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Κρεμλίνο: Προκλητικά τα σχέδια για στάθμευση πυρηνικών στη Φινλανδία – Θα υπάρξουν συνέπειες
Ειδήσεις
12:41 - 06 Μαρ 2026

Κρεμλίνο: Προκλητικά τα σχέδια για στάθμευση πυρηνικών στη Φινλανδία – Θα υπάρξουν συνέπειες

Reporter.gr Newsroom
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Το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή (6/3) ότι το σχέδιο της Φινλανδίας να άρει την απαγόρευση φιλοξενίας πυρηνικών όπλων αυξάνει την ένταση στην Ευρώπη και συνιστά πιθανή απειλή για τη Ρωσία, στην οποία η Μόσχα θα απαντήσει εάν πραγματοποιηθεί μια τέτοια ανάπτυξη.

Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται ένα μακρύ σύνορο με τη Ρωσία, διατήρησε ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αλλά εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2023 ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Την Πέμπτη (5/3) ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να άρει μια μακροχρόνια απαγόρευση για την παρουσία πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, μια κίνηση που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την εγκατάστασή τους εκεί σε περιόδους πολέμου.

«Πρόκειται για μια δήλωση που οδηγεί σε κλιμάκωση της έντασης στην ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Η δήλωση αυτή αυξάνει την ευαλωτότητα της Φινλανδίας — μια ευαλωτότητα που προκλήθηκε από τις ενέργειες των φινλανδικών αρχών. Το γεγονός είναι ότι, με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, η Φινλανδία αρχίζει να μας απειλεί. Και αν η Φινλανδία μας απειλεί, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα.»

Οι ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι απρόβλεπτες κινήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ — ιδιαίτερα η δηλωμένη πρόθεσή του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας — έχουν οδηγήσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επανεξετάσουν την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των πυρηνικών όπλων.

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