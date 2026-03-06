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Νέα επίθεση Sabah σε Δένδια: Μην παίζεις με την φωτιά Νίκο!
Ειδήσεις
12:52 - 06 Μαρ 2026

Νέα επίθεση Sabah σε Δένδια: Μην παίζεις με την φωτιά Νίκο!

Reporter.gr Newsroom
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Η τουρκική εφημερίδα Sabah, με σημερινό πρωτοσέλιδο τίτλο «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο», αναφέρεται απειλητικά στον Έλληνα υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, εκφράζοντας την έντονη ενόχληση της Άγκυρας για τη μεταφορά συστοιχίας πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην Κάρπαθο.

Στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα, επικαλούμενη ως αιτία τον πόλεμο στο Ιράν, προέβη σε ενέργειες «που θεωρούνται επικίνδυνες στην περιοχή του Αιγαίου». Η τουρκική εφημερίδα επικαλείται σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, η οποία χαρακτηρίζει «μη σοβαρές» τις ελληνικές εξηγήσεις και προειδοποιεί ότι η Άγκυρα θα αντιδράσει «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» σε οποιαδήποτε ελληνική κίνηση στην περιοχή.

«Η Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ως πρόφαση τον πόλεμο στο Ιράν, ανέλαβε επικίνδυνες ενέργειες στην περιοχή του Αιγαίου [...] Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέφρασε αυστηρή αντίδραση, τονίζοντας ότι οι εξηγήσεις της Ελλάδας δεν είναι σοβαρές και ότι η Τουρκία θα αντιδράσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε κάθε βήμα της Ελλάδας», τονίζεται στο δημοσίευμα.

Το νέο δημοσίευμα της Sabah έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες με ανταλλαγές δηλώσεων των ΥΠΕΞ αλλά και την στοχοποίηση του Νίκου Δένδια από τα τουρκικά ΜΜΕ.

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