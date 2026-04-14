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Άνοδος στις ευρωαγορές με φόντο τις ελπίδες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια
11:18 - 14 Απρ 2026

Άνοδος στις ευρωαγορές με φόντο τις ελπίδες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται υψηλότερα την Τρίτη του Πάσχα (14/4), εν μέσω ελπίδων ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να επαναληφθούν, παρά το γεγονός ότι χθες τέθηκε σε ισχύ ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,75% κινούμενος στις 618.44 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται επίσης ανοδικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 κερδίζει 0,3% στις 10,614.09 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,95% στις 23,975.21 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,53% στις 8,279.38 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ανοδικά κινείται και ο ισπανικός IBEX κατά 0,64% στις 18,139.48 μονάδες. Παράλληλα, ο ιταλικός MIB καταγράφει κέρδη 0,59% στις 47,808.50 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε τη Δευτέρα τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, μια εξέλιξη που απειλεί να περιορίσει περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν παρά τον αποκλεισμό.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προσπάθειες για ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξαρτώνται πλέον από την Τεχεράνη, μετά την επιστροφή του από συνομιλίες του Σαββατοκύριακου που δεν οδήγησαν σε σημαντική πρόοδο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε το πρωί της Τρίτης ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να επαναληφθούν στο Ισλαμαμπάντ ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές.

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ «δέχθηκαν κλήση από την άλλη πλευρά», προσθέτοντας ότι «θα ήθελαν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία».

Ξεχωριστά, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν στόχος του αποκλεισμού είναι να αναγκαστεί το Ιράν να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ ή να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος απάντησε: «Και τα δύο αυτά πράγματα, βεβαίως, και ακόμη περισσότερα».

Σε εταιρικά νέα τώρα, η Novo Nordisk ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την OpenAI για να «φέρει νέες και καλύτερες θεραπευτικές επιλογές στους ασθενείς πιο γρήγορα».

Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει την ανάλυση πολύπλοκων δεδομένων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, τον εντοπισμό υποσχόμενων νέων φαρμάκων και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται ώστε ένα φάρμακο να περάσει από το στάδιο της έρευνας στη χρήση από τους ασθενείς, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Λόγω των παραπάνω εξελίξεων, η μετοχή της Novo καταγράφει άνοδο 2%.

Την ίδια στιγμή, οι μετοχές του ομίλου πολυτελών ειδών LVMH συνέχισαν να υποχωρούν μετά από απογοητευτική τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τη Δευτέρα. Σήμερα, η μετοχή της υποχωρεί περαιτέρω κατά 2%, μετά από πτώση 4% την προηγούμενη ημέρα.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι οι Ευρωπαίοι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης τα αποτελέσματα των εταιρειών Kering, Givaudan, Sika και Publicis Groupe. Στα οικονομικά στοιχεία που αναμένονται περιλαμβάνεται και ο πληθωρισμός της Ισπανίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/04/2026 - 11:23
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