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Φουντώνει η κόντρα: Η απάντηση Δούκα στις δηλώσεις Κεφαλογιάννη για τον τουρισμό της Αθήνας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:26 - 26 Απρ 2026

Φουντώνει η κόντρα: Η απάντηση Δούκα στις δηλώσεις Κεφαλογιάννη για τον τουρισμό της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
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Με νέα δήλωση του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απαντά στην τοποθέτηση της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, η οποία τον κατηγόρησε για παραπλανητικές δηλώσεις στην συνέντευξη του στην Guardian και τονίζει ότι η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών.

Στη νέα δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων στο Facebook επανέρχεται λέγοντας: «Η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών. Η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη απειλεί εμβληματικές γειτονιές της.

Όποιος δεν το βλέπει, απλά στρουθοκαμηλίζει. Καλώ την κα Υπουργό να μελετήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας και να σταθεί αρωγός στο αίτημά μας για την απόδοση στον Δήμο του τέλους ανθεκτικότητας, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές. Δεν μπορεί οι τουρίστες να πληρώνουν τέλη στα ξενοδοχεία και η Κυβέρνηση να τα παρακρατεί και να μην αποδίδει στον Δήμο ούτε ένα ευρώ.

Καλώ επίσης την κα Υπουργό, αντί να ανακαλύπτει ανύπαρκτους εχθρούς, να συζητήσει με τη Δημοτική Αρχή της Αθήνας ένα συνολικό σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της πόλης».

Νωρίτερα η Όλγα Κεφαλογιάννη αναφερόμενη στο μέλλον του τουρισμού στην Αθήνα και με αφορμή τη συνέντευξη του δημάρχου στον «Guardian», όπου αναφέρθηκε στις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται το ιστορικό κέντρο της πόλης, τόνιζε ότι οι τοποθετήσεις σε ξένα μέσα με «παραπλανητικά μηνύματα» για την Αθήνα δεν συμβάλλουν στην προστασία της εικόνας της πόλης. Αντίθετα, όπως σημείωσε, ενδέχεται να πλήξουν την ελκυστικότητά της ως προορισμού. Υπογράμμισε επίσης ότι προτεραιότητα της δημοτικής αρχής θα πρέπει να είναι η καθημερινότητα των πολιτών, με έμφαση στην καθαριότητα, τη λειτουργικότητα και τη συνολική ποιότητα ζωής.

Από την πλευρά του, ο κ. Δούκας είχε αναφερθεί στην ανάγκη επιβολής κανόνων στην τουριστική ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα δεν μπορεί να εξελιχθεί σε έναν απεριόριστο τουριστικό προορισμό χωρίς όρια. Στη συνέντευξή του έκανε λόγο για υπερκορεσμό περιοχών όπως η Πλάκα, προαναγγέλλοντας παρεμβάσεις που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη διακοπή νέων επενδύσεων σε τουριστικές υποδομές στο κέντρο.

Η υπουργός Τουρισμού απάντησε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα για την ορθολογική διαχείριση της αυξημένης τουριστικής ζήτησης, απορρίπτοντας παράλληλα συγκρίσεις της Αθήνας με άλλες πόλεις του εξωτερικού, όπως η Βαρκελώνη, τις οποίες χαρακτήρισε επιφανειακές και αδόκιμες.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, από την πλευρά του, τόνισε ότι εξετάζεται ακόμη και το «πάγωμα» έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών για ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ ήδη έχουν τεθεί περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση σε συγκεκριμένες περιοχές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της προσιτής κατοικίας, το οποίο, όπως υπογράμμισε, επιδεινώνεται από την έντονη τουριστική εκμετάλλευση ακινήτων.

Τέλος, εξέφρασε την ανησυχία του για τον κίνδυνο αλλοίωσης του χαρακτήρα ιστορικών γειτονιών, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση ενδέχεται να οδηγήσει σε φαινόμενα υπερκορεσμού στο κέντρο της πόλης.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/04/2026 - 13:44
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