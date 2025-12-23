ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Skoda Auto προχωρά σε ένα ακόμη καθοριστικό βήμα της στρατηγικής παγκοσμιοποίησής της
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13:57 - 23 Δεκ 2025

Η Skoda Auto προχωρά σε ένα ακόμη καθοριστικό βήμα της στρατηγικής παγκοσμιοποίησής της

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Skoda Auto εισέρχεται στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας, ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία της στη Μέση Ανατολή  

Η Skoda Auto προχωρά σε ένα ακόμη καθοριστικό βήμα της στρατηγικής παγκοσμιοποίησής της, εισερχόμενη επίσημα στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας σε συνεργασία με τη SAMACO Motors. Η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στη Μέση Ανατολή και επιβεβαιώνει τη μετεξέλιξη της Skoda σε μια σύγχρονη, διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία με σταθερή αναπτυξιακή πορεία εντός και εκτός Ευρώπης.

Η είσοδος στη Σαουδική Αραβία πραγματοποιείται σε μια χρονιά-ορόσημο για τη Skoda Auto, καθώς το 2025 – έτος εορτασμού από την ίδρυσή της – αναδείχθηκε τρίτη μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Μια θέση που η εταιρεία στοχεύει να εδραιώσει σε μόνιμη βάση έως το τέλος της δεκαετίας, ενισχύοντας παράλληλα τον στρατηγικό της πυλώνα εκτός Ευρώπης, με έμφαση σε αγορές υψηλής δυναμικής. Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στη Μέση Ανατολή, με τις ετήσιες πωλήσεις να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το ένα εκατομμύριο οχήματα έως το 2030. Με δεδομένο ότι η αναλογία οχημάτων ανέρχεται σήμερα σε μόλις 156 ανά 1.000 κατοίκους, η αγορά παρουσιάζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Σε αυτό το περιβάλλον, η Skoda Auto σκοπεύει να απευθυνθεί κυρίως σε νεαρούς οδηγούς και οικογένειες στα μεγάλα αστικά κέντρα, προσφέροντας αξιόπιστα, ευρύχωρα και τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα.

Ευρεία γκάμα μοντέλων από την πρώτη ημέρα

Η εμπορική δραστηριοποίηση της Skoda στη Σαουδική Αραβία ξεκινά με μια ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Στο αρχικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται το Octavia, καθώς και τα SUV Kushaq, Karoq και Kodiaq, καλύπτοντας βασικές κατηγορίες της αγοράς. Σύντομα θα ακολουθήσουν το Superb και το Superb Combi, ενώ το 2026 έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση του compact sedan Slavia, ανταποκρινόμενη στη σταθερά υψηλή ζήτηση για σεντάν στη χώρα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Epiq: Το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στη βάση της πλήρως ηλεκτρικής γκάμας της Skoda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Epiq: Το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στη βάση της πλήρως ηλεκτρικής γκάμας της Skoda

Ερχεται το νέο Skoda Epiq
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ερχεται το νέο Skoda Epiq

Με το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN τα μοντέλα της καλύπτονται για 10 χρόνια
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN τα μοντέλα της καλύπτονται για 10 χρόνια

Skoda: 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη το 2026 - εντυπωσιακή άνοδος και ισχυρή δυναμική
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Skoda: 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη το 2026 - εντυπωσιακή άνοδος και ισχυρή δυναμική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:32

Κρι-Κρι: Διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450/ μετοχή εγκρίθηκε στη ΓΣ

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 18:29

AKTOR: Κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:26

Reuters: Ο Πούτιν κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά την ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:23

Lamda Development: Ανακοίνωση εξόφλησης και παύσης διαπραγμάτευσης των ομολογιών του ΚΟΔ 2020 ύψους €320 εκατ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 18:17

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Προς το εθνικό συμφέρον ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:15

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση 5,2% του κύκλου εργασιών για το α εξάμηνο του 2026

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 18:12

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής

Αναλύσεις
09/07/2026 - 17:59

Fitch: Νέες προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες χάρη στην ανθεκτική οικονομία

Πολιτική
09/07/2026 - 17:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη στρατηγική οικονομική τους συνεργασία

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 17:54

Στρατηγική συμφωνία Motor Oil - AKTOR για το 50% της Διώρυγα Gas

Σχόλια Αγοράς
09/07/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 17:45

Τα «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» μετονομάζονται σε «ATTICA DEPARTMENT STORES S.A.»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 17:44

Eurobank: Προχωρά στην ακύρωση 28,1 εκατ. ιδίων μετοχών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/07/2026 - 17:36

ΙΕΛΚΑ: 770€ ετησίως δαπανούν τα νοικοκυριά για έτοιμο φαγητό – Έλλειψη χρόνου η κυριότερη αιτία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 17:30

Το Σάββατο 11 Ιουλίου γινόμαστε Life Savers στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
09/07/2026 - 17:25

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
09/07/2026 - 17:23

Οι υψηλές τιμές και τα ακριβά στεγαστικά δάνεια «φρενάρουν» την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ

Magazino
09/07/2026 - 17:19

Το Dune επιστρέφει για το κλείσιμο της επικής τριλογίας - Δείτε το καθηλωτικό trailer

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 17:09

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
09/07/2026 - 17:01

Ryanair: Σφοδρή επίθεση κατά της φον ντερ Λάιεν - Καταγγέλλει την Κομισιόν για αδράνεια

Ναυτιλία
09/07/2026 - 16:50

Κικίλιας: «Πρώτη φορά μείωση των μεταναστευτικών ροών από Λιβύη»

Ειδήσεις
09/07/2026 - 16:35

ΗΠΑ: Οριακή μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Καλύτερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 16:35

Φωτιά σε επιχείρηση κοντά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Ειδήσεις
09/07/2026 - 16:24

Bloomberg: «Made in Europe» και στις δημόσιες συμβάσεις - Προβάδισμα στους ευρωπαϊκούς προμηθευτές

Πολιτική
09/07/2026 - 16:23

Γερουλάνος: Γιατί να αποφασίζει η Βουλή για το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας;

Οικονομία
09/07/2026 - 16:20

Παπαθανάσης: Η προγραμματική περίοδος 2028-2034 μπορεί να αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
09/07/2026 - 16:12

ΟΤΕ: Κλιματική ουδετερότητα, πρόοδος στην κυκλική οικονομία και 1,1 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης το 2025

Ειδήσεις
09/07/2026 - 16:08

Στη Βουλή το όραμα της U Resort για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ