Epiq: Το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στη βάση της πλήρως ηλεκτρικής γκάμας της Skoda

To ολοκαίνουργιο Skoda Epiq επεκτείνει την επιτυχημένη ηλεκτρική γκάμα της Skoda Auto στην πιο προσιτή κατηγορία της ηλεκτροκίνησης, συνδυάζοντας compact διαστάσεις με ευρύχωρο εσωτερικό και υψηλή καθημερινή χρηστικότητα.

Στη βασική του έκδοση, το Epiq επιτυγχάνει σε πολλές αγορές ισοτιμία τιμής με το αντίστοιχο μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, το Kamiq, καθιστώντας το ως το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda και φέρνοντας τα ηλεκτρικά οχήματα της μάρκας πιο κοντά σε ακόμη ευρύτερο κοινό. Το city SUV crossover διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ηλεκτρική γκάμα της Skoda και, μαζί με το Peaq, θα διπλασιάσει την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα μοντέλων της μάρκας. Αναπτυγμένο στο πλαίσιο του Brand Group Core, το Epiq υποστηρίζει την ανταγωνιστική τοποθέτηση του Ομίλου Volkswagen στη σημαντική compact κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων μεγάλου όγκου.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, δήλωσε: «Το Epiq αποτελεί το πιο προσιτό μας βήμα στην ηλεκτροκίνηση: compact, με αυτοπεποίθηση, αδιαμφισβήτητα Skoda και σχεδιασμένο για να προσφέρει εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής. Θέτει ένα σαφές σημείο αναφοράς για το τι πρέπει να προσφέρει ένα ηλεκτρικό μοντέλο στη βάση της γκάμας: καθαρό, ουσιαστικό σχεδιασμό, διαισθητική εμπειρία χρήσης και πραγματική αξία στην καθημερινότητα. Ως το πρώτο μας μοντέλο σειράς παραγωγής που υιοθετεί πλήρως τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, το Epiq φέρνει τεχνολογίες από μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων σε ένα προσιτό πακέτο. Αναπτυγμένο ως μέρος της Electric Urban Car Family του Brand Group Core, δείχνει πώς η κοινή εξέλιξη μπορεί να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση σε μια πολύ ανταγωνιστική κατηγορία, ενισχύοντας περαιτέρω τη μάρκα Skoda».

Ο Martin Jahn, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για τις Πωλήσεις και το Marketing, πρόσθεσε: «Με το Epiq απευθυνόμαστε σε πελάτες που αναζητούν έναν απλό και ελκυστικό τρόπο να κάνουν το πρώτο τους βήμα στην ηλεκτροκίνηση. Το μοντέλο συνδυάζει compact διαστάσεις με ένα αναπάντεχα ευρύχωρο εσωτερικό, που περιλαμβάνει χώρο αποσκευών 475 λίτρων, και έναν σχεδιασμό εστιασμένο στη λειτουργικότητα. Προσφέρει την ποιότητα και τις Simply Clever λύσεις που περιμένουν οι πελάτες μας από τη Skoda, μαζί με νέα χαρακτηριστικά, όπως η αμφίδρομη φόρτιση. Το Epiq έχει σχεδιαστεί για να εντάσσεται φυσικά στην καθημερινή ζωή, είτε στην πόλη είτε έξω από αυτήν, αποτελώντας μια ελκυστική επιλογή τόσο για νέους πελάτες όσο και για όσους γνωρίζουν ήδη τη μάρκα».

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο της Skoda που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ και το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Βελτιστοποιημένη για μια νέα γενιά compact ηλεκτρικών οχημάτων, η πλατφόρμα συνδυάζει μειωμένο βάρος και υψηλή αποδοτικότητα. Με αυτονομία περίπου 440 χιλιομέτρων και δυνατότητα ταχείας φόρτισης, το Epiq ανταποκρίνεται τόσο στις αστικές μετακινήσεις όσο και στα μεγαλύτερα ταξίδια. Το Epiq ενσωματώνει τις χαρακτηριστικές αξίες της Skoda, όπως η ευρυχωρία και η πρακτικότητα, ενώ ο χώρος αποσκευών των 475 λίτρων συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους της κατηγορίας. Η ελκυστική σχέση τιμής-αξίας καθιστά την ηλεκτρική κινητικότητα προσιτή σε ακόμη περισσότερους πελάτες, ενώ ο ξεχωριστός σχεδιασμός του ενσωματώνει για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής της Skoda όλα τα στοιχεία της νέας σχεδιαστικής γλώσσας Modern Solid.

Εξωτερικός σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός του Epiq χαρακτηρίζεται από καθαρές γραμμές, σαφήνεια και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες. Πέρα από το γυαλιστερό μαύρο Tech-Deck Face, βασικό στοιχείο αποτελεί η νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα Τ, η οποία θα χαρακτηρίζει και τα μελλοντικά SUV μοντέλα της Skoda. Η compact εμφάνιση του Epiq ισορροπεί ανάμεσα στη διαφορετικότητα και την πρακτικότητα, διατηρώντας παράλληλα ένα ευρύχωρο εσωτερικό. Τα αεροδυναμικά βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά του συμβάλλουν σε συντελεστή οπισθέλκουσας 0,275, υποστηρίζοντας την αποδοτική χρήση ενέργειας.

Εσωτερικό

Το Skoda Epiq προσφέρει ένα ευρύχωρο και λειτουργικό εσωτερικό, το οποίο συμπληρώνεται από χώρο αποσκευών 475 λίτρων και πρόσθετες λύσεις αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός εμπρός χώρου αποσκευών 25 λίτρων, γνωστού ως frunk. Η καθαρή και διαισθητική διάταξη του εσωτερικού ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid. Ανθεκτικά υλικά, εύχρηστα χειριστήρια και ένα ευρύ φάσμα Simply Clever χαρακτηριστικών ενισχύουν την καθημερινή πρακτικότητα.

Μπαταρία και εκδόσεις κινητήριου συστήματος

Το Skoda Epiq διατίθεται με δύο μεγέθη μπαταρίας κίνησης και τρεις εκδόσεις ισχύος, όλες με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η πλατφόρμα MEB+ επιτρέπει τη χρήση ελαφρύτερων μπαταριών, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνοντας παράλληλα την αξιοποίηση των χώρων στο εσωτερικό. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, το Epiq προσφέρει αυτονομία περίπου 440 χιλιομέτρων και ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά, ενώ διαθέτει στάνταρ φόρτιση AC 11 kW. Επιπλέον, το Epiq υποστηρίζει αμφίδρομη φόρτιση, επιτρέποντας την εξωτερική χρήση της ενέργειας που είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία ή, ανάλογα με την υποδομή, την τροφοδοσία ενός νοικοκυριού ή του δικτύου. Το Epiq επιτρέπει επίσης πλήρη οδήγηση με ένα πεντάλ στη λειτουργία B, με δυνατότητα επιλογής της έντασης ανάκτησης ενέργειας.