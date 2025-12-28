VW T-Cross: Σταθερή αξία

Έχει επιτυχημένη πορεία, άνεση στο ταξίδι και αυτή την περίοδο το ανανεωμένο Volkswagen T-Cross όπου στην έκδοση Essential , ο εξοπλισμός καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των αγοραστών.

Το νέο μοντέλο επαναπροσδιορίζει τα standards στην κατηγορία των compact SUV, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, ασφάλεια και ποιότητα κατασκευής. Το νέο T-Cross είναι επίσης μεγαλύτερο από τον προκάτοχό του κατά 27 mm (μήκος 4.135 mm), ενώ το μεταξόνιό του φτάνει τα 2.551 mm, ώστε να κάνει ακόμη πιο άνετες τις οικογενειακές μετακινήσεις.

Στο εσωτερικό του έχει πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, με τον οδηγό να έχει στη διάθεσή του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων (8” ή 10” ανάλογα την έκδοση) αλλά και μία οθόνη για το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που αγγίζει τις 8” ή τις 9,2”. Επίσης, σε πρακτικό επίπεδο φέρει Ρυθμιζόμενο πάτωμα χώρου αποσκευών (δύο επιπέδων) ενώ τεχνολογικά διαθέτει Wireless App-Connect για ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay® και Android Auto®

Το T-Cross των 116 ίππων με το αυτόματο DSG κιβώτιο μπορεί να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα εντός 10,3 δευτ., ενώ η μέγιστη ταχύτητα ορίζεται στα 192 χλμ./ώρα.

Στα συστήματα ασφαλείας διαθέτει πλέον πλήρη δέσμη συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, τοποθετώντας το στην κορυφή της κατηγορίας του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:Travel Assist με Lane Assist, για ημιαυτόνομη οδήγηση, Adaptive Cruise Control, για ενεργό έλεγχο ταχύτητας και απόστασης, Side Assist, που προειδοποιεί για οχήματα στα τυφλά σημεία και Pre-Crash, σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών.