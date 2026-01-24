Νέο πρόγραμμα επιδότησης οχημάτων το 2026: Οι δικαιούχοι & τα κριτήρια

Ένα νέο, φιλόδοξο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου οχημάτων ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2026, προσφέροντας σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις για την αγορά ηλεκτρικών ή οχημάτων χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Το μέτρο εντάσσεται στο Κλιματικό και Κοινωνικό Σχέδιο (ΚΚΣ), το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, και στοχεύει τόσο στη μείωση των εκπομπών ρύπων όσο και στη στήριξη νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων που εξαρτώνται από το αυτοκίνητο για την καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα θα προσφέρει επιδοτήσεις που φτάνουν τις αρκετές χιλιάδες ευρώ για όσους πληρούν τα κριτήρια, δίνοντας έμφαση στις λεγόμενες «μεταφορικά ευάλωτες» ομάδες.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Στον πυρήνα του μέτρου βρίσκονται πολίτες και επαγγελματίες με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, όπως:

Οικογένειες με παιδιά

Κάτοικοι νησιωτικών, ορεινών ή απομακρυσμένων περιοχών

Άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι

Φοιτητές με χαμηλό εισόδημα

Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες

Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από 25.000 ευρώ ετησίως και αυξάνονται ανάλογα με την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση, φτάνοντας έως και τις 30.000 ευρώ.

Τρόπος χορήγησης της επιδότησης

Δεδομένου ότι η μέση τιμή αγοράς ενός «καθαρού» οχήματος αγγίζει περίπου 30.000 ευρώ, το πρόγραμμα προβλέπει συνδυασμό μέτρων για τη μείωση του τελικού κόστους:

Άμεση κρατική επιδότηση

Δυνατότητα 10ετούς δανείου με κρατική εγγύηση

Πρόσθετες ενισχύσεις για ευάλωτες ομάδες, που καλύπτουν έξοδα φόρτισης ή εγκατάστασης υποδομών φόρτισης

Παραδείγματα ωφελούμενων

Τρίτεκνη οικογένεια σε νησί, με εισόδημα 28.000 ευρώ, μπορεί να αποκτήσει ηλεκτρικό οικογενειακό όχημα με σημαντική επιδότηση.

Ελεύθερος επαγγελματίας με παλιό φορτηγάκι μπορεί να το αντικαταστήσει με ηλεκτρικό van, λαμβάνοντας επιπλέον ενίσχυση για την εγκατάσταση φορτιστή.

Συνταξιούχος σε αγροτική περιοχή με χαμηλό εισόδημα μπορεί να αποσύρει αυτοκίνητο 20ετίας και να περάσει σε νέο, μικρό ηλεκτρικό μοντέλο.

Φοιτήτρια στην Αθήνα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για ηλεκτρικό σκούτερ ή ποδήλατο.

Το χρονοδιάγραμμα

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται εντός του 2026, με στόχο την σταδιακή επέκταση σε πανελλαδικό επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από οικονομικά κίνητρα και σύγχρονα, φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα.

Το μέτρο αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανανέωση του στόλου οχημάτων της χώρας, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύοντας τη μετάβαση προς βιώσιμες μετακινήσεις.