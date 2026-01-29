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Mercedes-Benz Vans Digital Extras: Ψηφιακά Πρόσθετα για μέγιστη αποδοτικότητα και συνδεσιμότητα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09:24 - 29 Ιαν 2026

Mercedes-Benz Vans Digital Extras: Ψηφιακά Πρόσθετα για μέγιστη αποδοτικότητα και συνδεσιμότητα

Νίκος Λιβανός
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Η Mercedes-Benz Vans παρουσιάζει και στην ελληνική αγορά τα Ψηφιακά Πρόσθετα για τα ελαφρά επαγγελματικά της οχήματα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γκάμα έξυπνων ψηφιακών υπηρεσιών που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα, την αποδοτικότητα και τον προγραμματισμό στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Τα Ψηφιακά Πρόσθετα επιτρέπουν στους επαγγελματίες να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του επαγγελματικού Mercedes-Benz τους, παραμένοντας διαρκώς συνδεδεμένοι με το όχημα, όπου κι αν βρίσκονται. Μέσα από προηγμένες λειτουργίες, όπως ο προγραμματισμός προληπτικής συντήρησης, ο απομακρυσμένος χειρισμός βασικών λειτουργιών και η πλοήγηση με δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, τα Ψηφιακά Πρόσθετα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής καθημερινότητας.

Ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο Ψηφιακών Πρόσθετων

Το χαρτοφυλάκιο Ψηφιακών Πρόσθετων της Mercedes-Benz Vans καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών και περιλαμβάνει κατηγορίες όπως υπηρεσίες Άνεσης, υπηρεσίες απομακρυσμένου χειρισμού, Πλοήγηση, Ηλεκτρική κινητικότητα και άλλες εξειδικευμένες λειτουργίες. Ανάλογα με το μοντέλο, πολλά Ψηφιακά Πρόσθετα περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον κόστος ή για προκαθορισμένη διάρκεια έως και 36 μηνών με την αγορά του οχήματος. Το εύρος των διαθέσιμων λειτουργιών διαφέρει ανάλογα με τη σειρά μοντέλου, το έτος κατασκευής και τον εξοπλισμό.

Ψηφιακά Πρόσθετα βασικού εξοπλισμού

Τα Ψηφιακά Πρόσθετα που περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό συμβάλλουν στη διατήρηση της υψηλής διαθεσιμότητας του οχήματος, προσφέροντας δυνατότητες όπως απομακρυσμένη παρακολούθηση κατάστασης, διαχείριση συντήρησης και έγκαιρη ενημέρωση για επερχόμενες εργασίες service, απομακρυσμένο κλείδωμα και ξεκλείδωμα θυρών, εντοπισμό σταθμευμένου οχήματος κ.α.. Περιλαμβάνονται εργοστασιακά σε κάθε Mercedes-Benz Van χωρίς επιπλέον χρέωση και ενεργοποιούνται εύκολα μέσω της εφαρμογής Mercedes-Benz App.

Remote Ψηφιακά Πρόσθετα

Με τα Remote Ψηφιακά πρόσθετα, ο οδηγός μπορεί να διαχειρίζεται βασικές λειτουργίες του οχήματος εξ αποστάσεως, όπως το κλείδωμα και ξεκλείδωμα θυρών, τον προκλιματισμό και τον αερισμό. Ανάλογα με το μοντέλο, τον εξοπλισμό, το έτος κατασκευής και τη χώρα, επιλεγμένα Remote Ψηφιακά Πρόσθετα διατίθενται για περίοδο έως και τριών ετών με την αγορά νέου οχήματος.

Ψηφιακά Πρόσθετα πλοήγησης

Τα Ψηφιακά Πρόσθετα πλοήγησης υποστηρίζουν τον ακριβή προγραμματισμό διαδρομών, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κυκλοφορία, τις ενημερώσεις χαρτών και τις ανάγκες της καθημερινής επαγγελματικής δραστηριότητας. Ανάλογα με το όχημα και τον εξοπλισμό, τα Ψηφιακά Πρόσθετα πλοήγησης διατίθενται χωρίς χρέωση από την αγορά του οχήματος για διάρκεια τριών ή επτά ετών.

Ψηφιακά Πρόσθετα e-Mobility και Πλοήγηση με Electric Intelligence

Για τα ηλεκτρικά Vans, τα Ψηφιακά Πρόσθετα e-Mobility προσφέρουν ολοκληρωμένη υποστήριξη στον προγραμματισμό διαδρομών και φόρτισης. Η Πλοήγηση με Electric Intelligence υπολογίζει τη βέλτιστη διαδρομή λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, τις κυκλοφοριακές και τις καιρικές συνθήκες , ενώ ενσωματώνει αυτόματα τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης στον υπολογισμό κάθε διαδρομής. Ο συνολικός χρόνος διαδρομής και, όπου είναι διαθέσιμα τα δεδομένα, το εκτιμώμενο κόστος φόρτισης εμφανίζονται εκ των προτέρων, προσφέροντας μεγαλύτερη διαφάνεια και ακρίβεια στον προγραμματισμό.

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