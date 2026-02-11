Η BYD παρουσιάζει το ATTO 3 EVO

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει το ATTO 3 EVO, μία σημαντική εξέλιξη του μοντέλου, μέσω του οποίου πολλοί Ευρωπαίοι πελάτες γνώρισαν για πρώτη φορά τη μάρκα.

Το αμιγώς ηλεκτρικό οικογενειακό SUV προσφέρει τώρα περισσότερη ισχύ, μεγαλύτερη μπαταρία, αυξημένη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση, ενώ η απλούστερη δομή των εκδόσεων και οι βελτιωμένες προδιαγραφές το τοποθετούν σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών του.

Από το 2023, που το ATTO 3 έφτασε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, αποτελεί δημοφιλή επιλογή για όσους αναζητούν ένα άνετο, υψηλής ποιότητας και τεχνολογικά προηγμένο SUV, με την απαραίτητη πρακτικότητα για καθημερινή χρήση. Το νέο ATTO 3 EVO έχει εξελιχθεί πάνω σε αυτή τη βάση, προσφέροντας βελτιωμένη ευελιξία και επιπλέον χρήσιμες τεχνολογίες και λειτουργίες, σε συνδυασμό με αυξημένη αυτονομία και κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία του.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε: «Το ATTO 3 EVO αποδεικνύει την αλματώδη πρόοδο που έχει σημειώσει η μάρκα μας σε λιγότερο από μία τριετία. Συγκεντρώσαμε τις καλύτερες καινοτομίες μας στα ηλεκτρικά οχήματα και τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες μας σε ένα πακέτο που έχει ήδη κερδίσει την προτίμηση των αγοραστών σε όλη την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει στην κατηγορία του – ισχυρό, αποδοτικό και με χρηστικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι απλά ένα αυτοκίνητο – είναι ένα BYD!»

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ E-PLATFORM 3.0 ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗΣ Ή ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ

Το ATTO 3 EVO αξιοποιεί τις δυνατότητες της πιο πρόσφατης έκδοσης της e-Platform 3.0 που έχει αναπτύξει η BYD, προσφέροντας ουσιαστικά τεχνικά πλεονεκτήματα όχι μόνο σε σχέση με το αρχικό ATTO 3, αλλά και απέναντι στο σύνολο της κατηγορίας των οικογενειακών ηλεκτρικών οχημάτων. Το μοντέλο προσφέρει πλέον επιλογή μετάδοσης της κίνησης στους πίσω τροχούς ή τετρακίνησης, ενώ η πίσω ανάρτηση αναβαθμίζεται από σύστημα τεσσάρων συνδέσμων σε διάταξη πέντε συνδέσμων για βελτιωμένα δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά.

Το ATTO 3 EVO προσφέρεται σε δύο εκδόσεις, που υιοθετούν μία μεγαλύτερη μπαταρία 74,8 kWh. Και οι δύο υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC έως 220 kW μέσω της αρχιτεκτονικής 800 V, επιτυγχάνοντας φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 25 λεπτά.

Η έκδοση Design με πίσω κίνηση διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο ανάμεσα στους πίσω τροχούς που αποδίδει ισχύ 313 PS (230 kW) και ροπή 380 Nm, επιταχύνοντας το αυτοκίνητο από 0–100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας τους βασικούς ανταγωνιστές της κατηγορίας. Η αυτονομία φτάνει τα 510 km (WLTP). Η έκδοση Excellence με τετρακίνηση προσθέτει έναν μπροστινό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 449 PS (330 kW) και ροπή 560 Nm και μειώνοντας τον χρόνο επιτάχυνσης 0–100 km/h σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών οικογενειακών SUV. Ταυτόχρονα, προσφέρει εξαιρετική αυτονομία 470 km (WLTP).

Και οι δύο εκδόσεις του ATTO 3 EVO ξεχωρίζουν επίσης έναντι του ανταγωνισμού, χάρη στην υψηλότερη ονομαστική ικανότητα ρυμούλκησης (1.500 κιλά με φρένα) και στην τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) της BYD για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3 kW.

Η e-Platform 3.0 χρησιμοποιεί την αποκλειστική Blade Battery της BYD με χημεία λιθίου φωσφορικού σιδήρου (LFP), εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και ασφάλεια υψηλού επιπέδου. Στο ATTO 3 EVO, όπως και στα SEALION 7 και SEAL, η Blade Battery είναι τοποθετημένη αξιοποιώντας την τεχνολογία Cell-to-Body (η μπαταρία είναι μέρος του πλαισίου, με το άνω κάλυμμά της να λειτουργεί ως δάπεδο για την καμπίνα των επιβατών). Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη αντοχή και στρεπτική ακαμψία, και ταυτόχρονα καλύτερη διαρρύθμιση του χώρου.

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Το BYD ATTO 3 EVO διατηρεί τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις με το απερχόμενο ATTO 3 (μήκος 4.455 mm, πλάτος 1.875 mm, ύψος 1.615 mm), ωστόσο η ακόμη πιο αποδοτική εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου, χάρη στην αρχιτεκτονική e-Platform 3.0, βελτιώνει την ευελιξία και την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση. Οι διακριτικές επεμβάσεις στον επιτυχημένο σχεδιασμό του SUV περιλαμβάνουν ανασχεδιασμένους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, νέες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, πιο καθαρό πλευρικό προφίλ με λεπτότερα πλαϊνά μαρσπιέ και μία πιο σπορ αεροτομή στο πίσω άκρο της οροφής.

Το μεταξόνιο παραμένει στα 2.720 mm, όμως η νέα πλατφόρμα αξιοποιεί καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο, προσφέροντας χώρο αποσκευών κατά 50 λίτρα μεγαλύτερο από πριν, με χωρητικότητα 490 λίτρων. Με τα διαιρούμενα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ο χώρος φόρτωσης φτάνει τα 1.360 λίτρα. Παράλληλα, κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει πλέον ένας νέος αποθηκευτικός χώρος («frunk») 101 λίτρων, ιδιαίτερα πρακτικός για καθημερινές ανάγκες ή την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης.

Στο εμπρός μέρος της καμπίνας, η αίσθηση ευρυχωρίας αυξάνεται χάρη στη μεταφορά του επιλογέα ταχυτήτων από την κεντρική κονσόλα στη κολόνα του τιμονιού. Το ATTO 3 EVO διαθέτει νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, ποιοτικά υλικά σε όλη την καμπίνα, ενώ ο εξοπλισμός εμπλουτίζεται με τεχνολογίες που συναντώνται συνήθως σε μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως head-up display και θερμαινόμενα πίσω καθίσματα.

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Από τότε που λανσαρίστηκε, το ATTO 3 ξεχώριζε για τις προηγμένες τεχνολογίες του, και τώρα, το ATTO 3 EVO ανεβάζει τον πήχη, προσφέροντας ένα πακέτο συστημάτων μοναδικό στην κατηγορία των ηλεκτρικών οικογενειακών SUV.

Το αυτοκίνητο διαθέτει το πρόσφατο σύστημα infotainment της BYD, με κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών, τη μεγαλύτερη στην κατηγορία. Το σύστημα ενσωματώνει λειτουργίες Google, όπως Google Maps, Google Play Store για εφαρμογές βελτιστοποιημένες για το αυτοκίνητο, καθώς και Google Assistant. Ο φωνητικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιεί ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) στο cloud, επιτρέποντας την εκτέλεση σύνθετων εντολών με φυσική ομιλία.

Οι τεχνολογίες της BYD κάνουν κάθε μετακίνηση πιο άνετη: πρόσβαση NFC με κινητό ή wearable, ασύρματη φόρτιση smartphone, διακριτικός εσωτερικός φωτισμός και Vehicle-to-Load (V2L). Το V2L επιτρέπει την τροφοδοσία ή φόρτιση διαφόρων εξωτερικών συσκευών – από φωτιστικά και καφετιέρες μέχρι αεροσυμπιεστές ή φορητές ψησταριές. Είναι μια λειτουργία ιδανική για δραστήριο τρόπο ζωής, ενώ πολλοί πελάτες τη χρησιμοποιούν και για δραστηριότητες ακριβώς έξω από το σπίτι τους.

Εκτός από τη βελτιωμένη προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης χάρη στην τεχνολογία Cell-to-Body, το ATTO 3 EVO διαθέτει πλήρη γκάμα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται επτά αερόσακοι (οδηγού και συνοδηγού, εμπρός κεντρικός, μπροστινοί πλευρικοί και πλευρικοί τύπου κουρτίνας), Adaptive Cruise Control (ACC) και Intelligent Cruise Control (ICC), προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας εμπρός και πίσω (Front and Rear Cross Traffic Alert), ανίχνευση τυφλού σημείου (Blind Spot Detection), υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (Lane Departure Assist), προειδοποίηση σύγκρουσης εμπρός και πίσω (Front and Rear Collision Warning), αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition) και ευφυής έλεγχος ορίου ταχύτητας (Intelligent Speed Limit Control).

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Το ATTO 3 EVO διαθέτει απλή και σαφή δομή επιπέδων εξοπλισμού, με τη βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδόσεις, Design και Excellence, να εντοπίζεται στην ισχύ του κινητήρα, τις επιδόσεις και την τετρακίνηση. Και οι δύο εκδόσεις προσφέρουν πλούσιο βασικό εξοπλισμό, που υπερβαίνει τον μέσο όρο της κατηγορίας τους.

Η πισωκίνητη έκδοση Design διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, σύστημα infotainment με οθόνη αφής 15,6 ιντσών, τέσσερις θύρες USB-C (2x 60W, 2x 18W) και ασύρματη φόρτιση smartphone με ενσωματωμένη ψύξη. Περιλαμβάνει επίσης αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω με κάμερα 360°, λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), αντλία θερμότητας, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα και ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας.

Εκτός από την τετρακίνηση και την υψηλότερη απόδοση, η έκδοση Excellence προσφέρει head-up display, θερμαινόμενα πίσω καθίσματα και πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, δημιουργώντας ένα ασυναγώνιστο πακέτο εξοπλισμού.

Και οι δύο εκδόσεις του ATTO 3 EVO διατίθενται σε έξι εξωτερικά χρώματα και δύο αποχρώσεις εσωτερικού.

ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ – ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι πρώτες παραδόσεις ATTO 3 EVO στην Ελλάδα αναμένονται την άνοιξη. Το μοντέλο υποστηρίζεται πλήρως από το after-sales της BYD, με 6 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για το όχημα και 8 χρόνια/250.000 χλμ. για την μπαταρία, με εγγυημένη κατάσταση υγείας (SOH) τουλάχιστον 70%.