ΕΛΣΤΑΤ: Σημαντική μείωση κατά 4,1% στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Ιανουάριο
12:50 - 13 Φεβ 2026

Τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 20.874 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού), σημειώνοντας μείωση 4,1% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, όταν είχαν κυκλοφορήσει 21.762 οχήματα. Τα καινούργια αυτοκίνητα ανήλθαν σε 10.807, μειωμένα κατά 6,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Ιανουάριο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 20.874 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 21.762 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 4,1%. Μείωση 3,4% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Ιανουάριο του έτους 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2026 ανέρχονται σε 10.807 έναντι 11.563 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 6,5%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Ιανουάριο του 2026, ανήλθε σε 4.702 έναντι 3.684 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 27,6%. Μείωση 25,6% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Ιανουάριο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2026 ανέρχονται σε 4.387 έναντι 3.390 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4%.

