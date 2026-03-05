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Τα 5 σημεία που κάνουν την ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E να ξεχωρίζει
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04:27 - 05 Μαρ 2026

Τα 5 σημεία που κάνουν την ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E να ξεχωρίζει

Νίκος Λιβανός
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Στη νέα εποχή της ηλεκτρικής κινητικότητας, η Ford εξελίσσει την Mustang Mach-E με στόχο η προηγμένη τεχνολογία να συνυπάρχει με τη σπορ οδήγηση σε απόλυτη αρμονία με την άνεση και την χρηστικότητα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρικό SUV με εντυπωσιακή σχεδίαση που παραμένει πιστό τόσο στη φιλοσοφία όσο και στο απαράμιλλο DNA του εμβληματικού ονόματος Mustang, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των σύγχρονων πελατών.

Με ανάρτηση για κορυφαία σπορ συμπεριφορά και άνεση

Η ανάρτηση της ηλεκτρικής Mustang Mach-E έχει εξελιχθεί με στόχο να προσφέρει ομαλή κύλιση σε συνδυασμό με ακρίβεια, έλεγχο και σπορ αίσθηση. Εξισορροπώντας ιδανικά ανάμεσα στον δυναμισμό και την οδηγική άνεση, προσφέρει πολιτισμένη λειτουργία σε αστικό περιβάλλον, χωρίς ταυτόχρονα να στερεί από τον οδηγό την απόλαυση τόσο στον ανοιχτό δρόμο όσο και στο επαρχιακό δίκτυο.

Η νέα, βελτιωμένη ρύθμιση της πίσω ανάρτησης προσφέρει ακόμα πιο ομαλή κύλιση και άνεση για τους πίσω επιβάτες, διατηρώντας ταυτόχρονα τα κορυφαία επίπεδα οδηγικής συμπεριφοράς που την έκαναν να ξεχωρίζει έναντι του ανταγωνισμού από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε.

Για όσους αναζητούν το απόλυτο, η Ford εξοπλίζει την κορυφαία έκδοση GT του ηλεκτρικού της pony με το καινοτόμο σύστημα ανάρτησης MagneRide, το οποίο προσφέρει απόσβεση που προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο έως και 1.000 φορές το δευτερόλεπτο.

Απόλυτος έλεγχος στο φρενάρισμα

Ένα ηλεκτρικό SUV με τον σπορ χαρακτήρα της Mustang Mach-E δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει ένα κορυφαίο σύστημα πέδησης - με δίσκους εμπρός και πίσω σε όλες τις εκδόσεις και ισχυρές δαγκάνες της Brembo στην κορυφαία GT. Σε κάθε περίπτωση, η υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα του συστήματος είναι δεδομένη, με σταθερή, προβλέψιμη και ακριβή αίσθηση στο πεντάλ.

Παράλληλα, η λειτουργία one-pedal επιτρέπει στους οδηγούς να ελέγχουν την επιβράδυνση της Mustang Mach-E αποκλειστικά με το πετάλι του γκαζιού, ενισχύοντας τόσο την άνεση και την ευκολία στην καθημερινή χρήση όσο και την αποδοτικότητα μέσω ανάκτησης ενέργειας – κάτι που αυτομάτως μεταφράζεται σε ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία.

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Κορυφαία εμπειρία χρήστη με δύο οθόνες και προηγμένο σύστημα SYNC 4Α

Στο εσωτερικό της, η Mustang Mach-E προσφέρει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία που καθιστά την οδήγηση διαισθητική. Πίσω από το σπορ τιμόνι, εμπρός από το οπτικό πεδίο του οδηγού, βρίσκεται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,2 ιντσών που προβάλει ένα πλήθος από χρήσιμες πληροφορίες, ενώ μια δεύτερη - με κατακόρυφο προσανατολισμό και διαγώνιο 15,5 ίντσες – είναι εγκατεστημένη στο κέντρο του ταμπλό υποστηριζόμενη από το προηγμένο σύστημα SYNC 4Α της Ford.

Συνδυάζοντας υψηλή τεχνολογία με σύγχρονη αισθητική, όλες οι βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου - μαζί με την επιλογή των drive modes, τον προγραμματισμό του συστήματος πλοήγησης, τον έλεγχο του κλιματισμού και τη διαχείριση της φόρτισης - είναι άμεσα προσβάσιμες τόσο από τον οδηγό όσο και από τον συνοδηγό.

Χαμηλό κέντρο βάρους και δυναμική αρχιτεκτονική αμαξώματος

Η νέα Mustang Mach-E είναι «χτισμένη» πάνω σε μια ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα τύπου skateboard, στην οποία η μπαταρία υψηλής τάσης τοποθετείται στο δάπεδο, ανάμεσα στους δύο άξονες του οχήματος. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλό κέντρο βάρους, με το μεγαλύτερο μέρος του να «κατεβαίνει» στο ύψος του δαπέδου.

Αυτή η διάταξη έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα στην οδική συμπεριφορά. Πρώτον, ενισχύει τη σταθερότητα και την πρόσφυση, ιδίως στις διαδοχικές αλλαγές κατεύθυνσης και τις στροφές, όπου οι μειώνεται η κλίση του αμαξώματος και τα φαινόμενα μεταφοράς βάρους. Δεύτερον, η κατανομή της μάζας εμπρός-πίσω είναι πιο ισορροπημένη, γεγονός που συμβάλλει ώστε η νέα Mustang Mach-E να διαθέτει ακόμα πιο προβλέψιμη συμπεριφορά και κορυφαία αίσθηση κατά την οδήγηση. Τέλος, το χαμηλό βάρος βελτιώνει και την αίσθηση σύνδεσης του οδηγού της με το δρόμο, μειώνοντας στο ελάχιστο τα φαινόμενα «αιώρησης» που χαρακτηρίζουν στις μέρες μας τα μεγάλα και ψηλά αμαξώματα.

Αποκτήστε εύκολα τη νέα Mustang Mach-E

To κορυφαίο EV της Ford με το εμβληματικό όνομα και τις κορυφαίες τεχνολογίες μπορεί να γίνει εύκολα δικό σας χάρη στα προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα Ford Finance με επιτόκιο 0,9%*, ενώ κατά τη διάρκεια κτήσης του οχήματος, η 8ετής εργοστασιακή εγγύησή του** σας βοηθούν να απολαμβάνετε την οδήγησή, απαλλαγμένοι από το άγχος απροσδόκητων εξόδων.

Παράλληλα, οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να αποκτήσουν τη Ford Mustang Mach-E μέσω των προγραμμάτων λειτουργικής μίσθωσης της Ford Lease με μηνιαίο μίσθωμα 431€.

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