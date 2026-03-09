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Τεχνολογικό άλμα για τη νέα BMW i3: τελικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των δοκιμών δυναμικής οδήγησης του sedan της Neue Klasse στο Arjeplog
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:11 - 09 Μαρ 2026

Τεχνολογικό άλμα για τη νέα BMW i3: τελικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των δοκιμών δυναμικής οδήγησης του sedan της Neue Klasse στο Arjeplog

Νίκος Λιβανός
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Η BMW Σειρά 3 αποτελεί εδώ και πέντε δεκαετίες την επιτομή της οδηγικής απόλαυσης στην κατηγορία των πολυτελών μεσαίων μοντέλων. Σε όλο τον κόσμο, αυτό το εμβληματικό μοντέλο της BMW ξεχωρίζει για τον δυναμικό χαρακτήρα, την ακριβή οδική συμπεριφορά και την αβίαστη ευελιξία, σε συνδυασμό με την άνεση στις μεγάλες αποστάσεις.

Καθώς η τελευταία γενιά της Σειράς 3 βρίσκεται προ των πυλών, το ίδιο ισχύει και για το πρώτο sedan μοντέλο της BMW Neue Klasse: την αμιγώς ηλεκτρική BMW i3. Τα πρωτότυπα υποβάλλονται τώρα σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δοκιμών στο χειμερινό κέντρο δοκιμών της BMW Group στο Arjeplog της Σουηδίας.

Η σχεδίαση της BMW i3 θα αποκαλυφθεί στις 18 Μαρτίου 2026. Η νέα γενιά αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων διαθέτει σύστημα eDrive έκτης γενιάς (Gen6). «Η BMW i3 εφαρμόζει τα τυπικά χαρακτηριστικά του σπορ sedan σε μια εντελώς νέα φιλοσοφία αυτοκινήτου, που καθορίζεται από το DNA της BMW Σειράς 3. Την ίδια στιγμή, διευρύνει τα όρια της ηλεκτροκίνησης χάρη στις δυνατότητες της Neue Klasse», δηλώνει ο Mike Reichelt, επικεφαλής της BMW Neue Klasse. Η μονάδα ελέγχου, που συνδυάζει τον «υπερεγκέφαλο» Heart of Joy με το σύστημα BMW Dynamic Performance Control, ανεβάζει τη δυναμική οδήγησης σε εντελώς νέο επίπεδο. Εν όψει της προετοιμασίας της BMW i3 για τη μαζική παραγωγή, η ομάδα δοκιμών και εξέλιξης πραγματοποιεί την τελική ρύθμιση των συστημάτων της δυναμικής οδήγησης στους χιονισμένους δρόμους και τις παγωμένες λίμνες της Σουηδίας.

Δοκιμές και ρυθμίσεις συστημάτων σε ακραίες παγωμένες συνθήκες.
Οι δοκιμές αντοχής σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και σε χειμερινές οδικές συνθήκες στο βορειότερο άκρο της Σουηδίας είναι μια μακροχρόνια παράδοση της BMW. Οι χιονισμένοι δρόμοι γύρω από το Arjeplog και οι παγωμένες λίμνες που προσομοιώνουν ακραίες συνθήκες οδήγησης δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για την αξιολόγηση και τη ρύθμιση των συστημάτων κίνησης και ανάρτησης. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα: οι χαμηλοί συντελεστές τριβής των επιφανειών που καλύπτονται από χιόνι και πάγο επιτρέπουν στους μηχανικούς να δοκιμάζουν, να αναλύουν και να βελτιστοποιούν με ακρίβεια τις αλληλεπιδράσεις των συστημάτων αυτών, σε συνθήκες πιστής αναπαραγωγής. Πρόκειται για τη βάση της χαρακτηριστικής οδηγικής απόλαυσης της BMW.

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Καινοτόμος συνολική φιλοσοφία: το κλειδί για την απόλυτη οδηγική εμπειρία.
Το Heart of Joy είναι ένας από τους τέσσερις «υπερεγκεφάλους» της Neue Klasse. Σε συνδυασμό με το λογισμικό BMW Dynamic Performance Control, που αναπτύχθηκε εσωτερικά, σχηματίζει τη νέα, ισχυρή μονάδα ελέγχου οδήγησης και δυναμικής της BMW i3, διαχειριζόμενη το σύστημα μετάδοσης κίνησης, τα φρένα, ορισμένες λειτουργίες του συστήματος διεύθυνσης και την ανάκτηση ενέργειας. Επεξεργάζεται πληροφορίες δέκα φορές ταχύτερα από τα προηγούμενα συστήματα, προσφέροντας έναν ιδιαίτερα αβίαστο και εξαιρετικά ακριβή χειρισμό. Το αποτέλεσμα αυτής της τεχνολογικής προόδου γίνεται αμέσως αισθητό στην οδηγική εμπειρία, βελτιώνοντας αισθητά την ακρίβεια και τον έλεγχο στην οδήγηση της νέας BMW i3.

Ακόμη και σε ολισθηρές επιφάνειες, όπως αυτές του Arjeplog, το Heart of Joy εξασφαλίζει απόκριση υψηλής ακρίβειας. Παράλληλα, ο γρήγορος έλεγχος των δύο ηλεκτροκινητήρων παρέχει κορυφαία σταθερότητα. Μόνο οι ηλεκτροκινητήρες μπορούν να επεξεργάζονται και να εκτελούν εντολές με ταχύτητα αστραπής, επιτρέποντας στην BMW i3 να προσφέρει μία άνετη και εξαιρετικά ακριβή οδηγική εμπειρία σε κάθε συνθήκη. Με τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ταυτότητα της BMW Σειράς 3, η νέα i3 θέτει νέα πρότυπα στη δυναμική οδήγησης.

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