Το νέο πρόγραμμα της Opel για τα ηλεκτρικά
07:53 - 15 Μάι 2026

Νίκος Λιβανός
Το νέο πρόγραμμα “Electric ALL IN” δημιουργήθηκε για να προσφέρει απόλυτη σιγουριά σε κάθε στάδιο της εμπειρίας χρήσης ενός ηλεκτρικού Opel – από τη φόρτιση και την αυτονομία μέχρι την υποστήριξη και τη συντήρηση.

Η Opel δίνει λύση στην απόκτηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος , όπως το Opel Frontera Electric που είναι διαθέσιμο από €20.900 και ι πελάτες επωφελούνται πλέον από ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών και παροχών.

Το πρώτο σκέλος του προγράμματος είναι η υπηρεσία e-Routes της εφαρμογής myOpel που καθοδηγεί τον οδηγό προς τον προορισμό του, προτείνοντας τις βέλτιστες στάσεις φόρτισης και παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεις για το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και τις συνθήκες της διαδρομής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία e-Routes περιλαμβάνεται στο πακέτο Connect One, το οποίο προσφέρεται δωρεάν για 10 χρόνια.

Επίσης, με το πρόγραμμα «Electric ALL IN» περιλαμβάνει επίσης μια ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης, ώστε η καθημερινή χρήση ενός ηλεκτρικού Opel να γίνεται ακόμη πιο εύκολη και πρακτική: Δυνατότητα απόκτησης φορτιστή 22kW Wallbox με χαμηλό κόστος υπηρεσία εγκατάστασης μέσω της Enervek Recharge και δωρεάν καλώδιο οικιακής χρήσης (Mode 2) και καλώδιο για ταχυφορτιστή (Mode 3) στον βασικό εξοπλισμό των ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων.

«Η Opel είναι ηλεκτρική. Ήδη προσφέρουμε τουλάχιστον μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για κάθε μοντέλο της γκάμας μας. Με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα “Electric ALL IN”, κάνουμε την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης ακόμη πιο εύκολη και αξιόπιστη για τους πελάτες μας. Στην Opel, οι πελάτες δεν αποκτούν απλώς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο – απολαμβάνουν ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και υποστήριξης που ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση», δήλωσε ο CEO της Opel, Florian Huettl.

