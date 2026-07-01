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H AUTOHELLAS Εισαγωγέας της AVATR στην Ελλάδα
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16:01 - 01 Ιουλ 2026

H AUTOHELLAS Εισαγωγέας της AVATR στην Ελλάδα

Νίκος Λιβανός
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 Η AVATR Technology οριστικοποίησε τη συμφωνία διανομής των μοντέλων της με τον Όμιλο Autohellas σε τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο.

Ο κος Yang Fan, Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης της AVATR και ο κος Γεώργιος Βασιλάκης, μέτοχος και CEO των εισαγωγικών εταιρειών αυτοκινήτων του Ομίλου της Autohellas, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση μαζί με τον κο Alex Yang, Διευθυντή Ευρώπης και τον κο Μάριο Μπαρκή, Γενικό Διευθυντή καθώς και άλλα στελέχη και των δύο πλευρών, για να επισφραγίσουν την έναρξη αυτής της στρατηγικής συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ορόσημο για την παρουσία της AVATR στη Νότια Ευρώπη και επιταχύνει τη στρατηγική παγκόσμιας ανάπτυξης της μάρκας.

Η επικείμενη συνεργασία αντιπροσωπεύει μια κομβική κίνηση για την είσοδο της AVATR στην κατηγορία των ultra premium ηλεκτρικών οχημάτων στη Νότια Ευρώπη και την προώθηση της παγκόσμιας στρατηγικής της επιλέγοντας την Ελλάδα και τον Όμιλο της AUTOHELLAS ανάμεσα στις πρώτες χώρες / συνεργάτες.

Από τη μία πλευρά, αξιοποιώντας τις συνεχώς βελτιούμενες υποδομές της χώρας και τη σταθερή βάση premium καταναλωτών, η AVATR θα αναπτύξει την ultra premium κατηγορία των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων (Intelligent Electric Vehicles) στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα δημιουργήσει και εφαρμόσει προηγμένες υπηρεσίες Sales & After Sales, θέτοντας στέρεες επιχειρησιακές βάσεις για την ευρωπαϊκή παρουσία της μάρκας. Από την άλλη πλευρά, αναγνωρίζοντας την Ελλάδα ως περιφερειακή αγορά-κλειδί, η AVATR θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, διευρύνοντας σταδιακά το μερίδιο αγοράς της στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη.

Η AUTOHELLAS, βασιζόμενη στη μακρόχρονη τεχνογνωσία της, στην εμπειρία της στη διαχείριση premium μαρκών, στην ευρεία βάση ιδιωτών και εταιρικών πελατών, καθώς και στην ισχυρή παρουσία της στην αγορά αυτοκινήτου και υπηρεσιών κινητικότητας, θα εξασφαλίσει κορυφαίες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της, ενισχύοντας την εμπειρία τους με τη μάρκα σε κάθε σημείο επαφής. Το εκτεταμένο δίκτυό της και το πλήρες φάσμα προσφερόμενων υπηρεσιών κινητικότητας θα αγκαλιάσουν τον ultra-premium χαρακτήρα των μοντέλων της AVATR, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τον πελάτη.

Το λανσάρισμα της AVATR στην Ελλάδα αναμένεται στις αρχές του 2027 με την είσοδο στην αγορά του πολυτελούς SUV AVATR 07L και του υψηλών επιδόσεων Shooting Brake AVATR 06T.

Σχετικά με την AVATR Technology
Η AVATR είναι μια ultra premium μάρκα έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων που υποστηρίζεται από την Changan Automobile, έναν από τους σημαντικότερους κρατικούς ομίλους αυτοκινήτων της Κίνας. Ο μοναδικός σχεδιασμός, η προηγμένη νοημοσύνη και η χρηστικότητα είναι οι βασικές της αξίες. Βασιζόμενη στην υψηλή κατασκευαστική τεχνογνωσία της Changan Automobile και τις καινοτομίες της CATL στον τομέα των μπαταριών, ενσωματώνοντας παράλληλα την κορυφαία τεχνολογία έξυπνης οδήγησης, η AVATR έχει εδραιώσει την στρατηγική παρουσία της στην Chongqing και τη Σαγκάη στην Κίνα και το Μόναχο στη Γερμανία, προσφέροντας στους πελάτες της μια πιο ευφυή, ασφαλή και άνετη νέα εμπειρία πολυτελούς κινητικότητας

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