«Όλα θα κριθούν στις εκλογές»: Ο Σγουρός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΝΔ

Νέα δεδομένα στη συζήτηση για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δημιουργούν οι δηλώσεις του στελέχους του κόμματος και πρώην περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας ακόμη και με τη Νέα Δημοκρατία, παρά τη σχετική απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου και τη γραμμή που έχει διατυπώσει ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Γιάννη Σγουρού στην Α' Αθηνών για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Σγουρός δήλωσε ότι συμφωνεί με τη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης ακόμη και αν αναδειχθεί πρώτο με διαφορά μίας ψήφου. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στο εσωτερικό του κόμματος γίνονται καθημερινές συζητήσεις για όλα τα πιθανά σενάρια, επισημαίνοντας πως δεν πρέπει να προβάλλονται δημόσια, καθώς δημιουργούν εικόνα ηττοπάθειας.

Αναφερόμενος στη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, που κινείται σταθερά γύρω στο 11%, υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν είναι σημερινό. «Η βελόνα κόλλησε το 2010», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν επιρρίπτει ευθύνες στον Νίκο Ανδρουλάκη, στον οποίο αναγνώρισε ότι προχώρησε στην «αναγκαία ανανέωση» του κόμματος.

Εκτίμησε ακόμη ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις, προειδοποιώντας πως αν το ΠΑΣΟΚ παραμείνει τρίτη δύναμη, θα υπάρξουν εσωτερικές αναταράξεις που θα αφορούν τόσο την ηγεσία όσο και συνολικά την παράταξη, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αρνητικό και για την ελληνική οικονομία.

Ο κ. Σγουρός σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να εξετάσει συνεργασίες μετά τις εκλογές, υπογραμμίζοντας όμως ότι η σχετική συζήτηση δεν πρέπει να ανοίγει από τώρα μόνο με βάση τις δημοσκοπήσεις.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο κόμμα συνυπάρχουν μια πιο κεντροδεξιά και μια πιο κεντροαριστερή τάση, ενώ υποστήριξε πως εξακολουθούν να υπάρχουν στελέχη που θα έβλεπαν θετικά μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρόσθεσε επίσης ότι, εφόσον το επιβάλουν οι συνθήκες, θα μπορούσε να ανατραπεί ακόμη και η απόφαση του συνεδρίου που αποκλείει τέτοιο ενδεχόμενο.

Όπως εξήγησε, αν προκύψουν σοβαροί λόγοι που αφορούν την οικονομία ή εθνικά ζητήματα, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συγκαλέσει έκτακτο συνέδριο για να επανεξετάσει τη στάση του. Υπενθύμισε μάλιστα την περίοδο της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ–Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν μπορεί να επιτραπεί μια κατάσταση ακυβερνησίας.

«Ο Ανδρουλάκης δεν θα πάρει μόνος του απόφαση. Θα γίνει έκτακτο συνέδριο. Όλα θα κριθούν στο αποτέλεσμα των εκλογών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασιών ακόμη και με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι για τον ίδιο καθοριστικό κριτήριο αποτελεί η προγραμματική σύγκλιση μεταξύ των κομμάτων.

Στη Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, οι δηλώσεις Σγουρού προκάλεσαν δυσαρέσκεια, με κομματικές πηγές να υπενθυμίζουν ότι η επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ, όπως έχει εγκριθεί από το συνέδριο και έχει διατυπωθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη, αποκλείει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.