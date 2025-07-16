Απόφαση στη δίκη Ιμάμογλου: Μία αθώωση, δύο καταδίκες – 1 χρόνος και 8 μήνες φυλακή

Η πολύκροτη δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου, καθαιρεθέντα δημάρχου Κωνσταντινούπολης και υποψηφίου προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ολοκληρώθηκε με μια μεικτή ετυμηγορία: μία αθώωση και δύο καταδίκες και, εν τέλει, συνολική ποινή φυλάκισης 1 χρόνος και 8 μήνες.

Το δικαστήριο, το οποίο συνεδρίασε στη φυλακή Μαρμαράς στη Σηλυβρία όπου κρατείται προφυλακισμένος ο Ιμάμογλου, τον έκρινε αθώο για την κατηγορία της «στοχοποίησης» του εισαγγελέα Ακίν Γκιουρλέκ, αλλά τον καταδίκασε για «απειλή» και «εξύβριση δημόσιου λειτουργού». Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 2 μηνών και 15 ημερών για απειλή και 1 έτους, 5 μηνών και 15 ημερών για εξύβριση, με τη συνολική ποινή να ανέρχεται σε 1 χρόνο και 8 μήνες.

Η απόφαση δεν συνοδεύεται από αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, γεγονός που σημαίνει ότι δεν επιβάλλεται πολιτική απαγόρευση στον Ιμάμογλου, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Hurriyet. Παρά τη βαριά ποινή, ο ίδιος παραμένει παρών στο πολιτικό σκηνικό και εξακολουθεί να χαίρει μαζικής λαϊκής υποστήριξης, όπως φάνηκε και από τη θερμή υποδοχή που του επιφυλάχθηκε στη δικαστική αίθουσα, με το σύνθημα «Πρόεδρε Ιμάμογλου» να δονούσε την ατμόσφαιρα.

ekrem imamoğlu: "dimdik ayaktayım, cesaretim tavandır. gençliğimin olduğunun farkındayım. yolumun uzun olduğunun da farkındayım. allah yolumuzu açık etsin."pic.twitter.com/KD0DpekcqY — ideolojik seçmen (@turkishrust) July 16, 2025

Η δίκη αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς διώξεων κατά στελεχών της αντιπολίτευσης, με τον εισαγγελέα Ακίν Γκιουρλέκ να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Γκιουρλέκ, ο οποίος έχει διατελέσει και υφυπουργός Δικαιοσύνης, έχει εμπλακεί σε σημαντικές υποθέσεις όπως η καταδίκη του συμπροέδρου του φιλοκουρδικού HDP, Σελαχατίν Ντεμιρτάς, και οι ποινικές διώξεις κατά δημάρχων του CHP.

Η ένταση μεταξύ του CHP και της τουρκικής δικαιοσύνης κλιμακώνεται. Τον περασμένο Μάιο ξεκίνησε αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα και κατά του προέδρου του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, για παρόμοιες δηλώσεις εναντίον του Γκιουρλέκ. Σε συλλαλητήριο στην Κωνσταντινούπολη, ο Οζέλ χαρακτήρισε τον εισαγγελέα «πλανόδια γκιλοτίνα», αντιδρώντας στη σύλληψη πέντε δημάρχων του κόμματος στο πλαίσιο διεύρυνσης των διώξεων για διαφθορά.