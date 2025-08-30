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Ξεκινά η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα - Κακαβιά
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:47 - 30 Αυγ 2025

Ξεκινά η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα - Κακαβιά

Reporter.gr Newsroom
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Μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται να ξεκινήσουν οι χωματουργικές εργασίες για τον νέο αυτοκινητόδρομο Ιωάννινα-Κακαβιά, που αποτελεί ουσιαστικά την επέκταση της Ιονίας Οδού. 

Το έργο θα κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο μήκους περίπου 70 χιλιομέτρων και θα συνδέει την Ιονία Οδό και την Εγνατία Οδό μέσω των Ιωαννίνων με το Καλπάκι, τα Ζαγοροχώρια και θα φτάνει μέχρι την Κακαβιά και το μεθοριακό σταθμό Ελλάδας-Αλβανίας.

Ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται σε περίπου 4,5 χρόνια, ενώ σημείωσε ότι η κατασκευή είναι τεχνικά απαιτητική λόγω του ορεινού αναγλύφου της περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Την ολοκλήρωση του ανισόπεδου κόμβου Εγνατίας (Κ0).
  • Την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου στο τμήμα «Ανισόπεδος κόμβος Ιόνιας Οδού με Εγνατία Οδό έως τον Ανισόπεδο κόμβο Καλπακίου» μήκους 46,4 χλμ, με την κατασκευή 6 ανισόπεδων κόμβων (ένας εκ των οποίων αποτελεί αντικείμενο της πρώτης προαίρεσης).
  • Την αποκατάσταση του εγκάρσιου και παράπλευρου δικτύου τοπικών οδών.

Η αναβάθμιση του τμήματος Καλπάκι-Κακαβιά (23 χλμ.) ως δεύτερη προαίρεση. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 310 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στην παρούσα φάση έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος, έχει υποβληθεί και εγκριθεί το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή του έργου καθώς και η εκτέλεση του εγκεκριμένου γεωτεχνικού προγράμματος εργασιών. Σε εξέλιξη είναι η εκπόνηση, ο έλεγχος και οι εγκρίσεις των οριστικών μελετών του έργου σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τέλος, αναμένεται η σχετική παρακατάθεση αποζημίωσης των θιγομένων ιδιοκτησιών ενώ η εκτιμώμενη έναρξη των χωματουργικών εργασιών είναι έως το τέλος του έτους.

Ο αυτοκινητόδρομος Ιωάννινα-Κακαβιά αποτελεί έργο διασυνοριακής σημασίας, καθώς συνδέει τους δύο μεγάλους αυτοκινητόδρομους της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας και φτάνει έως τα ελληνοαλβανικά σύνορα, συμβάλλοντας στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη της Ηπείρου.

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