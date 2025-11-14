Η θέση των ΕΛΤΑ για τις ασφαλιστικές καλύψεις της διοίκησης: Αποτελούν καθιερωμένη διεθνή εταιρική πρακτική
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08:50 - 14 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διευκρινίζουν τα εξής:

1. Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O από το 2013, το οποίο καλύπτει το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια οργανισμών και εταιρειών που εφαρμόζουν κανόνες σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και τα Διοικητικά Στελέχη της εταιρίας.

2. Η απόφαση για την ανανέωση/σύναψη του νέου ασφαλιστηρίου ελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της πάγιας εταιρικής πρακτικής και βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η σύμβαση υπεγράφη μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής αξιολόγησης των προσφορών.

3. Η διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, μέσω εξωτερικού ασφαλιστικού συμβούλου, απευθύνθηκε σε 22 διεθνείς ασφαλιστές Διευθυντών & Στελεχών Διοίκησης (D&O). Προσφορές υποβλήθηκαν από 7 ασφαλιστές D&O, οι οποίες εξετάστηκαν ως προς την τιμολόγηση, τους όρους και το εύρος των καλύψεων.

4. Από τη διαδικασία προέκυψαν 4 τελικές προσφορές, που αξιολογήθηκαν από τα αρμόδια όργανα, πριν την τελική επιλογή και υπογραφή του ασφαλιστηρίου. Το κόστος παρέμεινε το ίδιο με πέρσι.

5. Η υπογραφή του δημοσιευθέντος εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, ήταν το τελευταίο μέρος μιας τυπικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν και αφορά στην πληρωμή της πρώτης δόσης του συμβολαίου.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις D&O αποτελούν καθιερωμένη διεθνή εταιρική πρακτική, η οποία εφαρμόζεται για την ομαλή λειτουργία των διοικητικών οργάνων και τη θωράκιση των στελεχών που ασκούν καθήκοντα ευθύνης.

Οι καταγγελίες

Οι παραπάνω διευκρινίσεις δίνονται έπειτα από ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο ο πρώην πλέον CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας είχε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ευθύνης στελεχών διοίκησης ύψους 461.000 ευρώ.

Ειδικότερα βάσει του ρεπορτάζ του Open το συμβόλαιο έγινε λίγο πριν απομακρυνθεί από την εταιρεία, για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκαλέσει ο ίδιος και 15 στελέχη της διοίκησης. Το ασφαλιστήριο καλύπτεται από τον προυπολογισμό των ΕΛΤΑ για το 2025 και το 2026.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 10:11
