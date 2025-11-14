Ρεκόρ κίνησης για την Fraport Greece το 2025 – Νέο κύμα επενδύσεων €200 εκατ. και ισχυρά κίνητρα για επέκταση της σεζόν

Με ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα, στα 200 εκατ. ευρώ, αλλά και κίνητρα για την άρση της εποχικότητας βαδίζει για τη νέα χρονιά η Fraport Greece, έχοντας, ήδη, καλούς οιωνούς, αν και βέβαια η εικόνα για το νέο έτος θα διαμορφωθεί τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Έτσι, με βάση τα όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece κ. Alexander Zinell και ο κ. Γιώργος Βήλος, γενικός διευθυντής ανάπτυξης της εταιρείας, η διαχειρίστρια των 14 περιφερειακών αεροδρομίων αποτελεί "πυλώνα" εξωστρέφειας και ανάπτυξης της Ελληνικής περιφέρειας, καταγράφοντας σημαντικές επιδόσεις αλλά και έχοντας πλάνο περαιτέρω ανάπτυξης.

Να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με τα δεδομένα κίνησης, πριν την παραχώρηση, καταγράφεται μια αύξηση της τάξης του 40%, περίπου 15 εκατ. επιβάτες παραπάνω Ουσιαστικά η άνοδος αυτή πάει παράλληλα με την εκτίναξη του ελληνικού τουρισμού. Σημειώνεται ότι από την έναρξη ισχύος της σύμβασης παραχώρησης των αερολιμένων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου έχει προσφέρει υπηρεσίες στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια περίπου 248 εκατ. ταξιδιώτες.

Σε σχέση με την πορεία της κίνησης για το 2026, όπως είπε η διοίκηση της εταιρείας κατά την χθεσινή παρουσίαση των στοιχείων της χρονιάς, υπάρχει θετική εικόνα, αν και βέβαια το όλο σκηνικό θα ξεκαθαρίσει προς το τέλος Ιανουαρίου. «Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, όλοι χαιρόμαστε με τα ρεκόρ στον τουρισμό όμως πρέπει να είμαστε ενεργοποιημένοι και σε εγρήγορση προκειμένου να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας με τρόπο βιώσιμο και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι μία πρόκληση, πρόκειται για μία πραγματικότητα μετά τον κορονοϊό όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Ελλάδος, άρα πρέπει να γίνουμε ελκυστικοί εργοδότες ώστε να προσελκύσουμε ικανό προσωπικό με δεξιότητες για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, κάτι που πρέπει να είναι βασικό ζητούμενο για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό», σημείωσε ο κ. Βήλος την Πέμπτη (13/11).

Ανάπτυξη περάν της βασικής σεζόν

Ιδιαίτερη σημασία έχει για τη Fraport Greece, όπως επεσήμανε ο κ. Βήλος, ότι υπάρχει σημαντική αύξηση της κίνησης εκτός του “πυρήνα” της σεζόν, κάτι που αποδίδεται και στην παροχή κινήτρων στους αερομεταφορείς για διεύρυνση του πτητικού έργου τους στο συγκεκριμένο διάστημα. Έτσι, με βάση τον κ. Βήλο, διασφαλίζεται η ενίσχυση των μεγεθών του Διαχειριστή των 14 αεροδρομίων αλλά και η επιμήκυνση της σεζόν, που αποτελεί στόχο για τον ελληνικό τουρισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γιώργος Βήλος, γενικός διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, η επιβατική κίνηση εξωτερικού έχει ενισχυθεί κατά 29,6% το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου του τρέχοντος έτους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και κατά 26,5% το δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου σε σχέση και πάλι με το 2022, αυξήσεις που αντιστοιχούν σε περίπου 1 εκατ. ταξιδιώτες επιπλέον.

«Στόχος μας είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου και αυτό γίνεται πράξη. Καταγράφουμε αύξηση της κίνησης κατά τους περιφερειακούς μήνες. Στην κατεύθυνση αυτή, παρέχουμε κίνητρα στις αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τα δρομολόγιά τους τους συγκεκριμένους μήνες», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο Γ. Βήλος.

«Είναι ένας δύσκολος στόχος για την επίτευξη του οποίου απαιτείται και προσπάθεια που γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Εμείς από την πλευρά μας παρέχουμε κίνητρα στις αεροπορικές εταιρείες και για τους περιφερειακούς μήνες και για τον χειμώνα. Σε ό,τι αφορά το χειμερινό πρόγραμμα, το οποίο ήταν διετές και φέτος το ανανεώσαμε με νέους όρους, παρέχουμε σε κάθε αεροπορική εταιρεία έκπτωση 10 ευρώ για κάθε αναχωρούντα επιβάτη, ποσό αυξημένο σε σχέση με τα 7 ευρώ που ίσχυαν μέχρι πέρυσι, για την προσθήκη νέων διεθνών δρομολογίων τον χειμώνα. Αντίστοιχα, παρέχουμε κίνητρα και σημαντικές εκπτώσεις, οι οποίες ενισχύονται κατά τους πιο δύσκολους μήνες που είναι ο Μάρτιος και ο Νοέμβριος. Είναι δύσκολη μήνες για την απόκτηση προσέλκυσης τουριστών. Το πρόγραμμα ίσχυε για δύο χρόνια και κατόπιν συζητήσεων που είχαμε με τις αεροπορικές, το πρόγραμμα διευρύνεται σε τριετές έτσι ώστε οι εταιρείες να έχουν έναν χρονικό ορίζοντα για να προγραμματίσουν περισσότερα δρομολόγια», συμπλήρωσε ο Γ. Βήλος.

Μεγάλη αύξηση τον Οκτώβριο

«Είχαμε φέτος σημαντική αύξηση μέσα στον Οκτώβριο, μία πολύ ικανοποιητική εξέλιξη γιατί αφορά το τέλος της σεζόν. Η εφετινή χρονιά που θα κλείσει με 37 εκατ. επιβάτες δεν ήταν χωρίς προκλήσεις αν ληφθεί υπόψη ότι μόνο η Σαντορίνη, λόγω της σεισμικής δραστηριότητας στο ξεκίνημα της χρονιάς το Φεβρουάριο, θα καταλήξει με μία πτώση κοντά στο 15% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ σημαντικό ρόλο για τον ευαίσθητο τομέα του τουρισμού παίζει και ο γεωπολιτικός παράγοντας» ανέφερε ο κ. Zinell περιγράφοντας τις μεγάλες προκλήσεις που διαχειρίστηκε η εταιρεία, με πρώτες τις γεωπολιτικές αλλά και τα θέματα με τα γεωλογικά φαινόμενα στη Σαντορίνη. Όπως είπε από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία υπήρξε απώλεια 800 χιλ. επιβατών από τις αγορές της Αν. Ευρώπης, κύρια, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπως είπε ο κ. Alexander Zinnel και έκανε λόγο για «συνεχή διαδικασία» όσον αφορά την ανάπτυξη και τις επενδύσεις της Fraport Greece στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.

Επενδύσεις

Στο μεταξύ η εταιρεία υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων. «Μέχρι σήμερα η Fraport Greece και από την έναρξη της παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων έχει επενδύσει πάνω από 2 δισ. ευρώ, παρέχει σημαντικά κίνητρα για την επέκταση της σεζόν και τη δημιουργία νέων δρομολογίων τους χειμερινούς μήνες, προωθεί τους 14 προορισμούς στα παγκόσμια συνέδρια που γίνονται (π.χ. WTM στο Λονδίνο, Χόνγκ Κόνγκ), συνεργάζεται με τις αεροπορικές και αναζητεί ευκαιρίες για νέα δρομολόγια ή αύξηση συχνοτήτων, συμπράττει με εθνικούς και τοπικούς φορείς» σημείωσε ο κ. Βήλος που σημείωσε ότι προς ώρας δεν προβλέπεται σύνδεση με τις ΗΠΑ για το Αεροδρόμιο Μακεδονία.

Στο κομμάτι των επενδύσεων, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος των επιπρόσθετων επενδύσεων των 200 εκατ. ευρώ για αύξηση της χωρητικότητας με ορίζοντα επένδυσης έως το 2030, σίγουρα οι πρώτες επενδύσεις θα γίνουν στην Κέρκυρα (που είναι και το πρώτο αεροδρόμιο που ξεπερνά τα όρια χωρητικότητας) και η Κως.

Τοπικές κοινωνίες

«Επιδιώκουμε την ανάπτυξη με ένα βιώσιμο και ισορροπημένο τρόπο σε συνεργασία και με τις τοπικές κοινωνίες. Από τους βασικούς μας σκοπούς είναι να ευθυγραμμιζόμαστε με τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε ώστε να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να αναπτυσσόμαστε προς όφελος όλων. Είναι μία συνεχής διαδικασία και σε αυτή τη συγκυρία είμαστε πολύ κοντά με τους τοπικούς φορείς ώστε να διαπιστώνουμε προς τα πού θέλουν να πάνε και οι ίδιοι οι προορισμοί. Το επενδυτικό μας πρόγραμμα αφορά τόσο αυτά που βλέπει ο επιβάτης όσο και αυτά που δε φαίνονται και αφορούν τις εσωτερικές λειτουργίες του αεροδρομίου. Διατίθενται κάθε χρόνο 50 εκατ. ευρώ για αναβαθμίσεις σε νέες τεχνολογίες, ενώ σκοπεύουμε να διαθέσουμε 200 εκατ. ευρώ επιπλέον των επενδύσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε αεροδρόμια πολύ δημοφιλών προορισμών για την αύξηση της χωρητικότητας γιατί όταν σχεδιάστηκαν οι πρώτες επενδύσεις την προηγούμενη δεκαετία δεν είχε προβλεφθεί τόσο μεγάλη άνοδος. Ενδεικτικά, η Κέρκυρα και η Κώς είναι μεταξύ των προορισμών που παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη. Το επιχειρηματικό πλάνο μας δεν εκπονείται από το αεροδρόμιο, αλλά από τον ίδιο τον προορισμό, τους ξενοδόχους, τους τοπικούς φορείς, τις επιχειρήσεις» τόνισε ο ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece.

Το 2025

«Το 2025 θα κλείσουμε για πρώτη φορά τη χρονιά με 37 εκατ. επιβάτες. Κοιτώντας μπροστά, η επιβατική κίνηση θα συνεχίζει να αυξάνεται γιατί υπάρχει η ζήτηση, ο ελληνικός τουρισμός θα συνεχίσει ανοδικά γι’ αυτό και εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece κ. Alexander Zinell στο πλαίσιο του απολογισμού της φετινής χρονιάς που ήταν η καλύτερη μέχρι σήμερα για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της εταιρείας.

Ειδικότερα, στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece (Ακτιο, Χανιά, Κέρκυρα, Καβάλα, Κεφαλλονιά, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος, Κώς, Μυτιλήνη, Μύκονος, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Σκιάθος) διακινήθηκαν συνολικά 35,28 εκατ. επιβάτες κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2025 με αύξηση κατά 2,7% έναντι του αντίστοιχου περυσινού δεκαμήνου. Η διεθνής κίνηση είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης καθώς εκπροσωπεί το 81% της συνολικής κίνησης. Έτσι, οι επιβάτες για διεθνείς προορισμούς έφτασαν τους 28,49 εκατ., μια άνοδος 3,5%. Κι αυτό παρά το ότι η κίνηση εσωτερικού παρέμεινε στάσιμη λόγω της Σαντορίνης.

Ως προς τα βασικά ποιοτικά στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Γιώργος Βήλος, γενικός διευθυντής ανάπτυξης της εταιρείας, η Fraport Greece συνεργάζεται με 89 αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες συνδέουν τα ελληνικά αεροδρόμια με 40 χώρες και 886 προορισμούς. Το 2025 εντάχθηκαν στο δίκτυο των αεροδρομίων 48 νέα δρομολόγια, τα οποία ενίσχυσαν τη συνδεσιμότητά τους.

«Ένα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο αφορά τη μεγάλη διασπορά ως προς το εύρος των συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών, με τη μεγαλύτερη μεγαλύτερες εξ αυτών να μην ξεπερνά σε μερίδιο αγοράς το 17%. Σημειωτέον ότι σε επίπεδο μεριδίων, με βάση τα στοιχεία του 10μήνου, η Ryanair κατέχει 17%, η Aegean 16%, η Easyjet 9%, η TUI 8% και ο όμιλος Jet2.com 6%», επεσήμανε ο Γ. Βήλος.

Η Σαντορίνη και η Μύκονος

Με βάση, δε, όσα αναφέρθηκαν, το γεωολογικό φαινόμενο στη Σαντορίνη κόστισε σε κίνηση καθώς, όπως είπε ο κ. Βήλος οι απώλειες θα είναι της τάξεως των 450 -500 χιλιάδων ταξιδιωτών. Ως προς τις διεθνείς αγορές, βασική αγορά είναι αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου, εξίσου σημαντική είναι και η Γερμανία και η Σκανδιναβία. «Το 81% της κίνησης είναι από το εξωτερικό και γι’ αυτό λέμε ότι διαχειριζόμαστε τις βασικές πύλες εισόδου εισερχόμενου τουρισμού και αν ληφθούν υπόψη και οι επιβάτες που έρχονται από άλλα αεροδρόμια όπως το Ελευθέριος Βενιζέλος που έχει τις απευθείας πτήσεις με τις ΗΠΑ, το αντίστοιχο νούμερο ανεβαίνει στο 84- 85%. Η αγορά των ΗΠΑ βρίσκεται στην όγδοη θέση όσον αφορά την κατανομή των κατοίκων εξωτερικού στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια με μερίδιο 2,7%» σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής της Fraport Greece. Πάντως, οι Αμερικανοί είναι οι πρώτοι επισκέπτες στη Σαντορίνη αλλά σταδιακά “επελαύνουν” και σε άλλους προορισμούς όπως π.χ. τα Χανιά που έχουν αύξηση κατά 75%.

Την ίδια ώρα και η Μύκονος, φέτος, έχει μειωμένες επιδόσεις, μετά όμως από το συνεχές ράλι των προηγούμενων ετών. Αντίθετα όλα τα άλλα αεροδρόμια πλην των δύο νησιών - “σημαιών” του Ελληνικού τουρισμού, είχαν θετικό πρόσημο. Συγκεκριμένα, φέτος στο 10μηνο, όπως είπε ο κ. Βήλος, οι 12 από τους 14 προορισμούς κινήθηκαν θετικά «με μοναδικές εξαιρέσεις, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο». Η μείωση το Φεβρουάριο στη Σαντορίνη ήταν στο 40%, μέχρι σήμερα στο μείον 16% και στο τέλος του χρόνου-15%, ωστόσο έχει προηγηθεί μία περίοδος με συνεχή αύξηση τα προηγούμενα χρόνια και αντίστοιχα συμβαίνει και με τη Μύκονο που καταγράφει πτώση για τρίτη χρονιά στο μείον 6,5% αθροιστικά και -1,9% φέτος στο δεκάμηνο. «Άρα βλέπουμε και μειώσεις που μπορεί έχουν και διορθωτικό χαρακτήρα», όπως σχολίασε ο κ. Βήλος. «Φέτος προβλέπουμε 37 εκατ. επιβάτες, ενώ το 2016, στην αρχή της παραχώρησης, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια είχαν 25,3 εκατ. επιβάτες. Άρα έχουμε μία αύξηση 45% από το 2016 έως και το 2025 που είναι αντίστοιχη και της αύξησης της χωρητικότητας που έχουμε πραγματοποιήσαμε μέσω του επενδυτικού μας προγράμματος: Πριν οι υποδομές αντιστοιχούσαν στα 200.000 τετραγωνικά μέτρα περίπου και μετά την υλοποίηση των επενδύσεων από τη FraportGreece έφτασαν τις 310.000 -320.000 τ.μ., με σχεδόν 50% αύξηση των χώρων», ανέφερε ο κ. Βήλος.

Όπως, δε, προαναφέριθηκε, φέτος όλα τα αεροδρόμια έχουν καταγράψει άνοδο, ακόμη και τα πιο μικρά όπως το Άκτιο, η Σκιάθος ή η Μυτιλήνη, μία εξέλιξη που είναι συμβατή με την τάση που υπάρχει στις νεότερες ηλικίες να ταξιδεύουν σε μικρότερους και λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς.

Η Καλαμάτα και το ενδιαφέρον για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Ο κ. Βήλος αναφέρθηκε και στη νέα παραχώρηση για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας όπου η διαχείριση στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Υπερταμείο θα ξεκινήσει στις αρχές του 2026 από την κοινοπραξία των Fraport (51%), Delta Airport Investments (24,5%) του ομίλου Κοπελούζου και Πηλέας (24,5%) του ομίλου Κωνσταντακόπουλου.

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας έχει φέτος αύξηση 8,6% μέχρι σήμερα με μία επιβατική κίνηση που θα κλείσει κοντά στις 380 χιλιάδες επιβάτες έως το τέλος της χρονιάς. «Από την έναρξη της παραχώρησης έχουμε 36 μήνες να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις και πρόθεσή μας είναι να υπάρξει ένας τριπλάσιου μεγέθους τερματικός σταθμός από τα 3.000 τ.μ. στα 9.000 τ.μ. με στόχο να ολοκληρώσουμε την επένδυση νωρίτερα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης παραχώρησης. Άρα εκτιμάμε ότι το νέο αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο το 2028. Όμως εν τω μεταξύ από τον Ιανουάριο που θα ξεκινήσει καλώς εχόντων των πραγμάτων η διαχείριση θα κάνουμε τις πρώτες μικρές διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα και η εμπειρία στον υφιστάμενο σταθμό».

Σε σχέση με το ενδιαφέρον της εταιρείας για συμμετοχή στη εξαγγελθείσα διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση των υπόλοιπων 22 περιφερειακών αεροδρομίων, ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Βήλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οτιδήποτε αφορά σε νέα αεροδρόμια η Fraport δηλώνει παρούσα. Ξέρουμε ότι γίνεται μία επεξεργασία και όταν βγει το τεύχος και δούμε τα ζητούμενα, θα το εξετάσουμε και θα αποφασίσουμε ανάλογα».