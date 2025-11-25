ΣΤΑΣΥ: Ανακοίνωσαν στάση εργασίας - Χωρίς νυχτερινό Μετρό το Σάββατο 29/11 η Αθήνα

Οι εργαζόμενοι στις σταθερές συγκοινωνίες ανακοίνωσαν τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, από τη 01:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα. Η κινητοποίηση θα αφορά όλες τις γραμμές (Γραμμή 1 – πρώην ΗΣΑΠ, Γραμμές 2 & 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ) και πραγματοποιείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για «τη συνεχιζόμενη αδράνεια και τις ασυνεπείς δημόσιες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών».

Ειδικότερα στην ανακοίνωση τους οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι «η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως άμεση απάντηση στις επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών οι οποίες αφορούν σε:

- Αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων των Σταθερών Συγκοινωνιών,

- Αύξηση των ποσοστών προσαύξησης των νυχτερινών και αργιών».

«Οι δηλώσεις αυτές έρχονται την ώρα που ο ίδιος τονίζει τη "συνεργασία" των εργαζομένων για την εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, το μόνο που βλέπουμε είναι λόγια και όχι πράξεις. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τα παραπάνω ζητήματα είναι ήδη υπογεγραμμένες και αποτελούν δεσμεύσεις της εταιρείας (ΣΤΑΣΥ) έναντι των εργαζομένων, καθώς περιλαμβάνονται στην τελευταία ισχύουσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ 2024-2025).

Είναι παράλογο το υπουργείο Μεταφορών και η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. να επιδιώκουν την πλήρη εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας, όταν παραμένουν ανοιχτά και άλυτα τα εξής κρίσιμα ζητήματα:

- Υποστελέχωση σε όλες τις ειδικότητες Λειτουργίας και Συντήρησης,

- Έλλειψη Διαθεσιμότητας συρμών ικανών να φέρουν εις πέρας το συγκοινωνιακό έργο,

- Μη αναγνώριση της κατοχυρωμένης προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα σε μισθολογικά κλιμάκια για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους.

Παρά τις τεράστιες αυτές ελλείψεις, οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ δίνουν το 120% των δυνατοτήτων τους, βάζοντας πλάτη για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδιαίτερα δε, υπό τις συνθήκες της 24ωρης λειτουργίας.

Δεν είμαστε επαίτες. Απαιτούμε μόνο να μπορούμε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια και να πληρωνόμαστε για την εργασία μας. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την ταλαιπωρία που θα υποστεί κατά τις ώρες της στάσης εργασίας. Ο αγώνας μας είναι και αγώνας για την αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς προς όφελος όλων των πολιτών.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ και η πολιτική ηγεσία οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους εργαζόμενους, υλοποιώντας άμεσα τις δεσμεύσεις τους».