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Απεργία ταξί: Αντίσκηνα στο υπουργείο Μεταφορών εν αναμονή συνάντησης με τον Κυρανάκη
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:00 - 02 Δεκ 2025

Απεργία ταξί: Αντίσκηνα στο υπουργείο Μεταφορών εν αναμονή συνάντησης με τον Κυρανάκη

Reporter.gr Newsroom
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Χωρίς ταξί κινούνται σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, και αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, οι πολίτες σε όλη τη χώρα, λόγω της 48ωρης, πανελλαδικής, προειδοποιητικής απεργίας που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ). Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν στο υπουργείο Μεταφορών στήνοντας αντίσκηνα και αναμένοντας συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. 

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 6 το πρωί και αναμένεται να λήξει τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, με τους επαγγελματίες οδηγούς να δηλώνουν αποφασισμένοι να αναδείξουν, και εφόσον χρειαστεί να κλιμακώσουν, τα αιτήματά τους για την επιβίωση του κλάδου. Τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς λειτουργούν κανονικά.

Καπνογόνα, αντίσκηνα και πίεση για συνάντηση με τον υπουργό

Παράλληλα με την απεργία, δεκάδες αυτοκινητιστές συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Μεταφορών, στήνοντας αντίσκηνα και ανάβοντας καπνογόνα, σε μια εικόνα που έδειξε την ένταση και την αγανάκτησή τους. Όπως υπογραμμίζουν, στόχος τους είναι να συναντηθούν εντός των δύο ημερών των απεργιακών κινητοποιήσεων με τον υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

«Αν ο υπουργός δεν εμφανιστεί, η απεργία θα συνεχιστεί», αναφέρουν οδηγοι, επισημαίνοντας ότι είναι έτοιμοι να παραμείνουν έξω από το κτίριο όσο χρειαστεί.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί

Η ΠΟΕΙΑΤΑ θέτει στο τραπέζι σειρά ζητημάτων που, όπως τονίζει, έχουν μετατρέψει τη λειτουργία του επαγγέλματος σε καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Συγκεκριμένα, οι αυτοκινητιστές ζητούν:

  • Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης σε ηλεκτροκίνηση έως το 2035, καθώς θεωρούν ότι τα σημερινά χρονοδιαγράμματα είναι ανεφάρμοστα για τον κλάδο.
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές μετακίνησης, που λειτουργούν χωρίς το ίδιο πλαίσιο υποχρεώσεων.
  • Πάταξη της υποκλοπής έργου από Ε.Ι.Χ. οχήματα, που, σύμφωνα με τους ίδιους, πραγματοποιούν μεταφορικό έργο χωρίς να προβλέπεται.
  • Αύξηση χρονοχρέωσης και ελάχιστου μισθώματος σε όλη τη χώρα, ώστε τα τιμολόγια να ανταποκρίνονται στο κόστος λειτουργίας.
  • Επανεξέταση του πλαισίου για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες και διευθέτηση φορολογικών και άλλων εκκρεμοτήτων.

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ)

«Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του! Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και ειδικά με το υπουργείο Μεταφορών, χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας.

Πάγια και βασικά αιτήματά μας που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας, εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου και υπομονής».

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα ΕΙΧ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του».

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