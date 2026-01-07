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Νέος γύρος αυξήσεων στα διόδια - Τι θα πληρώνουν οι οδηγοί από το 2026
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:57 - 07 Ιαν 2026

Νέος γύρος αυξήσεων στα διόδια - Τι θα πληρώνουν οι οδηγοί από το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Αναπροσαρμογές προς τα πάνω στις χρεώσεις των μετωπικών και πλευρικών διοδίων τίθενται σε εφαρμογή από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, καθώς και στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες παραχώρησης. Αυξήσεις προβλέπονται και στα διόδια της Αττικής Οδού.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν,

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι τιμές στην Αττική Οδό διαμορφώνονται ως εξής:

  • Κατηγορία 1 (μοτοσικλέτες): 1,25 ευρώ

  • Κατηγορία 2 (Ι.Χ.): 2,55 ευρώ (από 2,50 ευρώ)

  • Κατηγορία 3 (ελαφρά επαγγελματικά): 2,55 ευρώ

  • Κατηγορία 4 (Ι.Χ. με τροχόσπιτο, μικρά λεωφορεία): 2,55 ευρώ

  • Κατηγορία 5 (φορτηγά 2–3 αξόνων, μεγάλα λεωφορεία): 6,30 ευρώ

Ποια δίκτυα επηρεάζονται

Οι αυξήσεις αφορούν τους εξής αυτοκινητοδρόμους:

  • Πάτρα – Κόρινθος – Ελευσίνα

  • Πάτρα – Πύργος

  • Αντίρριο – Ιωάννινα

  • Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και τον κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη

  • Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Κόστος βασικών μετακινήσεων για Ι.Χ.

Με τις νέες τιμές, τα βασικά ταξίδια για επιβατικά οχήματα διαμορφώνονται ως εξής:

  • Πάτρα – Ελευσίνα: 13,80 ευρώ (από 13,30)

  • Πάτρα – Πύργος: 5,70 ευρώ

  • Αντίρριο – Ιωάννινα: 15,00 ευρώ (από 14,35)

  • Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 ευρώ (από 11,30)

  • Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 ευρώ (από 12,45)

Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Κόρινθος – Ελευσίνα (Ολυμπία Οδός)

Η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε ότι το συνολικό κόστος της διαδρομής Πάτρα – Ελευσίνα για Ι.Χ. ανέρχεται πλέον σε 13,80 ευρώ.

Μετωπικοί σταθμοί διοδίων

Ρίου

  • Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,90 €

  • Ι.Χ.: 2,70 €

  • Φορτηγά – λεωφορεία (2–3 άξονες): 6,80 €

  • Φορτηγά (4+ άξονες): 9,50 €

Ελαιώνα

  • Δίκυκλα/τρίκυκλα: 2,70 €

  • Ι.Χ.: 3,80 €

  • Φορτηγά (2–3 άξονες): 9,70 €

  • Φορτηγά (4+ άξονες): 13,60 €

Κιάτου

  • Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,90 €

  • Ι.Χ.: 2,70 €

  • Φορτηγά (2–3 άξονες): 6,80 €

  • Φορτηγά (4+ άξονες): 9,60 €

Ισθμού

  • Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,50 €

  • Ι.Χ.: 2,10 €

  • Φορτηγά (2–3 άξονες): 5,40 €

  • Φορτηγά (4+ άξονες): 7,60 €

Ελευσίνας

  • Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,70 €

  • Ι.Χ.: 2,50 €

  • Φορτηγά (2–3 άξονες): 6,30 €

  • Φορτηγά (4+ άξονες): 8,90 €

Πλευρικοί σταθμοί

Στους πλευρικούς σταθμούς Δρέπανο, Καλάβρυτα, Ακράτα, Δερβένι, Κιάτο, Ζευγολατιό, Άγιοι Θεόδωροι, Πάχη και Νέα Πέραμος, καταγράφονται αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Για τα Ι.Χ. οι τιμές κυμαίνονται από 0,60 έως 2,80 ευρώ, ανάλογα με τον σταθμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/01/2026 - 13:02
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