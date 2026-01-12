Αίτημα ΟΦΑΕ για προσωρινή χαλάρωση στους κανόνες οδήγησης λόγω των αγροτικών μπλόκων

Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ) απηύθυνε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με παραλήπτη τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ζητώντας την προσωρινή χαλάρωση των κανόνων που αφορούν τα ωράρια εργασίας και ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών.

Το αίτημα κατατέθηκε στον απόηχο των εκτεταμένων αγροτικών κινητοποιήσεων, οι οποίες προκαλούν σημαντικές διακοπές και αποκλεισμούς στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Όπως τονίζεται στην επιστολή της ΟΦΑΕ, οι απρόβλεπτες και συχνά πολύωρες καθυστερήσεις που δημιουργούνται λόγω των αγροτικών μπλόκων δυσχεραίνουν σοβαρά τη συμμόρφωση των οδηγών με το ισχύον πλαίσιο για τα όρια οδήγησης και τις υποχρεωτικές περιόδους ανάπαυσης.

Στην επιστολή της προς τον υπουργό Μεταφορών Κωνταντίνο Κυρανάκη η ΟΦΑΕ ζητά, κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας ΕΚ 561/06, άρθ.14, παρ. 2 περί ωραρίων οδήγησης και ανάπαυσης και λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει τη δεδομένη χρονική περίοδο με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, παρακαλούμε όπως εξεταστεί η δυνατότητα:

Χορήγησης προσωρινής παράτασης των ημερήσιων και εβδομαδιαίων ωραρίων εργασίας των οδηγών, αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υφίστανται οι ανωτέρω κινητοποιήσεις και οι συναφείς αποκλεισμοί. Μη επιβολής διοικητικών κυρώσεων και μη χρέωσης παραβάσεων ωραρίου σε οδηγούς και επιχειρήσεις μεταφορών, όταν η υπέρβαση αποδεδειγμένα οφείλεται στους ανωτέρω λόγους και δεν είναι αποτέλεσμα υπαιτιότητάς τους.

Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, την αποφυγή αδικαιολόγητων κυρώσεων εις βάρος των επαγγελματιών οδηγών και τη διατήρηση της οδικής ασφάλειας υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Ακόμα, η ΟΦΑΕ με επιστολή της προς την Ελληνική Αστυνομία η ΟΦΑΕ αναφέρει: «Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ) εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της για τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται το τελευταίο διάστημα έλεγχοι της Τροχαίας Πατρών σε Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ), με επιβολή προστίμων για παραβάσεις των ωραρίων οδήγησης και ανάπαυσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές και αποδεδειγμένα έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα.

Την παρούσα περίοδο, η κυκλοφορία των ΦΔΧ σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια έχει ουσιαστικά απορρυθμιστεί εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων και των εκτεταμένων μπλόκων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Οι καθυστερήσεις, οι αναγκαστικές στάσεις, οι παρακάμψεις και οι πολύωροι αποκλεισμοί δεν αποτελούν επιλογή ή κακή πρακτική των οδηγών, αλλά αποτέλεσμα συνθηκών πλήρως εκτός του ελέγχου τους.

Υπό το πρίσμα αυτό, η αυστηρή και μη αναλογική επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις ωραρίων συνιστά, κατά την άποψή μας, υπέρβαση του πνεύματος της νομοθεσίας και πλήρη αγνόηση της αρχής της αναλογικότητας, η οποία οφείλει να διέπει τη δράση των ελεγκτικών οργάνων, ιδίως σε περιόδους κρίσης.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε με σαφήνεια ότι η ΟΦΑΕ έχει ήδη απευθύνει επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την ενεργοποίηση της προβλεπόμενης δυνατότητας παρέκκλισης από την εφαρμογή του Κανονισμού για τα ωράρια, ακριβώς λόγω των έκτακτων αυτών συνθηκών. Μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης, η πρακτική της αδιάκριτης επιβολής προστίμων όχι μόνο δεν συμβάλλει στην οδική ασφάλεια, αλλά οδηγεί σε περαιτέρω αποδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και σε οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών μεταφορέων.

Με το παρόν, ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, προκειμένου να δοθούν σαφείς οδηγίες προς τις υπηρεσίες Τροχαίας, και ειδικότερα προς την Τροχαία Πατρών, ώστε να επιδεικνύεται η αναγκαία ανοχή και διακριτική ευχέρεια σε περιπτώσεις όπου οι παραβάσεις ωραρίων συνδέονται ευθέως με τα μπλόκα και τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν.

Δεν είναι αποδεκτό οι επιπτώσεις μιας ευρύτερης και αντικειμενικά τεκμηριωμένης κρίσης να επιβαρύνουν μονομερώς τον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την αποκατάσταση της στοιχειώδους δικαιοσύνης και της ομαλής λειτουργίας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών».