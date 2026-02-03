ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στις 4 και 5 Φεβρουαρίου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22:55 - 03 Φεβ 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στις 4 και 5 Φεβρουαρίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη λεωφόρο Ποσειδώνος στις 4 και 5 Φεβρουαρίου, λόγω εργασιών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Α΄ Φάση).

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, από τις 10.00 έως τις 15.00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη δεξιά λωρίδα και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εντός των ορίων των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου και Πειραιά, ως εξής:

-Από το ύψος της νοητής συμβολής με την οδό Επαμεινώνδα έως τη νοητή συμβολή με τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), εντός της σήραγγας.

-Από τον ανισόπεδο κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), έως τη συμβολή με την οδό Αιγέως, σε τμήμα μέγιστου μήκους 30 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κάθε ρεύματος.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος
Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ειδήσεις

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την 1η Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την 1η Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 23:34

Ασημένιος στο επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής που κόντραρε στα ίσια τον Ντουμπλάντις (videos)

Πολιτική
16/08/2026 - 22:02

Διατάγματα Ερντογάν για δύο Θαλάσσια Πάρκα σε βόρειο και νότιο Αιγαίο - «Είναι παράνομα», απαντά η Ελλάδα

Magazino
16/08/2026 - 21:55

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Όλα τα ντοκιμαντέρ που διαγωνίζονται

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:40

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο (video)

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:32

Ο Κούσνερ και αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
16/08/2026 - 18:24

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκαν 364 άτομα δια θαλάσσης

Χρηματιστήρια
16/08/2026 - 17:53

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Ειδήσεις
16/08/2026 - 17:18

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και οκτώ εγκαυματίες

Αυτοδιοίκηση
16/08/2026 - 15:58

Απεβίωσε ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης

Ειδήσεις
16/08/2026 - 15:23

Μάνη: Εικόνες καταστροφής μετά τις πλημμύρες

Magazino
16/08/2026 - 14:59

Στα 68 της, η Madonna παραμένει το πιο φρέσκο κορίτσι της pop

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:33

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:18

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:01

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ