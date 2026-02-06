BOX NOW: Συνολικές επενδύσεις άνω των €40 εκατ. - Στόχος οι 300.000 θυρίδες για το 2026

Η BOX NOW, όπως αναφέρει συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον τρόπο αποστολής και παραλαβής δεμάτων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επενδύοντας συστηματικά σε τεχνολογία, δίκτυο και ανθρώπους. Από την έναρξη της εμπορικής της λειτουργίας το 2021 έως σήμερα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ, εξυπηρετώντας περισσότερους από 3,5 εκατ. πελάτες.

Για το 2026 θα επενδυθούν επιπλέον 10 εκατ για τους παρακάτω σκοπούς:

Επέκταση δικτύου και νέες υποδομές

Η BOX NOW υλοποιεί εκτεταμένο πλάνο ανάπτυξης με στόχο τις 300.000 θυρίδες, μεγαλύτερα lockers και επέκταση σε νέες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων νησιών όπως η Τήνος, η Μύκονος, η Σύρος και η Σαντορίνη. Παράλληλα, επενδύει σε νέες και αναβαθμισμένες υποδομές logistics, με νέα hubs και αποθήκες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, , Καβάλα και Ιωάννινα.Συνολικά ο στόχος είναι να επεκταθεί σε 28.000τμ. Ειδικότερα στην Αττική προβλέπουμε την τοποθέτηση πλήρους αυτοματισμού διαλογής δεμάτων (sorting machine) για την πιο γρήγορη και αποτελεσματική διανομή των δεμάτων.

Σήμερα, η BOX NOW διαχειρίζεται δίκτυο με περισσότερες από 200.000 θυρίδες σε πάνω από 560 πόλεις, καλύπτοντας το 94% της ελληνικής επικράτειας, ενώ απασχολεί περισσότερους από 260 εργαζόμενους σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, συνεργάζεται με περισσότερα από 7.000 e-shops και εμπορικές επιχειρήσεις, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Τεχνολογία και AI στο επίκεντρο

Η τεχνολογία αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και είναι στο DNA της BOX NOW. Το BOX NOW App, με περισσότερα από 1 εκατ. downloads, προσφέρει πλήρη διαχείριση αποστολών σε πραγματικό χρόνο, ενώ η εταιρεία αξιοποιεί AI Chatbot ως επιπλέον κανάλι επικοινωνίας για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πελατών. Παράλληλα, καινοτόμες λύσεις όπως σύστημααντικειμένων που χρειάζονται ειδική μεταχείρηση ”, με χρήση αυτόματης κατηγοριοποίησης εικόνων, βελτιώνουν τη διαχείριση και την ιχνηλασιμότητα των δεμάτων.