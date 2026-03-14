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Δήμας: Η Ελλάδα, στρατηγικός κόμβος logistics - Λιμάνια και σιδηρόδρομοι «ενώνουν» Βαλκάνια με Ανατολική Μεσόγειο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:50 - 14 Μαρ 2026

Δήμας: Η Ελλάδα, στρατηγικός κόμβος logistics - Λιμάνια και σιδηρόδρομοι «ενώνουν» Βαλκάνια με Ανατολική Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, παρουσίασε, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, τη στρατηγική της Ελλάδας για την ανάδειξη της χώρας και ειδικότερα της Βόρειας Ελλάδας σε βασικό κόμβο μεταφορών και logistics για την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η παρουσίαση έγινε στο διεθνές συνέδριο «Circular Ports for Global Trade: Green Infrastructure and Smart Connectivity», που διοργάνωσαν το Βουλγαρο – Ελληνικό και το Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στη Θεσσαλονίκη, με την παρουσία πρώην πρωθυπουργών και υπουργών της Βουλγαρίας, μελών της ελληνικής κυβέρνησης και εκπροσώπων λιμένων και διοικήσεων από Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία.

Ο κ. Δήμας τόνισε τη συμμετοχή της Ελλάδας στους μεγάλους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών, όπως ο διάδρομος Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου και ο διάδρομος Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου, οι οποίοι συνδέουν απευθείας ελληνικούς λιμένες και σιδηροδρομικά δίκτυα με τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους λιμένες της Βόρειας Ελλάδας –Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης– που ενισχύουν τη θέση της χώρας ως πύλης εμπορίου και logistics.

Η Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον υπουργό, αναβαθμίζεται ως βασικός κόμβος για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη χάρη στη βελτίωση οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων. Η Καβάλα αναδεικνύεται σε περιφερειακό κόμβο με νέες σιδηροδρομικές γραμμές, όπως η Νέα Καρβάλη – Τοξότες και η σύνδεση με τον Εμπορευματικό Λιμένα «Φίλιππος». Η Αλεξανδρούπολη αποκτά διεθνή δυναμική, με εκσυγχρονισμό της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, διασύνδεση με τη Βουλγαρία και τη Μαύρη Θάλασσα, και εναλλακτική διαδρομή προς Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μέσω Οδησσού.

Στον οδικό τομέα, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και τη σύνδεσή της με τον Ε65 κοντά στα Γρεβενά, τονίζοντας ότι θα απελευθερωθεί σημαντική εμπορική δυναμική. Επίσης, η Υπερυψωμένη Οδός Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, που αναμένεται να λειτουργήσει το 2027, θα βελτιώσει τις διαπεριφερειακές ροές. Επιπλέον, αναβαθμίζονται οι οδικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, όπως το τμήμα Δημάριο – ελληνοβουλγαρικά σύνορα στην Ξάνθη.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία σύγχρονων διατροπικών κέντρων logistics, όπως το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο και το νέο κέντρο logistics στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη. Τα έργα αυτά αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για ισχυρούς άξονες Βορρά – Νότου εντός του Διαδρόμου Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου, ενώ η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σηματοδοτεί νέα φάση συντονισμού και επιτάχυνσης διασυνοριακών επενδύσεων.

Κλείνοντας, ο Χρίστος Δήμας τόνισε ότι η Ελλάδα εργάζεται συστηματικά για την υλοποίηση της στρατηγικής, προσθέτοντας ότι οι σύγχρονες μεταφορικές υποδομές αποτελούν επενδύσεις στη συνδεσιμότητα, τη σταθερότητα και το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

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