Σαουδική Αραβία: Έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου - Στο επίκεντρο οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν

Η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει την Τρίτη (28/4) μια έκτακτη συνάντηση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) στη Τζέντα, στην πρώτη δια ζώσης συνάντηση των ηγετών του Κόλπου από τότε που τα κράτη τους βρέθηκαν στο επίκεντρο του πολέμου με το Ιράν πριν από δύο μήνες.

Σύμφωνα με το Reuters, αξιωματούχος των κρατών του Κόλπου, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε ότι η συνάντηση αποσκοπεί στη διαμόρφωση απάντησης απέναντι στις χιλιάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones που έχουν δεχθεί οι χώρες του Κόλπου από το Ιράν, μετά την έναρξη του πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει ζημιές σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και στα έξι κράτη-μέλη του GCC, ενώ έχουν στοχοποιηθεί επίσης εταιρείες συνδεδεμένες με τις ΗΠΑ, άλλες πολιτικές υποδομές, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Οι επιθέσεις έχουν μειωθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου, ωστόσο οι πρωτεύουσες του Κόλπου παραμένουν επιφυλακτικές για πιθανή επανέναρξη της σύγκρουσης, καθώς οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για μια μόνιμη συμφωνία τερματισμού του πολέμου δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό κρατικό πρακτορείο, στη σύνοδο έφτασαν για να συμμετάσχουν ο εμίρης του Κατάρ, ο διάδοχος του θρόνου του Κουβέιτ, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν και ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Δεν ήταν σαφές ποιος θα εκπροσωπήσει το Ομάν, το οποίο μαζί με τη Σαουδική Αραβία αποτελεί μέλος του GCC και φιλοξενεί την έδρα του Συμβουλίου.

Το GCC έχει δεχθεί κριτική από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία υποστήριξαν ότι η αντίδρασή του στον πόλεμο ήταν ανεπαρκής.

«Είναι αλήθεια ότι, σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποστήριξης, οι χώρες του GCC στήριξαν η μία την άλλη, αλλά πολιτικά και στρατιωτικά πιστεύω ότι η στάση τους ήταν η πιο αδύναμη στην ιστορία», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΑΕ, Ανουάρ Γκαργκάς, σε συνέδριο στα ΗΑΕ τη Δευτέρα (27/4).

«Περίμενα μια τόσο αδύναμη στάση από τον Αραβικό Σύνδεσμο και δεν με εκπλήσσει αυτό, αλλά δεν το περίμενα από το GCC και εκπλήσσομαι».