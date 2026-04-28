ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σαουδική Αραβία: Έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου - Στο επίκεντρο οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν
Ειδήσεις
14:22 - 28 Απρ 2026

Σαουδική Αραβία: Έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου - Στο επίκεντρο οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει την Τρίτη (28/4) μια έκτακτη συνάντηση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) στη Τζέντα, στην πρώτη δια ζώσης συνάντηση των ηγετών του Κόλπου από τότε που τα κράτη τους βρέθηκαν στο επίκεντρο του πολέμου με το Ιράν πριν από δύο μήνες.      

Σύμφωνα με το Reuters, αξιωματούχος των κρατών του Κόλπου, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε ότι η συνάντηση αποσκοπεί στη διαμόρφωση απάντησης απέναντι στις χιλιάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones που έχουν δεχθεί οι χώρες του Κόλπου από το Ιράν, μετά την έναρξη του πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει ζημιές σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και στα έξι κράτη-μέλη του GCC, ενώ έχουν στοχοποιηθεί επίσης εταιρείες συνδεδεμένες με τις ΗΠΑ, άλλες πολιτικές υποδομές, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Οι επιθέσεις έχουν μειωθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου, ωστόσο οι πρωτεύουσες του Κόλπου παραμένουν επιφυλακτικές για πιθανή επανέναρξη της σύγκρουσης, καθώς οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για μια μόνιμη συμφωνία τερματισμού του πολέμου δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό κρατικό πρακτορείο, στη σύνοδο έφτασαν για να συμμετάσχουν ο εμίρης του Κατάρ, ο διάδοχος του θρόνου του Κουβέιτ, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν και ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Δεν ήταν σαφές ποιος θα εκπροσωπήσει το Ομάν, το οποίο μαζί με τη Σαουδική Αραβία αποτελεί μέλος του GCC και φιλοξενεί την έδρα του Συμβουλίου.

Το GCC έχει δεχθεί κριτική από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία υποστήριξαν ότι η αντίδρασή του στον πόλεμο ήταν ανεπαρκής.

«Είναι αλήθεια ότι, σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποστήριξης, οι χώρες του GCC στήριξαν η μία την άλλη, αλλά πολιτικά και στρατιωτικά πιστεύω ότι η στάση τους ήταν η πιο αδύναμη στην ιστορία», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΑΕ, Ανουάρ Γκαργκάς, σε συνέδριο στα ΗΑΕ τη Δευτέρα (27/4).

«Περίμενα μια τόσο αδύναμη στάση από τον Αραβικό Σύνδεσμο και δεν με εκπλήσσει αυτό, αλλά δεν το περίμενα από το GCC και εκπλήσσομαι».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Πρωτοφανής η επίθεση στη Λουκάρεως – Ελλιπή τα μέτρα ασφαλείας
Ειδήσεις

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Πρωτοφανής η επίθεση στη Λουκάρεως – Ελλιπή τα μέτρα ασφαλείας

Τέμπη: Διεκόπη για τις 27 Μαΐου η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία
Ειδήσεις

Τέμπη: Διεκόπη για τις 27 Μαΐου η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία

Κατσανιώτης: Το «Αθηνοκεντρικό» επιτελικό κράτος δεν μπορεί να κρίνεται από τον εαυτό του
Πολιτική

Κατσανιώτης: Το «Αθηνοκεντρικό» επιτελικό κράτος δεν μπορεί να κρίνεται από τον εαυτό του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ
Εμπορεύματα

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»
Ειδήσεις

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις
Ειδήσεις

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 14:18

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Νομίσματα
03/08/2026 - 14:06

Η εξάντληση των πωλητών κρατά το Bitcoin κοντά στα $62.500

Magazino
03/08/2026 - 14:05

Οι ιστορίες των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27

Οικονομία
03/08/2026 - 13:55

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:37

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:34

Metlen: Αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4,45 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 13:17

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

Περιβάλλον
03/08/2026 - 12:50

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Πολιτική
03/08/2026 - 12:48

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 12:36

Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω EBRD

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:27

Ουγγαρία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός Paks λόγω χαμηλής στάθμης του Δούναβη

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/08/2026 - 12:20

Παπαστράτος: Επιχείρηση της χρονιάς στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Εργασιακά
03/08/2026 - 12:17

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:10

Σταματόπουλος (Δασολόγος): Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά - Η Δασική Υπηρεσία δεν έχει πυροσβεστικά μέσα

Οικονομία
03/08/2026 - 12:03

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες - Η προθεσμία για τη δήλωση

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 12:02

Επέκταση του δικτύου της McDonald's με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ