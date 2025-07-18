Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ανακοίνωσε ότι προέβη στην υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) την Παρασκευή, 11 Ιουνίου. Η νέα σύμβαση με ισχύ από 01/04/2025 έως 31/03/2026 είναι αποτέλεσμα ενός κλίματος εμπιστοσύνης και διαρκούς συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης της Τράπεζας Ηπείρου και του Συλλόγου Εργαζομένων της Τράπεζας (Σ.Ε.Σ.Τ.Η.).

Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας περιλαμβάνει ουσιαστικές βελτιώσεις που ενισχύουν την υποστήριξη των εργαζομένων της Τράπεζας Ηπείρου. Ειδικότερα, προβλέπεται ενίσχυση του κλαδικού επιδόματος παιδικής μέριμνας και αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης για την κάλυψη προσωρινών υπηρεσιακών αναγκών. Παράλληλα, θεσμοθετούνται νέα επιδόματα που ανταποκρίνονται σε σημαντικές φάσεις της ζωής των εργαζομένων, όπως επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού, τοκετού και φοιτητικής εγκατάστασης.

Έμφαση δίνεται και στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη, μέσω της αναβάθμισης του προγράμματος επιδότησης διδάκτρων για πανεπιστημιακές σπουδές και της διατήρησης της ολοκληρωμένης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

Ο κ. Ιωάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, δήλωσε: «Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αποτυπώνει τη σταθερή προσήλωση της Τράπεζας στη δημιουργία ενός δίκαιου και εξελισσόμενου εργασιακού περιβάλλοντος. Μεριμνούμε για τις ανάγκες των εργαζομένων όχι μόνο στο παρόν, αλλά και στο μέλλον, με στοχευμένα επιδόματα, ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης και καινοτόμες παροχές όπως το Ομαδικό Ιδιωτικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα. Η συνεργασία με τον Σύλλογο Εργαζομένων υπήρξε ουσιαστική και εποικοδομητική, και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Πιστεύουμε πως οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας και επενδύουμε έμπρακτα στην πρόοδό τους, ενισχύοντας παράλληλα τον αναπτυξιακό ρόλο της Τράπεζας στην Ήπειρο».

Ο κ. Απόστολος Μπαλτζώης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, ανέφερε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επιβεβαιώνει την αξία της συλλογικής οργάνωσης και της συλλογικής διεκδίκησης. Οι βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν αποτελούν προϊόν της ενωμένης στάσης των εργαζομένων και της αποφασιστικότητάς τους να διεκδικήσουν καλύτερους όρους εργασίας. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη συλλογική δράση ως το πιο αποτελεσματικό μέσο προστασίας και προώθησης των εργασιακών δικαιωμάτων».