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Moody’s: Επιβεβαίωσε στο Ba2 την αξιολόγηση της CrediaBank – Τι «κερδίζει» από την εξαγορά της HSBC Malta
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23:00 - 19 Σεπ 2025

Moody’s: Επιβεβαίωσε στο Ba2 την αξιολόγηση της CrediaBank – Τι «κερδίζει» από την εξαγορά της HSBC Malta

Reporter.gr Newsroom
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Η Moody's Ratings επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της CrediaBank στο επίπεδο Ba2, αμέσως μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της HSBC Malta. Παράλληλα, διατήρησε τις θετικές προοπτικές (positive outlook), υποδηλώνοντας την εκτίμηση ότι η τράπεζα θα συνεχίσει την ενίσχυση των οικονομικών της βάσεων και θα καταφέρει να ολοκληρώσει με επιτυχία τη συγχώνευση, αποκομίζοντας επιχειρησιακά οφέλη και βελτιώνοντας περαιτέρω το πιστοληπτικό της προφίλ.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο αξιολόγησης, η συναλλαγή έχει ως αποτέλεσμα σχεδόν τον διπλασιασμό του συνολικού ενεργητικού της CrediaBank, το οποίο αυξάνεται στα €15 δισ. από €7,2 δισ. (στοιχεία Μαρτίου 2025), ενώ παράλληλα επεκτείνεται η γεωγραφική της δραστηριότητα. Με την απόκτηση της HSBC Malta, η CrediaBank αποκτά τον χαρακτήρα συστημικά σημαντικού τραπεζικού ιδρύματος στη Μάλτα, περνώντας πλέον υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ. Η πλήρης ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται να έχει επιτευχθεί έως το τέλος του 2026.

Η Moody’s υπογραμμίζει ότι η εξαγορά παρέχει σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα, όπως η πρόσβαση σε μία νέα αγορά εντός της ΕΕ, μέσω μιας τράπεζας με ισχυρή θέση στον λιανικό και τον εταιρικό τραπεζικό τομέα και με καθιερωμένη πελατειακή βάση. Παράλληλα, σημειώνει ότι η συμφωνία ενδυναμώνει τη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της CrediaBank και προσφέρει νέες προοπτικές ανάπτυξης στο πεδίο της διαχείρισης περιουσίας στη μαλτέζικη αγορά.

Εφόσον η συγχώνευση προχωρήσει ομαλά, αναμένεται να ενισχύσει την κερδοφορία και το οικονομικό προφίλ της CrediaBank μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια.

Παρότι αναγνωρίζονται οι ευκαιρίες, η Moody's τονίζει ότι η τράπεζα θα πρέπει να διαχειριστεί αποτελεσματικά μια σειρά προκλήσεων που σχετίζονται με τη διασυνοριακή επέκταση. Αυτές περιλαμβάνουν την πολυπλοκότητα των ρυθμιστικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές: τη Μαλτέζικη Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, την Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΚΤ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο σημαντικό χάσμα κεφαλαιακής επάρκειας ανάμεσα στις δύο τράπεζες: η HSBC Malta διέθετε δείκτη CET1 στο 22,5% τον Ιούνιο του 2025, ενώ η CrediaBank κατέγραφε αντίστοιχο δείκτη μόλις 11% τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς.

Επιπλέον, η επιτυχία της εξαγοράς προϋποθέτει την ομαλή τεχνική ενσωμάτωση των πληροφοριακών υποδομών, την αποτελεσματική διαχείριση λειτουργικών και κανονιστικών κινδύνων, καθώς και τη διατήρηση των εργαζομένων και των πελατών της HSBC Malta. Εξίσου κρίσιμος παράγοντας είναι η εταιρική διακυβέρνηση, ιδιαίτερα δεδομένου ότι η CrediaBank έχει πρόσφατα ολοκληρώσει τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα στην ελληνική αγορά.

Σε σχέση με το μέλλον, η Moody’s επισημαίνει ότι μια αναβάθμιση της αξιολόγησης είναι εφικτή, υπό την προϋπόθεση ότι η τράπεζα θα παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση στη φερεγγυότητά της, θα ολοκληρώσει επιτυχώς τη συγχώνευση ή θα προβεί στην έκδοση νέων χρηματοοικονομικών μέσων με δυνατότητα απορρόφησης ζημιών.

Αντιθέτως, το ενδεχόμενο υποβάθμισης κρίνεται μάλλον απίθανο όσο διατηρείται το θετικό outlook, εκτός εάν σημειωθούν ουσιαστικές καθυστερήσεις ή αποτυχία στην εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου.

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