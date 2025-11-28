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Eurobank Equities για ελληνικές τράπεζες: Ελκυστικές αποτιμήσεις παρά το ράλι - Πειραιώς και Κύπρου, κορυφαίες επιλογές
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17:19 - 28 Νοε 2025

Eurobank Equities για ελληνικές τράπεζες: Ελκυστικές αποτιμήσεις παρά το ράλι - Πειραιώς και Κύπρου, κορυφαίες επιλογές

Reporter.gr Newsroom
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Παρά την εντυπωσιακή πορεία των τραπεζικών μετοχών το 2025 και την επιστροφή σε επίπεδα τιμών που είχαν να εμφανιστούν σχεδόν 15 χρόνια, το νέο report της Eurobank Equities καταγράφει ότι ο κλάδος εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικές αποτιμήσεις και σταθερή εικόνα κερδοφορίας. 

Ωστόσο, οι αναλυτές υιοθετούν πλέον πιο επιλεκτική στρατηγική, καθώς η ταχεία άνοδος περιορίζει το περιθώριο περαιτέρω ανόδου σε ορισμένες μετοχές.

Πειραιώς και Τράπεζα Κύπρου οι κορυφαίες επιλογές

Στο επικαιροποιημένο πλαίσιο ανάλυσης, η Eurobank Equities διατηρεί συνολικά θετική στάση έναντι του κλάδου, επισημαίνοντας όμως ότι η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει η πρώτη επιλογή της, ενώ η Τράπεζα Κύπρου ανεβαίνει στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων.

Οι αναλυτές διατηρούν σύσταση buy για:

Εθνική Τράπεζα με αυξημένη τιμή-στόχο €15,83

Πειραιώς με αυξημένη τιμή-στόχο €9,62

Τράπεζα Κύπρου με σταθερή τιμή-στόχο €10,00

Σε καθεστώς hold περνούν:

Alpha Bank με νέα αυξημένη τιμή-στόχο €4,08

Optima Bank με αυξημένη τιμή-στόχο €8,88

Ανθεκτικά αποτελέσματα στο γ’ τρίμηνο

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου επιβεβαίωσαν τη σταθερή δυναμική του κλάδου. Τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν (-0,2% σε τριμηνιαία βάση), δείχνοντας ότι το επηρεαζόμενο από το Euribor downward cycle πιθανότατα έχει ολοκληρωθεί.

Οι προμήθειες εμφάνισαν εποχική επιβράδυνση, ωστόσο οι δραστηριότητες bancassurance και διαχείρισης κεφαλαίων παραμένουν σε πολύ ισχυρή τροχιά, με άνοδο άνω του 20% σε ετήσια βάση. Το λειτουργικό κόστος παρέμεινε υπό έλεγχο, ακόμη και με αυξημένες προσλήψεις και έξοδα νέων δραστηριοτήτων, με τον δείκτη αποδοτικότητας (cost-to-income) στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 37%, έναντι 45% περίπου της ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Κερδοφορία σε υψηλά επίπεδα

Η κερδοφορία του κλάδου παραμένει ισχυρή:

Τα εποπτικά κεφάλαια παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, με CET1 16,2%, ενώ σχεδόν όλες οι τράπεζες αναβάθμισαν τη φετινή τους καθοδήγηση.

Τι αλλάζει στις εκτιμήσεις

Η Eurobank Equities ενσωματώνει πλέον: 1. χαμηλότερο τελικό επιτόκιο ΕΚΤ στο 2% για 2025–26, 2. τις τελευταίες εκδόσεις MREL, 3. την επικαιροποιημένη καθοδήγηση των διοικήσεων.

Οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε ήπιες αναβαθμίσεις των προβλέψεων κερδοφορίας για την περίοδο 2025–27.

Ελκυστικές οι αποτιμήσεις μετά από άλμα 80%

Παρά την εκρηκτική άνοδο των μετοχών από την αρχή της χρονιάς (άνω του 80%), ο κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε ιδιαίτερα ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης:

  • 1,22x την ενσώματη λογιστική αξία του 2026
  • 8,7x τα κέρδη
  • μέσο RoTE ~14%
  • μερισματική απόδοση 6%

Η συνολική εικόνα δείχνει κλάδο με σταθερή κερδοφορία, υψηλά κεφάλαια, εντυπωσιακή αποδοτικότητα και περιθώριο περαιτέρω ανόδου, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι οι επενδυτές θα επιδείξουν επιλεκτικότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 17:33
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