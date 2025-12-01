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Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομές €450 εκατ. στους μετόχους το 2025 και «παράθυρο» για εξαγορές
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18:52 - 01 Δεκ 2025

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομές €450 εκατ. στους μετόχους το 2025 και «παράθυρο» για εξαγορές

Reporter.gr Newsroom
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Στους τρεις βασικούς άξονες της στρατηγικής διαχείρισης κεφαλαίου της Alpha Bank αναφέρθηκε ο CEO της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, κατά την παρέμβασή του στο Investment Conference 2025 που διοργάνωσε η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο.  

Παρουσία σημαντικών διεθνών επενδυτών και αναλυτών από όλον τον κόσμο, ο κ. Ψάλτης χαρτογράφησε την ευρύτερη επενδυτική στρατηγική της Τράπεζας, η οποία εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την επιτάχυνση των στρατηγικών φιλοδοξιών του οργανισμού.

Οργανική ανάπτυξη και επενδύσεις που ενισχύουν τη μελλοντική κερδοφορία

«Ο πρώτος πυλώνας είναι η οργανική ανάπτυξη και οι επενδύσεις. Η τράπεζα δίνει προτεραιότητα στην εσωτερική διάθεση κεφαλαίων για την επέκταση των δραστηριοτήτων της» ανέφερε ο κ. Ψάλτης, εξηγώντας πως «αυτό περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση της δημιουργίας εσόδων. Περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και προϊόντων, επιτρέποντας την παροχή πιο ολιστικών υπηρεσιών.

Καθώς οι εταιρικοί πελάτες στην Ελλάδα απαιτούν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, η Alpha Bank στοχεύει στην εμβάθυνση των σχέσεων και στην αύξηση του μεριδίου της στην αγορά», είπε ο κ. Ψάλτης.

Τακτική κατανομή κεφαλαίου μέσω διανομών προς τους μετόχους

«Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την κατανομή κεφαλαίου μέσω τακτικών διανομών. Μετά την επαναφορά των μερισμάτων πριν από δύο χρόνια, η Alpha Bank έχει αυξήσει σταθερά το ποσοστό διανομής κερδών. Για το 2025, σχεδιάζει να διανείμει το 50% των δηλωθέντων κερδών —περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ— συμπεριλαμβανομένου ενός ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 111 εκατομμυρίων ευρώ», τόνισε ο κ. Ψάλτης.

Αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου για στρατηγικές κινήσεις και εξαγορές

Περιγράφοντας τον τρίτο άξονα, ο CEO της Alpha Bank σημείωσε:: «Ο τρίτος πυλώνας αφορά τη χρήση του πλεονάζοντος κεφαλαίου. Με κεφαλαιακά αποθέματα ευθυγραμμισμένα με τα ευρωπαϊκά και μία βελτιστοποιημένη κεφαλαιακή δομή, η τράπεζα διαθέτει άφθονο περιθώριο για να επιδιώξει συμπληρωματικές εξαγορές».

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις της Τράπεζας, ο κ. Ψάλτης έκανε λόγο για ισχυρή πρόοδο. «Τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 13% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν ακόμη πιο γρήγορα, πάνω από 20% σε υποκείμενη βάση. Η ανάπτυξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στον τομέα συναλλαγών και στη διαχείριση περιουσίας, ενώ η συνεργασία με την UniCredit θα ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητες των προϊόντων και τις διασυνοριακές ροές», ανέφερε ο κ. Ψάλτης.

Στόχος αύξηση 10% των κερδών ανά μετοχή

Όπως υπογράμμισε ο CEO της Alpha Bank η τράπεζα έχει ως στόχο την ισχυρή και βιώσιμη κερδοφορία, με στόχο την αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 10% τα επόμενα χρόνια. «Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της επέκτασης του ισολογισμού, της αύξησης των εσόδων από προμήθειες και της εντατικότερης αξιοποίησης της συνεργασίας της με την UniCredit», είπε ο κ. Ψάλτης.

Τόνισε δε ότι «η επίτευξη επιπέδων κερδοφορίας αντίστοιχα με τους όμοιούς της που είναι σε υψηλότερα επίπεδα αποτίμησης θα βοηθούσε την τράπεζα να συγκλίνει σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης».

Ταυτόχρονα, δήλωσε πως οι προοπτικές αποτίμησης της τράπεζας εξαρτώνται και από το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η Ελλάδα από τους διεθνείς επενδυτές. «Αν και η χώρα μοιράζεται πολλά χαρακτηριστικά μιας ανεπτυγμένης αγοράς, όπως πολιτική σταθερότητα και σκληρό νόμισμα, εξακολουθεί να κατατάσσεται ως αναδυόμενη αγορά για τους περισσότερους επενδυτές. Η μετάβαση σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς θα μπορούσε να ανεβάσει σημαντικά τις αποτιμήσεις, ειδικά επειδή οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας από πολλές ομολόγους τους σε ανεπτυγμένες αγορές», πρόσθεσε.

Σε ότι αφορά, τέλος, τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σημείωσε ότι είναι κρίσιμη η οριοθέτηση των εφεξής στόχων. «Καθώς το πραγματικό ΑΕΠ πλησιάζει τα προ κρίσης επίπεδα, το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος θα πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος: η σύγκλιση με την Πορτογαλία σε περίπου 300 δισ. ευρώ ΑΕΠ ή η ευθυγράμμιση με το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ, κάτι που θα απαιτούσε σχεδόν διπλασιασμό της παραγωγής;», αναρωτήθηκε ο κ. Ψαλτης.

Η Alpha Bank φαίνεται ότι κερδίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών αναλυτών, αφού το τελευταίο διάστημα Bank of America, Jeffries και Goldman Sachs αυξάνουν την τιμή της μετοχής της τράπεζας και προβλέπουν ισχυρή ανάπτυξη την τριετία 2025-2027, σημειώνουν πηγές της τράπεζας.

Πιο συγκεκριμένα, η Bank of America στην πρόσφατη έκθεσή της για τις ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζει τη μετοχή της Alpha Bank αφού αναφέρει ότι «προσφέρει συνεχή βελτίωση του RoTE που θα φτάσει στο 14% το 2028, ενώ αναμένεται να έχει ένα από τα υψηλοτέρα ΝΙΙ στην Ευρώπη άνω του 7%, υποστηριζόμενη από την ενσωμάτωση της Κυπριακής AstroBank. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η Alpha Bank διαθέτει μεγαλο περιθώριο για αξιοποίηση κεφαλαιων είτε για επιπλέον εξαγορές είτε για αύξηση του μερίσματος της.

Η Goldman Sachs στη δική της έκθεση δίνει τιμή στόχο για τη μετοχή της Alpha Bank στα 4,20 ευρώ (από 4,00), αυξάνοντας την τιμή κατά 15% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη της πρόβλεψη. H Goldman Sachs αναφέρει πως η Alpha Bank αναμένεται να παρουσιάσει το μεγαλύτερη αύξηση RoTE κατά 1,5 μονάδα βάσης σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες η αύξηση των οποίων κυμαίνεται κατά μέσο όρο στις 0,2 μονάδες βάσης.

Τέλος, η Jefferies σε έκθεση της για την τράπεζα προσφέρει μία από τις καλύτερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά την αύξηση των κερδών ανά μετοχή μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, υποστηριζόμενη από την αύξηση των κερδών και τις επαναγορές. Τονίζει δε ότι οι υπόλοιπες τράπεζες αναμένουν αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους από το 4ο τρίμηνο του 2025, η Alpha έχει ήδη σημειώσει αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, χάρη στα οφέλη από την ανατιμολόγηση και το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/12/2025 - 18:54
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