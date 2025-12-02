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Τελειώνει από τα Χριστούγεννα ο Αϊ-Βασίλης; Απαρηγόρητα όλα τα καλικαντζαράκια!
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17:55 - 02 Δεκ 2025

Τελειώνει από τα Χριστούγεννα ο Αϊ-Βασίλης; Απαρηγόρητα όλα τα καλικαντζαράκια!

Reporter.gr Newsroom
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Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Βόρειο Πόλο, καθώς πληροφορίες που διέρρευσαν από το… ιατρικό επιτελείο των ξωτικών κάνουν λόγο για τραυματισμό του Αϊ-Βασίλη σε μπασκετικό ατύχημα.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί από χθες το βράδυ δείχνει τον Άγιο να επιχειρεί ένα, μάλλον φιλόδοξο, lay-up σε παγωμένο γήπεδο. Δυστυχώς όμως, ο Άγιος γλίστρησε και έπεσε άτσαλα στο έδαφος, προκαλώντας ζημιά στο πόδι του. Κάτι που φαίνεται και στην ακτινογραφία που μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε από το ιατρικό team του. To πότε θα γίνει καλά ο Άγιος παραμένει αδιευκρίνιστο, ενώ δημοσιεύματα στο εξωτερικό μιλούν ακόμα και για πιθανή απουσία του από τα φετινά Χριστούγεννα!

Το μπασκετικό παρασκήνιο έχει πάρει φωτιά μετά τις φήμες ότι τέσσερις παίκτες από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ετοιμάζουν… ταξίδι-αστραπή στον Βόρειο Πόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες από ανεπίσημες πηγές, ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Ντίνος Μήτογλου φέρονται να έχουν «κληθεί» για να προσφέρουν τη βοήθειά τους, ενώ άλλες διαρροές κάνουν λόγο για την εμπλοκή περισσότερων παικτών. Τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, όμως κανείς δεν μας βγάζει από το μυαλό ότι κάτι μεγάλο σχεδιάζεται και ότι τα φετινά Χριστούγεννα κρύβουν μέσα τους πολύ… μπάσκετ!

Πολυμέσα

Τελευταία τροποποίηση στις 02/12/2025 - 17:57
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