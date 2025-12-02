Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ανοδική συνεδρίαση με λονδρέζικο αέρα - Οι μετοχές που έκαναν τη διαφορά

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, εκμεταλλευόμενο το θετικό κλίμα που καταγράφεται στο συνέδριο που συνδιοργανώνει με τη Morgan Stanley στο Λονδίνο.

Ο τζίρος αυξημένος έφτασε τα 222 εκατ. ευρώ με τον ΓΔ να κλείνει με άνοδο 0,41% που τον φέρνει πάνω από τις 2.100 μονάδες (2.107,88).

Αν και το διεθνές περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό, τα μηνύματα από το Λονδίνο αποδείχθηκαν αρκετά για να διατηρήσουν το θετικό μομέντουμ στο ΧΑ. Οι επιχειρηματίες που συμμετέχουν στο συνέδριο εξέπεμψαν θετικά μηνύματα, ενώ και οι διαβεβαιώσεις πολιτικών ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, πείθουν τους επενδυτές πως η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα σημαντικό διάστημα σταθερότητας

Στα θετικά της ημέρας και η έκθεση της BofA για βιώσιμη ανάπτυξη του τραπεζικού κλάδου.

Όλοι οι επιμέρους δείκτες είχαν θετικό πρόσημο, με τις τράπεζες να κινούνται ήπια ανοδικά, αλλά την Credia να κερδίζει τις εντυπώσεις με μεγάλη άνοδο (+4,41%).

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν επίσης μετοχές όπως η ΒΙΟΧΑΛΚΟ (5,66%), η ΔΕΗ (2,48%), η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (2,72%) και η Ιntralot (1,96%) που βοήθησαν σημαντικά στο να ολοκληρωθεί με κέρδη η συνεδρίαση.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ