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Μεγάλου: Η στρατηγική της Πειραιώς για ψηφιακό μετασχηματισμό και βιωσιμότητα στον χρηματοπιστωτικό κλάδο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23:44 - 02 Δεκ 2025

Μεγάλου: Η στρατηγική της Πειραιώς για ψηφιακό μετασχηματισμό και βιωσιμότητα στον χρηματοπιστωτικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
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Τη στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για τη σύζευξη ψηφιακού μετασχηματισμού και βιωσιμότητας, τονίζοντας ότι είναι «οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος», παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στο συνέδριο “Future Unfold, The Annual Technology Forum” της Grant Thornton, το οποίο διεξήχθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το απόγευμα της Τρίτης (2/12).  

Ως «ένα νέο οικοσύστημα συνεργασιών» περιέγραψε ο κ. Μεγάλου το μέλλον του χρηματοπιστωτικού κλάδου, εντός του οποίου «τράπεζες, τεχνολογικές εταιρείες, start ups και ρυθμιστικές φορείς συνδημιουργούν λύσεις».

«Τα δεδομένα προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες, όμως η αξία τους πολλαπλασιάζεται όταν συνδυάζονται με ανθρώπινη κρίση και αρχές» τόνισε ο κ. Μεγάλου στην ομιλία του, ενώ σημείωσε ότι: «Το μεγάλο στοίχημα στο χρηματοπιστωτικό κλάδο είναι να μετατρέψει την ψηφιακή πρόοδο σε βιώσιμη πρόοδο».

Περιγράφοντας τις εξελίξεις που έρχονται στον κλάδο, υπογράμμισε ότι «η χρηματοοικονομική υπηρεσία του μέλλοντος θα είναι πιο προσωποποιημένη, πιο έξυπνη και πιο διαφανής. Θα βασίζεται στα δεδομένα, αλλά θα καθοδηγείται από αξίες. Θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο».

Ο κ. Μεγάλου πρόσθεσε ότι αυτή η υπηρεσία «θα λειτουργεί με ταχύτητα, αλλά και με σκοπό» στέλνοντας το μήνυμα ότι «το μέλλον που ξεδιπλώνεται μπροστά μας είναι ψηφιακό, βιώσιμο και βαθιά ανθρώπινο. Και αυτό το μέλλον πρέπει να το συνδιαμορφώσουμε μαζί» τόνισε.

Ψηφιακή μετάβαση και βιωσιμότητα: Δύο έννοιες αλληλένδετες

Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς υπογράμμισε τη στενή σχέση μεταξύ ψηφιακού μετασχηματισμού και βιωσιμότητας, αναφέροντας ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι στενά δεμένος με τη βιωσιμότητα», καθώς «οι πράσινες τεχνολογίες, οι αποδοτικότερες υποδομές και οι λύσεις χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας».

Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι «η ψηφιακή μετάβαση και η πράσινη μετάβαση είναι πλέον δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», προσθέτοντας ότι «η επόμενη μέρα διαμορφώνεται ήδη».

«Responsible AI» στην Πειραιώς

Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Μεγάλου ανέφερε ότι «στην Τράπεζα Πειραιώς επενδύουμε σε Responsible AI, ενσωματώνοντας την έννοια της ηθικής, της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε κάθε εφαρμογή», προσθέτοντας ότι «αυτό δεν περιορίζει την καινοτομία».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς υπογράμμισε ότι «η τεχνολογία δεν υποκαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα», αλλά «του δίνει μεγαλύτερη δύναμη και καλύτερα εργαλεία». Τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη «εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες με τρόπο φυσικό και ανθρώπινο», επισημαίνοντας ότι «αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την εξυπηρέτηση και να απελευθερώσει χρόνο από τους ανθρώπους μας για ό,τι έχει πραγματική αξία στη σχέση με τον πελάτη».

Δίνοντας ο ίδιος το παράδειγμα, ο Χρήστος Μεγάλου απευθύνθηκε προς τους συμμετέχοντες στο συνέδριο της Grant Thornton εξ αποστάσεως και εμφανιζόμενος με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας ως ολόγραμμα στο βάθρο των ομιλητών, προκειμένου να παρουσιάσει το όραμα της Πειραιώς για έναν ψηφιακό μετασχηματισμό με επίκεντρο τον άνθρωπο.

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