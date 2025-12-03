Eurobank: Πράσινο φως από την έκτακτη Γενική Συνέλευση στην απορρόφηση της Eurobank Holding

Εγκρίθηκε η συγχώνευση της Eurobank με την θυγατρική της Eurobank Holdings από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3/12.

Πιο αναλυτικά όπως αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας, η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Απορροφώμενη» ή «Εταιρεία»), σε συνέχεια (i) της από 02.05.2025 ανακοίνωσής της με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής της, «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Απορροφώσα» ή «Τράπεζα» και από κοινού με την Απορροφώμενη «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»), κατά τις σχετικές από 30.04.2025 συνεδριάσεις τους, ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης («Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης») για την προτεινόμενη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα («Συγχώνευση»), καθώς και (ii) της από 22.10.2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας με την οποία αυτή αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ομόφωνα την έγκριση της Συγχώνευσης καθώς και των Εγγράφων της Συγχώνευσης (όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω) που αφορούν την Τράπεζα, ανακοινώνει ότι στις 03.12.2025 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία ενέκρινε τα εξής:

(α) τη Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως μεταξύ της Τράπεζας, ως απορροφώσας εταιρείας, και της Εταιρείας, ως απορροφώμενης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, τα άρθρα 6-21, 30-34 και 140 του ν. 4601/2019, ως ισχύουν, και τις εφαρµοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018,

(β) τα Έγγραφα της Συγχώνευσης που αφορούν την Εταιρεία, ήτοι το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2024, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και την Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφώμενης.

Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης έχει ήδη λάβει την έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ήτοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού) σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, ενώ τελεί υπό την αίρεση λήψης της αναγκαίας έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03.12.2025

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνεδρίασε στις 3 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο Η, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, και με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.891.575.831 μετοχές επί 3.631.510.801 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται στην από 22.10.2025 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

(α) Ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μετά των παραρτημάτων αυτού (που περιλαμβάνουν τους ισολογισμούς μετασχηματισμού της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Εταιρεία» ή «Απορροφώμενη Εταιρεία») και της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Eταιρεία» («Τράπεζα» ή «Απορροφώσα Εταιρεία») με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2024), με την προταθείσα τροποποίηση του όρου 1.6 του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, η οποία έχει ως εξής:

«1.6. Πριν από την έγκριση της Συγχώνευσης κατά τα ανωτέρω, η Απορροφώσα Εταιρεία θα υποβάλλει αίτημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή των υφιστάμενων μετοχών της. Ειδικότερα, οι υφιστάμενες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο τμήμα 3.1.15.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας. Για την εισαγωγή των υφιστάμενων μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα εκδοθεί και θα δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το ενημερωτικό δελτίο θα περιέχει, μεταξύ άλλων, και τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τη Συγχώνευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

(β) Ενέκρινε τη Συγχώνευση της Τράπεζας με την Εταιρεία με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 21, 30 έως 34 και 140 του ν. 4601/2019, του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύουν και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο ως άνω εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, και των λοιπών εγγράφων που υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

(γ) Εξουσιοδότησε τους κ.κ. Φ. Καραβία, Σ. Ιωάννου, Κ. Βασιλείου, Χ. Κοκολογιάννη, Α. Καζάκο, Χ. Κουκουτσάκη, Ε. Δεληγιάννη και A. Σ. Κουλεϊμάνη, όπως, ενεργούντες ανά δύο από κοινού, υπογράψουν ενώπιον συμβολαιογράφου, για λογαριασμό της Απορροφώμενης Εταιρείας, τη συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης της Τράπεζας με την Εταιρεία με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, μέσα στα πλαίσια του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, βεβαίωση κ.λπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

(δ) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει οποιαδήποτε άλλα θέματα τυχόν ανακύψουν από την ως άνω εγκριθείσα Συγχώνευση κατά την απόλυτη κρίση του.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.890.453.980 (99,96%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

Υπέρ: 2.890.358.689

Κατά: 95.291

Αριθμός αποχών: 1.121.851