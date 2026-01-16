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Πειραιώς: Το mega deal με την Εθνική Ασφαλιστική και το όραμα για το 2030
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07:49 - 16 Ιαν 2026

Πειραιώς: Το mega deal με την Εθνική Ασφαλιστική και το όραμα για το 2030

Reporter.gr Newsroom
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Με την ολοκλήρωση του mega -deal της εξαγοράς του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής, η Πειραιώς «έκλεισε» με εντυπωσιακό τρόπο το 2025 που αποδείχθηκε μια χρονιά ισχυρών επιδόσεων και σοβαρών στρατηγικών αποφάσεων που επηρεάζουν καθοριστικά την εγχώρια τραπεζική αγορά.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Ασφαλιστική είναι η κορυφαία εταιρεία στον ασφαλιστικό κλάδο με 1,8 εκατ. ενεργούς πελάτες και πλήρη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων με μερίδιο αγοράς 14,6% (18,3% στον κλάδο ασφαλειών ζωής και 11,3% στον κλάδο ασφαλειών ζημιών) και με 850 εκατ. ευρώ Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα το 2024. Το 2024, η εταιρία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 14,8 εκατ. ευρώ, ενώ με βάση τα μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία της για την περίοδο δεκαμήνου 2025, τα κέρδη προ φόρων υπερβαίνουν τα 30 εκατ. ευρώ.

Για την Πειραιώς η εξαγορά αυτή δίνει ευρύτατες δυνατότητες περαιτέρω διαφοροποίησης των πηγών εσόδων του Ομίλου και την ευχέρεια να καλύπτει πλέον όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

ΗΓΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Το 2025 είναι χρονιά κατά την οποία η Πειραιώς ενίσχυσε δυναμικά τα μεγέθη, τις επιδόσεις και τα αποτελέσματά της ξεπερνώντας τους στόχους που είχε θέσει, όπως καταγράφηκε στα αποτελέσματα εννεαμήνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το χαρτοφυλάκιο των δανείων αυξήθηκε κατά 15% ετησίως, στα €37 δισ., υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025. Έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα με €64 δισ. καταθέσεις, αυξημένες κατά 5% σε ετήσια βάση, και €14 δισ. επενδυτικά κεφάλαια.

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Όπως πρόσφατα ανακοίνωσε η Τράπεζα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, θα παρουσιάσει το νέο επιχειρηματικό σχέδιο και τη στρατηγική του διευρυμένου Ομίλου με ορίζοντα το 2030. Το σχέδιο θα αποτυπώνει το όραμα της Πειραιώς για ανάπτυξη, τις βασικές προτεραιότητες και τους στόχους που θα καθορίσουν την πορεία και τα επόμενα βήματά της.

Ο κορυφαίος στρατηγικός προσανατολισμός της Τράπεζας καθορίζεται από την διακηρυγμένη δέσμευσή της στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην αειφόρο επιχειρηματικότητα. Πρόσφατα, μάλιστα, παρουσίασε με ολοκληρωμένο τρόπο τη στρατηγική και τους στόχους της για τη βιωσιμότητα και την ESG (Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση) απόδοση του Ομίλου, τεκμηριώνοντας το πώς η στρατηγική αυτή δημιουργεί μακροπρόθεσμη απτή επιχειρηματική αξία, μέσα από τον μετριασμό κινδύνων, την καινοτομία, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το «Piraeus Sustainability Blueprint» παρουσιάζει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίο η Πειραιώς ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στις λειτουργίες, τα προϊόντα και τις χρηματοδοτήσεις της, ενισχύοντας παράλληλα το θετικό κοινωνικό της αποτύπωμα μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών.

Έτσι, δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες, τους μετόχους και την κοινωνία, μέσα από πέντε βασικούς πυλώνες:

• Μηδενικές Εκπομπές και Δέσμευση για Βιωσιμότητα: Επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

• Κοινωνική Αξία και Αποτύπωμα: Προώθηση της συμπερίληψης, της ισότητας και της συμμετοχής.

• Διαχείριση Κλιματικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων: Ενσωμάτωση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στις επιχειρηματικές αποφάσεις.

• Ισχυρή Διακυβέρνηση: Ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ηθικής ηγεσίας.

• Αναγνώριση και Συνεργασίες: Ενδυνάμωση του αντίκτυπου της βιωσιμότητας μέσω στρατηγικών συμμαχιών και αναγνώρισης.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΞΙΑ

Ειδικότερα, η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τον Όμιλο μέσω της Υπεύθυνης Τραπεζικής περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους:

• Μηδενικές εκπομπές ρύπων (net zero) έως το 2050.

• Ενδιάμεσοι στόχοι, επικυρωμένοι από την SBTi, με ορίζοντα έως το 2030.

• μείωση κατά 37% στις εκπομπές Scope 2 (βάσει τοποθεσίας) σε σύγκριση με το 2023 και 100% χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στα κτίρια της Τράπεζας.

•Δίκτυο χαμηλών εκπομπών άνθρακα: το 96% των καταστημάτων να είναι ενεργειακά αποδοτικά έως το 2028.

• Ψηφιακός μετασχηματισμός με βάση την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

• Υπεύθυνη τραπεζική και καινοτομία μέσω της ψηφιοποίησης, με την λειτουργία της Snappi.

• Ολοκληρωμένη διακυβέρνηση βιωσιμότητας και ισχυρή διαχείριση κινδύνων για τον περιορισμό των κινδύνων ESG.

• Αμοιβές συνδεδεμένες με τη βιωσιμότητα: εφαρμογή κριτηρίων ESG στις αξιολογήσεις απόδοσης και στις μεταβλητές αμοιβές, σε ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Η Τράπεζα δραστηριοποιείται έντονα και πρωτοπορεί στις διαδικασίες για την «πράσινη» μετάβαση της οικονομίας και στηρίζει ολοκληρωμένα τις επιχειρήσεις για την δική τους προσαρμογή και ανάπτυξη. Όπως έχει ανακοινώσει, εστιάζει στην επιτάχυνση της «πράσινης» μετάβασης και τη στήριξη των πελατών της με βιώσιμες χρηματοδοτήσεις €4 δισ. (περίπου €6 δισ. έως το 2028) για την ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Συγκεκριμένα στο σχέδιο προβλέπονται:

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ενεργειακή απόδοση που περιλαμβάνουν αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, ενεργειακές αναβαθμίσεις και net metering για κατοικίες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

• Άντληση €1,65 δισ. από εκδόσεις Πράσινων Ομολόγων, με 100% διάθεση των καθαρών εσόδων έως το 2027.

• Δάνεια συνδεδεμένα με τη βιωσιμότητα και ειδικότερα με ενσωμάτωση στόχων ESG στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

• Μετασχηματισμός αγροδιατροφικού τομέα με τη χρηματοδότηση σύγχρονων θερμοκηπίων, έξυπνης άρδευσης και ενεργειακής αυτονομίας.

• Χρηματοδότηση για τη νεολαία και την κοινωνική ένταξη με προγράμματα όπως το Spiti 25, το 1 Fund και η ψηφιακή τράπεζα Snappi, που προάγουν την πρόσβαση στη στέγαση, τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση και τη χρηματοοικονομική παιδεία αντίστοιχα.

ΠΡΑΣΙΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

Πρόσφατα η τράπεζα ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την έκδοση ενός ακόμα Πράσινου Ομολόγου ύψους €500 εκατ. με κουπόνι 3,375%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το Ομόλογο είναι διάρκειας 6 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη. Τα έσοδα της έκδοσης θα διοχετευθούν στη χρηματοδότηση ή/και αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων της Τράπεζας, και θα συμβάλουν στην κατεύθυνση για θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιπλέον, το Ομόλογο θα υποστηρίξει περαιτέρω τον δείκτη MREL της Πειραιώς. Η Πειραιώς αποτελεί τη μόνη ελληνική Τράπεζα, με τέσσερις εκδόσεις ομολόγων με πράσινη στόχευση συνολικού ύψους €2,15 δισ., επιβεβαιώνοντας περαιτέρω την ισχυρή της δέσμευση σε θέματα βιωσιμότητας. Περίπου €800εκατ. από τα έσοδα των υφιστάμενων πράσινων εκδόσεων έχουν ήδη διοχετευθεί σε επιλέξιμες πράσινες επενδύσεις. Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της έκδοσης διατέθηκε σε επενδυτές με εστίαση σε κριτήρια ESG.

Σημειώνεται ότι η έκδοση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης αναβάθμισης της Πειραιώς σε ‘ΑΑΑ’ από τον MSCI σε θέματα ESG, η οποία αποτελεί την ανώτατη αξιολόγηση. Η αναβάθμιση αυτή τοποθετεί την Τράπεζα ως τη μοναδική ελληνική εταιρεία με την ανώτατη αξιολόγηση ‘ΑΑΑ’ από τον MSCI σε θέματα ESG, ενώ σε διεθνές επίπεδο, αναδεικνύει την Τράπεζα σε πρωταγωνιστική θέση στον χρηματοοικονομικό κλάδο, σε θέματα βιωσιμότητας.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Δεκεμβρίου

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