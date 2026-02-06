Εθνική Τράπεζα: Έκδοση Additional Tier 1 ύψους €500 εκατ. με επιτόκιο 5,8%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:32 - 06 Φεβ 2026

Εθνική Τράπεζα: Έκδοση Additional Tier 1 ύψους €500 εκατ. με επιτόκιο 5,8%

Reporter.gr Newsroom
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 στις διεθνείς αγορές, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 5,8%.  

Το ομόλογο, χωρίς τακτή λήξη με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου (contingent temporary write down) και με δικαίωμα ανάκλησης στα 5,5 έτη (οι «Τίτλοι»), αντιπροσωπεύει την πρώτη έκδοση Additional Tier 1 Notes από την Εθνική Τράπεζα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι Tίτλοι φέρουν δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία στις 12 Αυγούστου 2031 και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 12 Φεβρουαρίου 2026 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market.

Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης. Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 5,5 δις ευρώ από περισσότερους από 300 θεσμικούς επενδυτές, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη 11 φορές του ποσού της έκδοσης.

Η τελική τιμολόγηση αντικατοπτρίζει ένα spread 331,7 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση τίτλων Additional Tier 1 από Ελληνική τράπεζα και το έκτο χαμηλότερο reset spread μεταξύ των υφιστάμενων Ευρωπαικών ΑΤ1 σε ευρώ. Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με το 29% να κατανέμεται σε επενδυτές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το 26% στην Γαλλία και το 7% στην Ιταλία. Το 81% της έκδοσης διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 11% σε Τράπεζες και private banking και το 8% σε hedge funds και άλλους.

Η μεγάλη συμμετοχή διεθνών επενδυτών υπογραμμίζει τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της Τράπεζας και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Οι τίτλοι AT1 έλαβαν αξιολόγηση Ba3 από τον οίκο Moodys. Ταυτόχρονα, η έκδοση AT1 συνέβαλε στην αναβάθμιση της αξιολόγησης των ομολόγων Tier 2 της Τράπεζας από Ba1 σε Baa3, καθιστώντας τα τα μοναδικά ομόλογα Tier 2 επενδυτικής βαθμίδας που έχουν εκδοθεί από ελληνική τράπεζα.

Οι Barclays, BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley SE και Nomura ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές της έκδοσης.

Οι δικηγορικές εταιρίες Freshfields LLP και Karatzas & Associates ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2026 - 14:36
