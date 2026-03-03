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Eλεύθερη πτώση άνω του 5% στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Σχόλια Αγοράς
16:15 - 03 Μαρ 2026

Eλεύθερη πτώση άνω του 5% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Εφιαλτικά εξελίσσεται η συνεδρίαση της Τρίτης (3/3) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, εξαιτίας ασφαλώς των γεωπολιτικών εξελίξεων στο Ιράν.

Άλλωστε, η εικόνα των αγορών διεθνώς είναι σε κατάσταση sell off και το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν αποτελεί εξαίρεση.

Οι απώλειες, μάλιστα, είναι μεγαλύτερες σε σχέση ακόμα και με τη χθεσινή βουτιά του 3,36%.

Λίγο μετά τις 16:00, ο Γενικός Δείκτης υποχωρούσε κατά -5,16% στις 2.087,34 μονάδες.

Το χαμηλό της ημέρας εντοπίζεται στις 2.075,75 μονάδες και το υψηλό στις 2.166,45 μονάδες.

Τράπεζες (ΔΤΡ -6,5%), ΕΛΧΑ -9%, ΒΙΟ -8%, ΔΕΗ -8% με τις μεγαλύτερες απώλειες σε ένα γενικευμένο sell off, με τους επενδυτές να επιχειρούν να μειώσουν την έκθεσή τους σε μετοχικές αξίες διεθνώς (DAX -3.6%) και τις συναλλαγές να παραπέμπουν σε επίπεδα ρεκόρ για το ελληνικό χρηματιστήριο (180 εκ. τις δύο πρώτες ώρες των συναλλαγών).

Οι βραχυπρόθεσμες στηρίξεις για τους δείκτες έχουν για την ώρα διασπαστεί (ΓΔ στήριξη 2150 μονάδες) ενώ δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί τα βοηθητικά για την περίσταση buyback μετοχών από σημαντικά blue chips.

Καθώς απομένει πλέον πολύ λίγος χρόνος για να αλλάξει το κλίμα, το ΧΑ καταγράφει τη χειρότερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων 11 μηνών και συγκεκριμένα από τις 7 Απριλίου (-7,43%), όταν και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναστατώσει τις αγορές με τον εμπορικό - εκείνη τη φορά - πόλεμο των δασμών.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 16:42
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