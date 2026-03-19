ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
FAZ: Ο «έρωτας» της UniCredit με την Alpha Bank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17:14 - 19 Μαρ 2026

FAZ: Ο «έρωτας» της UniCredit με την Alpha Bank

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Tο πλαίσιο του θρίλερ συγχώνευσης της ιταλικής UniCredit με τη γερμανική Commerzbank επανέρχεται διαρκώς στο προσκήνιο η συνεργασία της πρώτης με την ελληνική Alpha Bank. Την εν λόγω πτυχή πραγματεύεται σε εκτενές ρεπορτάζ της η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Στο πλαίσιο των συνομιλιών με τη διοίκηση της Commerzbank ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, «αναφέρει ως πρότυπο την ελληνική Alpha Bank, στην οποία η UniCredit κατέχει περίπου 30%, σύμφωνα με αναμετάδοση της DW.

[…] Η Alpha Bank και η Commerzbank δύσκολα συγκρίνονται μεταξύ τους. Η μία ανήκει στις τέσσερις συστημικές τράπεζες της μικρής Ελλάδας και αποτιμάται σήμερα από τους επενδυτές στα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ – ούτε το ένα τέταρτο της χρηματιστηριακής αξίας της Commerzbank. Και όμως ο Ορσέλ αναφέρει τις δύο τράπεζες μαζί, γιατί θα ήθελε ιδανικά να γίνει δεκτός στη Γερμανία τόσο ανοιχτά όσο στην Ελλάδα». Δεδομένου ότι η Ελλάδα ήταν «για χρόνια γονατισμένη οικονομικά και αντιμετωπιζόταν σαν παρίας, η συνεργασία με την UniCredit εκλαμβάνεται ως παράσημο».

Κάπου εδώ «σταματούν οι παραλληλισμοί με τη Γερμανία και την Commerzbank. Επειδή οι συσχετισμοί δυνάμεων είναι εντελώς διαφορετικοί, δεν θέλουν και οι Ιταλοί να προβαίνουν σε πολύ θορυβώδεις συγκρίσεις μεταξύ των τραπεζών – από φόβο μήπως αποξενώσουν την Commerzbank. Μακροπρόθεσμα παραμένει ανοιχτό το ερώτημα σε ποιο μοντέλο θα καταλήξει η κατάσταση μεταξύ UniCredit και Commerzbank, εφόσον αλλάξει το status quo: θα διαμορφωθεί μία συνεργασία χωρίς άσκηση ελέγχου, όπως στο μοντέλο με την Alpha Bank, ή θα επιλεγεί η πλήρης ενσωμάτωση;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ορσέλ θα προτιμούσε τη δεύτερη εκδοχή, […] εξαιτίας όμως της αντίστασης της Commerzbank και της γερμανικής κυβέρνησης θέλει να προχωρήσει σταδιακά. Γι’ αυτό και επιλέγει να αναφερθεί και στο ελληνικό μοντέλο».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατρίνης: Το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής στον πόλεμο έχει καταρριφθεί
Πολιτική

Κατρίνης: Το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής στον πόλεμο έχει καταρριφθεί

Χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα σε επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών
Επιχειρήσεις

Χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα σε επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών

Ερχιουρμάν: Τα τουρκικά F-16 προστατεύουν όλη την Κύπρο – Αλλού είναι τα προβλήματα ασφαλείας
Ειδήσεις

Ερχιουρμάν: Τα τουρκικά F-16 προστατεύουν όλη την Κύπρο – Αλλού είναι τα προβλήματα ασφαλείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank: Συμβουλευτική Τραπεζική σε 220+ μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Κω και Ρέθυμνο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Συμβουλευτική Τραπεζική σε 220+ μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Κω και Ρέθυμνο

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank
Επιχειρήσεις

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Alpha Bank: Κορυφαίος CEO για τρίτη συνεχή χρονιά ο Βασίλης Ψάλτης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Κορυφαίος CEO για τρίτη συνεχή χρονιά ο Βασίλης Ψάλτης

Eurobank Equities: Στα top picks η Alpha Bank
Αναλύσεις

Eurobank Equities: Στα top picks η Alpha Bank

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 19:33

Μικτά πρόσημα στις Ευρωαγορές - Στη Γερμανία ο αμυντικός κλάδος ώθησε τον DAX «στα κόκκινα»

Ειδήσεις
24/06/2026 - 19:20

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη βόρεια Καλιφόρνια

Πολιτική
24/06/2026 - 19:07

Δήμος Αθηναίων για Προσφυγικά: Kάλεσμα σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια

Πολιτική
24/06/2026 - 18:55

Ζωντανά από το Καλέντζι Αχαΐας: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρέα Παπανδρέου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/06/2026 - 18:45

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Επιταχύνει την ανάπτυξή της στον Κάθετο Διάδρομο - Νέες συμφωνίες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:42

Ρούτε: 500 αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την Ιταλία για επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Πολιτική
24/06/2026 - 18:24

Γερουλάνος: Να μιλήσουμε για λαϊκές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για επιδόματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:16

Ισλανδία: Η αντιπολίτευση εναντιώνεται στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:00

Μεντβέντεφ: Ετοιμάζουμε αντίμετρα σε περίπτωση δήμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό 

Πολιτική
24/06/2026 - 17:59

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:50

Δίκη Τεμπών: Την Τρίτη (24/6) η εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 17:44

Οριακή πτώση στο Χρηματιστήριο - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν στις τραπεζικές πιέσεις

Πολιτική
24/06/2026 - 17:38

Καρυστιανού: Πολεμούν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», άρα τα πάμε καλά

Φορολογία
24/06/2026 - 17:38

ΑΑΔΕ: Νέος δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από Temu, Shein - Πώς υπολογίζεται

Πολιτική
24/06/2026 - 17:31

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο

Φορολογία
24/06/2026 - 17:13

Πώς βάζει τέλος η ΑΑΔΕ στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:12

ΠΟΥ: Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα που «σαρώνει» την Ευρώπη

Πολιτική
24/06/2026 - 16:54

Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Να αποφύγουμε τα τηλεδικαστήρια – Όταν μας καλούν οι Αρχές, πηγαίνουμε

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 16:50

Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών 

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:47

Restart για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στην Κύπρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/06/2026 - 16:44

BYD: θα παρουσιάσει συνολικά οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood Festival of Speed 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:26

Μύκονος: Επιχείρηση του «Ελληνικού FBI» για εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Πέντε συλλήψεις

Πολιτική
24/06/2026 - 16:20

Θεοδωρικάκος: Διάλογος με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ ώστε να μειωθούν οι τιμές

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:18

Bloomberg: Οι όροι της ΕΕ για την έγκριση εξαγοράς της Warner Bros από την Paramount

Ανακοινώσεις
24/06/2026 - 16:05

PREMIA: Πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού των €100 εκατ.

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:04

ΕΣΗΕΑ: Οι δημοσιογράφοι της Ευρώπης στο πλευρό των εργαζομένων στη DW

Πολιτική
24/06/2026 - 15:54

Trafficking: 881 νέες περιπτώσεις το 2025 - Οι 108 αφορούσαν ανήλικους

Ειδήσεις
24/06/2026 - 15:47

Τραμπ: Καμία χρέωση για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ – Τι ανέφερε για τα ιρανικά κεφάλαια

Ειδήσεις
24/06/2026 - 15:43

Κατς: Το Ισραήλ δε θα αποχωρήσει από το νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το ζητήσουν οι ΗΠΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/06/2026 - 15:29

Mercedes-Benz: 100 χρόνια ιστορία για το πιο εμβληματικό αστέρι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ