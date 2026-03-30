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Πειραιώς: Εγκαινιάζει νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της κτηνοτροφίας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15:35 - 30 Μαρ 2026

Πειραιώς: Εγκαινιάζει νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της κτηνοτροφίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα Πειραιώς εγκαινιάζει νέο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Αιγοπροβατοτροφίας», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.      

Αναλυτικά, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται να υποστηρίξει τον ελληνικό κτηνοτροφικό τομέα, ο οποίος πλήττεται από πρόσφατες θεομηνίες και επιζωοτίες, και αναγνωρίζει ότι η ανασύσταση των εκτροφών αποτελεί κρίσιμη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική πρόκληση. Η Τράπεζα Πειραιώς, με διαχρονική δέσμευση στον κλάδο, προχωρά στην υλοποίηση αυτής της δράσης εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης χρονιάς για τους κτηνοτρόφους, λόγω της ευλογιάς, του αφθώδους πυρετού και των συνεπειών τους.

Στόχοι του Προγράμματος:

  • Ασφαλής και βιώσιμη ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου των εκτροφών.
  • Επανεκκίνηση της εκτροφής ζώων σε εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από θεομηνίες και επιζωοτίες.
  • Διασφάλιση μακροχρόνιας βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων μέσω συνεργατικών δράσεων των κτηνοτρόφων.
  • Διατήρηση της απασχόλησης σε αγροτικές και μειονεκτικές περιοχές.
  • Υποστήριξη των οικογενειών που έχασαν τις εκμεταλλεύσεις τους.
  • Διασφάλιση της παραγωγής και της λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων του κλάδου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς, η οποία προάγει την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, την ενδυνάμωση ευάλωτων επαγγελματικών ομάδων και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

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