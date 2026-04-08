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Η αγορά εργασίας αλλάζει: Οι νέοι βρίσκουν το μονοπάτι τους μέσα από την πλατφόρμα mprostagiatinpaideia.gr
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:46 - 08 Απρ 2026

Η αγορά εργασίας αλλάζει: Οι νέοι βρίσκουν το μονοπάτι τους μέσα από την πλατφόρμα mprostagiatinpaideia.gr

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Δεξιότητες, mentoring και ευκαιρίες για την νέα γενιά - Του Πάνου Καρδάση*

Η συζήτηση για την «αγορά εργασίας που αλλάζει» έχει γίνει σχεδόν κοινότοπη. Αυτό που δεν είναι καθόλου κοινότοπο, όμως, είναι η ταχύτητα και το βάθος αυτής της αλλαγής. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιοποίηση σχεδόν κάθε επαγγέλματος, τα νέα υβριδικά μοντέλα εργασίας και η συνολική αναδιάταξη των δεξιοτήτων δημιουργούν ένα τοπίο που δεν θυμίζει σε τίποτα το πρόσφατο παρελθόν.

Και αν για τις επιχειρήσεις η προσαρμογή είναι μια στρατηγική επιλογή, για τους νέους είναι υπαρξιακή ανάγκη. Οι σημερινοί φοιτητές και απόφοιτοι καλούνται να πάρουν αποφάσεις χωρίς σαφείς «οδηγούς», χωρίς έτοιμες συνταγές επιτυχίας. Σε μεγάλο βαθμό, προχωρούν με όρους «trial and error», σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία είναι άφθονη αλλά η κατεύθυνση όχι.

Ποιος μπορεί να τους βοηθήσει να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας; Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, ακόμη και οι ίδιοι οι θεσμοί της εκπαίδευσης, συχνά λειτουργούν με όρους του «χθες». Η ανάγκη για σύγχρονες, πρακτικές και αξιόπιστες γέφυρες με το «αύριο» είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Η Eurobank επενδύει διαχρονικά στην Παιδεία από το 2003, με το πρόγραμμα βράβευσης αριστούχων μαθητών από όλα τα Λύκεια της χώρας, χωρίς καμία εξαίρεση: γενικά και επαγγελματικά, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και νυχτερινά. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αφορά μόνο την επιβράβευση της προσπάθειας, αλλά και την αναγνώριση ότι το ταλέντο και η αριστεία δεν έχει«γεωγραφικούς» ή κοινωνικούς περιορισμούς.

Σήμερα, η ίδια φιλοσοφία επεκτείνεται με το mprostagiatinpaideia.gr, μια πλατφόρμα που επιχειρεί να απαντήσει πρακτικά στο ερώτημα «και μετά;». Σε συνεργασία με τη Linq (linq.co), μια πολύ ικανή ομάδα νέων επαγγελματιών του HR, του ΙΤ, του digitalmarketing και του management, και με τη στήριξη σημαντικών οργανισμών όπως η Microsoft, η Accenture, η Deloitte, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το egg – enter grow go, δημιουργείται ένα περιβάλλον όπου οι «αυριανοί πρωτοπόροι» αποκτούν πρόσβαση σε ένα σύνολο δωρεάν υπηρεσιών για την ουσιαστική διασύνδεση με την αγορά εργασίας: συμβουλευτική και mentoring, training σε soft & hard skills, αλλά και προσωποποιημένη καθοδήγηση για τη εύρεση καλών θέσεων πρακτικής άσκησης ή graduate placements χωρίς επαγγελματική εμπειρία.

Η μέχρι τώρα ανταπόκριση δείχνει ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη: μέσα σε δύο χρόνια, περισσότερα από 2.500 μέλη έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι οι αριθμοί, αλλά η ουσία - η δυνατότητα του κάθε φοιτητή να βρει τον δρόμο του με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και λιγότερη αγωνία. Η αγορά εργασίας δεν πρόκειται να «σταθεροποιηθεί» για να την προλάβουμε.

Το στοίχημα είναι να εξοπλίσουμε τους νέους με τα εργαλεία ώστε να κινούνται μέσα στην αλλαγή. Το mprostagiatinpaideia.gr είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση - όχι ως θεωρητική προσέγγιση, αλλά ως πρακτική παρέμβαση.

Το mprostagiatinpaideia.gr είναι διαθέσιμο για όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, έχοντας να προσφέρει περισσότερα σε εκείνους που είναι πιο κοντά στη λήψη του πτυχίου τους και ο επόμενος κύκλος αιτήσεων για το εντατικό πρόγραμμα καθοδήγησης θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2026.

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*Ο Πάνος Καρδάσης είναι Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ειδικών Έργων στη Eurobank.

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