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Alpha Bank: Equity swaps για το 1% των μετοχών κατέχει η Qube
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19:25 - 09 Απρ 2026

Alpha Bank: Equity swaps για το 1% των μετοχών κατέχει η Qube

Reporter.gr Newsroom
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Κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 24, παρ. 2(β) του Ν. 3461/2006 , η Alpha Bank A.E. («Alpha Bank») ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την από 8.4.2026 γνωστοποίηση της Qube Research & Technologies Limited, η τελευταία κατέχει από την 7.4.2026 χρηματοοικονομικά προϊόντα (Equity Swaps) με ανοιχτή ημερομηνία λήξης, τα οποία υπό την αίρεση του χρηματικού διακανονισμού, αντιστοιχούν σε 23.178.213 κοινές ονομαστικές μετοχές και ποσοστό 1,001% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Στην ίδια γνωστοποίηση, η Qube Research & Technologies Limited δηλώνει ότι η γνωστοποίηση αφορά σε θέση αγοράς (long position) η οποία αποκτήθηκε μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων (equity swaps) και η μέση τιμή απόκτησης ανά μετοχή υπολογίζεται σε 3,74 Ευρώ.

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