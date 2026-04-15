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Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) &amp; Διεθνείς Δραστηριότητες, Εurobank
Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες, Εurobank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:11 - 15 Απρ 2026

Eurobank - «Generation Forward»: Μια πρωτοβουλία για τη νέα γενιά του Private Banking

Reporter.gr Newsroom
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H Eurobank, παραμένοντας προσηλωμένη στη διαμόρφωση λύσεων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του αύριο, παρουσιάζει την πρωτοβουλία Generation Forward, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ειδικά σχεδιασμένο για τη νέα γενιά πελατών Private Banking ηλικίας 20 έως 40 ετών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές επιλογές της Τράπεζας και στοχεύει στη σταδιακή προετοιμασία της νέας γενιάς για τη διαχείριση και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με πρόσφατες διεθνείς έρευνες, τις επόμενες δύο δεκαετίες αναμένεται η μεγαλύτερη μεταβίβαση περιουσίας προς τις νεότερες γενιές, οι οποίες καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας και μεταβαλλόμενων συνθηκών. Παράλληλα, διαμορφώνονται διαφοροποιημένες ανάγκες και επενδυτικά κριτήρια, που απαιτούν σύγχρονες προσεγγίσεις και πρόσβαση σε αξιόπιστη γνώση και τεχνογνωσία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank παρουσιάζει το Generation Forward, υποστηρίζοντας τη συνέχεια στη διαχείριση της περιουσίας ως φυσική εξέλιξη της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέγγισης του Ομίλου Eurobank, το Group Private Banking υλοποιεί πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται και στις εξελισσόμενες ανάγκες της νέας γενιάς πελατών Private Banking, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εμπειριών, εργαλείων και υπηρεσιών. Μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και ένα ενοποιημένο επενδυτικό πλαίσιο, παρέχεται ενιαία τραπεζική εμπειρία σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Eurobank -στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μία κοινότητα για τη νέα γενιά πελατών Private Banking

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το Group Private Banking της Τράπεζας πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση στο Four Seasons Astir Palace Athens, με κεντρικό ομιλητή τον κ. Dhiraj Mukherjee, συνιδρυτή της Shazam και επενδυτή στον τομέα της τεχνολογίας.

Ο κ. Mukherjee, μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση, αναφέρθηκε στη δική του επαγγελματική πορεία και στην εξέλιξη που οδήγησε στη δημιουργία της Shazam, συνδέοντάς την με τις ευρύτερες εξελίξεις στην καινοτομία και τον τρόπο με τον οποίο αυτές διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον.

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Dhiraj Mukherjee, Co-Founder of Shazam & Tech for Good Investor

Κατά την τοποθέτησή του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου, ανέφερε: «Βρισκόμαστε σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, όπου μεταβάλλεται όχι μόνο το περιβάλλον των επενδύσεων αλλά και η ίδια η έννοια της διαχείρισης του πλούτου. Η νέα γενιά διαμορφώνει ήδη διαφορετικά δεδομένα και προσεγγίσεις, καλούμενη να δραστηριοποιηθεί σε ένα πιο σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον. Στη Eurobank, στόχος μας είναι να τη στηρίξουμε ουσιαστικά σε αυτή τη μετάβαση, παρέχοντας πρόσβαση σε γνώση, δίκτυα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία που διευκολύνουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων με μακροπρόθεσμη προοπτική.».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής Wealth Management της Eurobank & Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Private Bank Luxembourg, κ. Θεοφάνης Μυλωνάς, αναφέρθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας ως μέρος της διαχρονικής προσέγγισης της Τράπεζας για τη στήριξη των πελατών της σε όλες τις φάσεις της διαχείρισης και διαδοχής της περιουσίας τους, με έμφαση στη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας στη νέα γενιά.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε, επίσης, συζήτηση στην οποία συμμετείχαν ο κ. Edward Ralph, Head of AI Product Management της J.P. Morgan Asset Management, η κα Ρούλα Μπαχταλιά, Head of Venture Banking της Eurobank, η κα Μαρία Λεοντίου, Head of GenAI CoE & Innovation της Eurobank, με συντονιστή τον κ. Γιώργο Ερτζάν, Head of Group Private Banking της Eurobank.

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Το Generation Forward δημιουργεί μία κοινότητα νέας γενιάς πελατών Private Banking, με στόχο τη διασύνδεση και την ανταλλαγή γνώσεων. Τα μέλη της κοινότητας έχουν πρόσβαση σε στοχευμένη ενημέρωση, εκπαιδευτικά προγράμματα και καθοδήγηση, με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη στρατηγική προσέγγιση και τη διαχείριση περιουσίας.

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