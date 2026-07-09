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Η Πειραιώς συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού ελαιόλαδου
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:07 - 09 Ιουλ 2026

Η Πειραιώς συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού ελαιόλαδου

Reporter.gr Newsroom
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Πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού ελαιόλαδου και την περαιτέρω αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας του από ελληνικές εταιρείες προωθεί η Πειραιώς. Προς την κατεύθυνση αυτή το Κέντρο Αριστείας Αγροδιατροφής της Τράπεζας έχει αναλάβει να επεξεργαστεί και να διαμορφώσει ένα σύνολο καινοτόμων δράσεων και παρεμβάσεων στον κλάδο της ελαιοκομίας και της ελαιουργίας.

Το σχέδιο ανάπτυξης του ελληνικού ελαιόλαδου αφορά όλη την αλυσίδα αξίας του ελαιόλαδου, από την καλλιέργεια και τη συγκομιδή της ελιάς έως την παραγωγή, την τυποποίηση και την εμπορία του ελαιόλαδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλύπτει χρηματοδοτικά προϊόντα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση και εκπαίδευση των ελαιοκαλλιεργητών. Ανάλογα σχέδια έχει διαμορφώσει το Κέντρο Αριστείας Αγροδιατροφής και υλοποιεί με επιτυχία η Πειραιώς στους τομείς των θερμοκηπίων, της κτηνοτροφίας κ.ά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς οργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Το Ελληνικό Ελαιόλαδο ως Μοχλός Ανάπτυξης: Ποιότητα και Προστιθέμενη Αξία», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), στη Σπάρτη, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να εμπλακούν από την αρχή στη δράση όλοι οι συμμετέχοντες στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας ελαιόλαδου. Οι απόψεις τους και η εμπειρία τους λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση των κατάλληλων δράσεων για την περαιτέρω αναβάθμιση του κλάδου.

Μιλώντας στην εκδήλωση ο πρόεδρος της Πειραιώς κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας για την ανάδειξη του ελληνικού ελαιόλαδου διεθνώς τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Η Πειραιώς έχει δεσμευτεί στρατηγικά, για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αγροτικής και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονομίας. Διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα με τις συνολικές χρηματοδοτήσεις να ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ».

Σε συζήτηση με θέμα «Σύγχρονες καλλιεργητικές τεχνικές της ελιάς στο υφιστάμενο περιβάλλον της κλιματικής αλλαγής», αναδείχθηκε η αναγκαιότητα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των παραγωγών σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ειδικά στην περιοχή της Λακωνίας και οι δυνατότητες της τεχνολογίας για τη βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Ο κ. Πέτρος Ρούσσος, Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έθεσε ως ακρογωνιαίο λίθο τη συνεχή εκπαίδευση των ελαιοκαλλιεργητών και τις συνεργασίες μεταξύ των παραγωγών. Η κα Ιωάννα Μηλιώνη, από το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ανέδειξε τη σημασία της οργανοληπτικής ανάλυσης των ελαιόλαδων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς τους και την προβολή των ανώτερων ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Ο κ. Δημήτρης Βολουδάκης από τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά τόνισε τη συμβολή της πολιτείας στη χρηματοδότηση κυρίως αρδευτικών έργων, καθώς η κλιματική αλλαγή επιτάσσει τη στροφή σε αρδευτικές καλλιέργειες. Ο κ. Ιωάννης Μαυρουδής, αντιπρόεδρος της Neuropublic ανέπτυξε την υιοθέτηση της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε η ελαιοκαλλιέργεια να γίνει κερδοφόρα.

Τις εμπειρίες τους από τις νέες πρακτικές προσέγγισης στην εμπορία του ελαιόλαδου, στη διεθνή αγορά κατέθεσαν οι κ.κ. Γιώργος Σακελλαρόπουλος, παραγωγός-ιδιοκτήτης της Sakellaropoulos Organic Farms, Χριστίνα Στριμπάκου, παραγωγός-ιδιοκτήτρια της LIÁ Olive Oil & LIÁ Olive Oil Hub και Παναγιώτης Ντανάκας, Διευθυντής Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιόλαδου Μολάων–Πακίων Λακωνίας.

Η εκδήλωση έκλεισε με την ομιλία του κ. Αλκιβιάδη Αλεξάνδρου, Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Τραπεζικής της Πειραιώς, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στη στρατηγική σημασία της ελαιοκαλλιέργειας για την Ελλάδα και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται να γίνουν στην αλυσίδα αξίας του ελαιόλαδου, από την παραγωγή, τη συγκομιδή και την ελαιοποίηση μέχρι την τυποποίηση, την εμπορία και την κατανάλωση.

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