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Βελτιώνεται η κατάσταση στον Μόρνο: Η στάθμη του νερού αυξήθηκε κατά 25% μετά τις βροχοπτώσεις
ΥΔΡΕΥΣΗ
21:15 - 24 Ιαν 2026

Βελτιώνεται η κατάσταση στον Μόρνο: Η στάθμη του νερού αυξήθηκε κατά 25% μετά τις βροχοπτώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Αισιοδοξία φέρνουν τα νεότερα στοιχεία για τα αποθέματα νερού στον Μόρνο και τον Πηνειό, μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις που έδωσαν σημαντική ανάσα στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Σύμφωνα με τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων, η στάθμη της λίμνης του Μόρνου σημείωσε αύξηση 25% σε σχέση με τον Νοέμβριο, από 362 εκατομμύρια κυβικά μέτρα στα 481 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον Ιανουάριο. Παρά την ενίσχυση αυτή, για να θεωρηθεί πλήρης, η λίμνη θα πρέπει να φτάσει τα 654 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στον Πηνειό, όπου η στάθμη του νερού έχει φτάσει τα 82 μέτρα. Για σύγκριση, πέρσι τον Απρίλιο, με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, η στάθμη ήταν μόλις 83 μέτρα. Οι βελτιωμένες τιμές ενισχύουν την αισιοδοξία ότι η φετινή αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ομαλά, διασφαλίζοντας επαρκή και ποιοτική άρδευση για τις καλλιέργειες της περιοχής.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πορεία της υδρολογικής κατάστασης θα συνεχίσει να βελτιώνεται, καθώς παραδοσιακά σημειώνονται βροχοπτώσεις και τον Μάρτιο, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την ελπίδα για μείωση της πίεσης που προκαλεί η λειψυδρία.

Η αύξηση των αποθεμάτων νερού στον Μόρνο και τον Πηνειό αποτελεί ένα πρώτο θετικό δείγμα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς η περιοχή αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις τους τελευταίους μήνες λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων.

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