Βελτιώνεται η κατάσταση στον Μόρνο: Η στάθμη του νερού αυξήθηκε κατά 25% μετά τις βροχοπτώσεις

Σύμφωνα με τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων, η στάθμη της λίμνης του Μόρνου σημείωσε αύξηση 25% σε σχέση με τον Νοέμβριο, από 362 εκατομμύρια κυβικά μέτρα στα 481 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον Ιανουάριο. Παρά την ενίσχυση αυτή, για να θεωρηθεί πλήρης, η λίμνη θα πρέπει να φτάσει τα 654 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στον Πηνειό, όπου η στάθμη του νερού έχει φτάσει τα 82 μέτρα. Για σύγκριση, πέρσι τον Απρίλιο, με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, η στάθμη ήταν μόλις 83 μέτρα. Οι βελτιωμένες τιμές ενισχύουν την αισιοδοξία ότι η φετινή αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ομαλά, διασφαλίζοντας επαρκή και ποιοτική άρδευση για τις καλλιέργειες της περιοχής.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πορεία της υδρολογικής κατάστασης θα συνεχίσει να βελτιώνεται, καθώς παραδοσιακά σημειώνονται βροχοπτώσεις και τον Μάρτιο, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την ελπίδα για μείωση της πίεσης που προκαλεί η λειψυδρία.
Η αύξηση των αποθεμάτων νερού στον Μόρνο και τον Πηνειό αποτελεί ένα πρώτο θετικό δείγμα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς η περιοχή αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις τους τελευταίους μήνες λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων.