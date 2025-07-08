Καλοκαίρι ίσον θαλασσινά: 5 διευθύνσεις για να τα απολαύσουμε

Τώρα που μπήκε ο Ιούλιος και είμαστε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού, πάμε να “ξετρυπώσουμε” μαζί, 5 διευθύνσεις για θαλασσινά, που έχουμε συνδέσει με καλοκαίρι και διακοπές.

Τα θαλασσινά, κατά τη γνώμη μας, είναι το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού. Ακόμα κι αν δεν είσαι φανατικός του ψαριού, η ιδέα μιας ψαροταβέρνας με ζεστό αεράκι, μεζεδάκια και ουζάκι, είναι κάτι που όλοι απολαμβάνουμε. Χαλαρή ατμόσφαιρα, φρέσκα προϊόντα και γεύσεις που μας θυμίζουν διακοπές. Και τώρα που μπήκε ο Ιούλιος, είναι η τέλεια στιγμή να αναζητήσουμε τα μέρη εκείνα που συνδυάζουν καλοκαίρι, γεύση και χαλάρωση – και να τα απολαύσουμε χωρίς να χρειάζεται να φύγουμε από την πόλη! Εμείς κάναμε μια δική μας επιλογή… Κρατήστε σημειώσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr