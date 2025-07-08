Το Φεστιβάλ Mandrakia Artis συνεχίζεται στη Μήλο - Το πρόγραμμα εκδηλώσεων

Το Φεστιβάλ Mandrakia Artis 2025, μετά από το πρώτο πολύ επιτυχημένο τριήμερο τον Ιούνιο, συνεχίζει δυναμικά με εκδηλώσεις από τις 18 έως τις 20 Ιουλίου και μία μεγάλη παραδοσιακή γιορτή στις 2 Αυγούστου. Ο γραφικός οικισμός των Μαντρακίων μεταμορφώνεται για ακόμα μία φορά σε ανοιχτό τοπίο τέχνης και πολιτισμού, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν τη μουσική, το θέατρο, το σινεμά, την παράδοση και την παιδική δημιουργία.

Το πολυθεματικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ συνεχίζεται με μία ξεσηκωτική καλοκαιρινή συναυλία από την Πέννυ Μπαλτατζή και την Ξένια Γαργάλη, ένα εικαστικό εργαστήριο για παιδιά αφιερωμένο στη δημιουργική επανάχρηση, τη βιωσιμότητα και τον σεβασμό προς το περιβάλλον, την προβολή του σίκουελ της αγαπημένης σε μικρούς και μεγάλους ταινίας “Τα μυαλά που κουβαλάς”, μία θεατρική παράσταση που συνδυάζει αφήγηση, σωματικό θέατρο και ζωντανή μουσική, και ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με νησιώτικους σκοπούς και τοπικά προϊόντα. Μία σειρά εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια που θα γεμίσει το μοναδικό σκηνικό του όρμου των Μαντρακίων με ήχους και χρώματα με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Πρόγραμμα Ιουλίου - Αυγούστου:

Παρασκευή 18 Ιουλίου

21:00 Ι Καλοκαιρινό πάρτι με την Πέννυ Μπαλτατζή και την Ξένια Γαργάλη

Στην καρδιά του καλοκαιριού, η Πέννυ Μπαλτατζή και η Ξένια Γαργάλη ετοιμάζουν μια εκρηκτική μουσική βραδιά, γεμάτη ήχους jazz, swing, pop και retro που υπόσχονται να ξεσηκώσουν το κοινό. Η Πέννυ Μπαλτατζή, με το χαρακτηριστικό της στυλ και την ξεχωριστή σκηνική παρουσία, θα μετατρέψει τον κόλπο των Μαντρακίων σε ένα καλοκαιρινό dancefloor όπου το swing και το retro συναντούν το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Με αγαπημένες επιτυχίες όπως το «Εξωτικό Χαρμάνι» αλλά και αναπάντεχες εκπλήξεις στο ρεπερτόριό της, θα γεμίσει τη βραδιά με ανεμελιά, θετική ενέργεια και καλοκαιρινό χρώμα. Η Ξένια Γαργάλη, με τη ζεστή, μελωδική φωνή της και την εμπειρία της σε πολυδιάστατα μουσικά σχήματα, θα προσφέρει μια ηχητική διαδρομή γεμάτη συναίσθημα. Μέσα από πρωτότυπες διασκευές αγαπημένων ελληνικών και ξένων τραγουδιών, θα παρασύρει το κοινό σε χορό και τραγούδι μέχρι αργά το βράδυ.

Σάββατο 19 Ιουλίου

10:00 Ι Ανακυκλώνοντας και δημιουργώντας- Παιδικό εικαστικό εργαστήριο

Για παιδιά 8 - 12 ετών

Οι μικροί φίλοι του Φεστιβάλ, μέσα από ένα εφαρμοσμένο εικαστικό εργαστήριο που θα λάβει χώρα στα Σύρματα, θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις βασικές αρχές της ανακύκλωσης και να δημιουργήσουν, με την καθοδήγηση καταρτισμένων εκπαιδευτών, έργα τέχνης από ανακυκλωμένα υλικά. Χρησιμοποιώντας τεχνικές που συνδέονται με παραδοσιακές και σύγχρονες πολιτιστικές μορφές τέχνης, θα δημιουργήσουν πίνακες και κολάζ από φυσικά και ανακυκλωμένα υλικά, γλυπτά από παλιά αντικείμενα, κοσμήματα εμπνευσμένα από την παράδοση, αλλά και σύγχρονες εκδοχές παραδοσιακών αντικειμένων που επαναπροσδιορίζουν τη χρήση και την αξία τους. Στο τέλος του εργαστηρίου, τα παιδιά θα παρουσιάσουν τα έργα τους στους υπόλοιπους συμμετέχοντες και θα μιλήσουν για την έμπνευση και τη διαδικασία δημιουργίας.

21:00 Ι Προβολή της ταινίας “Τα μυαλά που κουβαλάς 2”

Με φόντο τη θάλασσα και τον έναστρο ουρανό θα προβληθεί η αγαπημένη σε μικρούς και μεγάλους ταινία “Τα μυαλά που κουβαλάς 2”. Η ιστορία της έφηβης πια Ράιλι συνεχίζεται και φέρνει ξανά στη μεγάλη οθόνη τα γνώριμα συναισθήματά της – Χαρά, Θυμός, Θλίψη, Φόβος και Αηδία – ενώ παράλληλα νέα συναισθήματα κάνουν την εμφάνισή τους, αντανακλώντας τις αλλαγές και τις προκλήσεις της εφηβείας. Με χιουμοριστικό και τρυφερό τρόπο η ταινία εξετάζει την περιπέτεια των συναισθημάτων μέσα από την προσωπικότητα ενός παιδιού που εξερευνά με ευρηματικότητα και βάθος τον πολύπλοκο εσωτερικό του κόσμο.*Πριν από την ταινία Τα μυαλά που κουβαλάς 2, θα προβληθεί η ταινία animation μικρού μήκους που δημιουργήθηκε από τα παιδιά που συμμετείχαν στο εργαστήριο "Δίπλα στα Σύρματα", σε συνεργασία με το ANIMASYROS.

Κυριακή 20 Ιουλίου

21:00 Ι Lemon - Ένα ταξίδι ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα

Η παράσταση “Lemon - Ένα ταξίδι ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα” αφηγείται την απίστευτη ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1900 που γεννήθηκε πάνω σ’ ένα καράβι και δεν κατέβηκε ποτέ από αυτό. Το έργο εξελίσσεται στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, πάνω στο ατμόπλοιο Βιρτζίνιαν, το οποίο πραγματοποιεί το υπερατλαντικό ταξίδι από την Ευρώπη στην Αμερική. Ένα νεογέννητο μωρό εγκαταλείπεται από τους μετανάστες γονείς του μέσα σε μια κούτα από λεμόνια πάνω στο πιάνο με την ουρά, στην αίθουσα χορού της πρώτης θέσης. Η αφήγηση ξετυλίγεται μέσα από αντιθέσεις σε μία διαρκή μετάβαση απ’ τη θάλασσα στη στεριά κι απ’ τη στεριά στη θάλασσα συνδυάζοντας το γέλιο με τη συγκίνηση, τη χαρά με τη νοσταλγία, το ανθρώπινο με το μεταφυσικό, το πραγματικό με το φανταστικό.

Ιδέα - Καλλιτεχνική Διεύθυνση - Σκηνική Προσαρμογή: Μελαχρινός Βελέντζας

Συγγραφέας: Αlessandro Baricco

Μετάφραση: Σταύρος Παπασταύρου

Διασκευή - Σκηνοθεσία - Κίνηση: Γεωργία Τσαγκαράκη

Σκηνογραφία: Νατάσα Τσιντικίδη

Κατασκευή πιάνο: Θωμάς Μαριάς

Κοστούμια: Κέλλυ Σταματοπούλου

Ήχος - Φώτα: Λευτέρης Δούρος

Art Work - Εικαστική Επιμέλεια: Ιουλία Σελαλμαζίδη

Οργάνωση - Εκτέλεση Παραγωγής: Locus

Παραγωγή: Μελαχρινός Βελέντζας

Παίζουν: Μελαχρινός Βελέντζας & Γιώργος Δρίβας

Σάββατο 2 Αυγούστου

21:00 Ι Τα Μανδράκια της Παράδοσης reloaded

Τα Μανδράκια της Παράδοσης, το μεγάλο παραδοσιακό γλέντι που συνδυάζει κυκλαδίτικες μελωδίες και παραδοσιακά τραγούδια με μοντέρνες ενορχηστρώσεις και ρυθμούς, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στον όμορφο οικισμό της Μήλου. Κατά διάρκεια της γιορτής, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την ατμόσφαιρα ενός τοπικού εορτασμού, με ζωντανή μουσική από παραδοσιακούς μουσικούς που θα ερμηνεύσουν κυκλαδίτικα τραγούδια και σκοπούς. Παράλληλα, στον χώρο θα υπάρχουν περίπτερα με τοπικά εδέσματα και προϊόντα, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση της τοπικής παράδοσης και φιλοξενίας, μια γαστρονομική εμπειρία που συμπληρώνει ιδανικά τη μουσική και τον χορό.